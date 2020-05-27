Что смотреть онлайн 27 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Сегодня, пусть и онлайн, в северной столице музеи, театры и концертные площадки отмечают день города. В Метрополитен-опере поет Дмитрий Хворостовский, в театре Ленсовета дают "Чайку", а в театре Вахтангова и в пермском Театре-Театре — "Отелло" и "Гамлет". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.