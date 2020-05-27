Что смотреть онлайн 27 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Сегодня, пусть и онлайн, в северной столице музеи, театры и концертные площадки отмечают день города. В Метрополитен-опере поет Дмитрий Хворостовский, в театре Ленсовета дают "Чайку", а в театре Вахтангова и в пермском Театре-Театре — "Отелло" и "Гамлет". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.
Утро
С 2:30 (27 мая) до 1:30 (28 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна редкая для этой сцены постановка "Эрнани" Джузеппе Верди по мелодраме Виктора Гюго. Режиссер Пьер-Луиджи Самаритани, дирижер Марко Армильяго. В ролях: Дмитрий Хворостовский, Анджела Мид, Марчелло Джордани, Ферруччо Фурланетто.
В 11:00 Владимирский областной театр кукол приглашает на спектакль "Богатырь Илья из Мурома" Рагима Мусаева. Постановка Марины Протасовой.
День
В 15:00 в проекте "Большие гастроли" Иркутский театр кукол "Аистенок" представит "Приключения Буратино" по мотивам сказки Алексея Толстого. Режиссер Юрий Уткин.
В 16:30 Русский музей проведет открытый показ фильма "Санкт-Петербург, город аплодисментов" Рикардо Маркина Монтаньяна.
18 мая, 08:00КультураМузейный "Оскар" — 2020: номинанты из России
В 17:00 Пермский театр оперы и балета покажет запись первого отделения "Вечера хореографии Алексея Мирошниченко" под названием "Условно убитый" на музыку Дмитрия Шостаковича. Музыкальный руководитель Теодор Курентзис, хореограф, автор либретто и музыкальной редакции Алексей Мирошниченко.
В 17:00 театр-фестиваль "Балтийский дом" начнет праздничную программу премьерным показом музыкально-поэтический спектакль "Победа. Одна на всех", подготовленный к 75-летию Победы. Режиссер Дмитрий Кошмин, автор музыки Анна Булгакова.
17:00 пермский Театр-Театр покажет спектакль "Гамлет" по пьесе Уильяма Шекспира. Постановка Георгия Исаакяна. Премьера состоялась в 2006 году, спектакль уже снят с репертуара.
В 17:00 на сервисе Okko начнется онлайн-концерт исполнителя Matrang. Он представит новый альбом "Три", состоящий из трех глав: "Начало пути", "Музыкант" и "Исповедь".
В 18:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале Новокузнецкий драматический театр представит спектакль "Пиковая дама" по повести Пушкина. Режиссер Андрей Сидельников. Премьера состоялась в 2019 году.
Вечер
С 18:30 до 21:00 на платформе Stay пройдет музыкальный онлайн-марафон в День города Санкт-Петербурга. В концерт от коллективов "Ленинградский Патефон" и The Settlers Project. К ним присоединятся друзья-музыканты: Евгений Федоров (Tequilajazzz), Дмитрий Караневский ("Пролетарское танго") и Игорь Скляр (Jazz Classic Community). Пришлют свои поздравления Юрий Гальцев, Борис Гребенщиков, Игорь Бутман, Билли Новик и другие петербуржцы.
© предоставлено пресс-службой проекта STAYЕвгений Федоров, лидер группы Tequilajazzz
© предоставлено пресс-службой проекта STAY
Евгений Федоров, лидер группы Tequilajazzz
В 19:00 театр-фестиваль "Балтийский дом" продолжит праздничную программу спектаклем "Царь Pjotr” по пьесе голландского драматурга Эвы Матиссен. Режиссер Анатолий Праудин.
В 19:00 питерский ТЮЗ имени Брянцева покажет "Маленькие трагедии" Александра Пушкина. Режиссер Руслан Кудашов.
В 19:00 Театр имени Вахтангова покажет трагедию "Отелло (2000)" по пьесе Уильяма Шекспира. Режиссер Евгений Марчелли.
В 19:00 на сайте Московской консерватории начнется трансляция записи концерта 2019 года памяти Евгения Примакова (к 90-летию со дня рождения). Андрей Писарев сыграет на фортепиано "лунную" сонату Бетховена, а Арсений Тарасевич-Николаев - четыре прелюдии Рахманинова.
В 19:00 Театр имени Ленсовета проведет онлайн-трансляцию "Чайки" по пьесе Антона Чехова. Режиссер Олег Леваков.
В 19:00 театр "Эрмитаж" представит спектакль "Суер-Выер" по роману Юрия Коваля. Постановка Михаила Левитина.
В 20:00 в программе "Русских сезонов" состоится праздничный концерт "Заклинание о земле русской" Государственного академического Северного русского народного хора.
В 21:00 Венская опера покажет оперу "Саломея" Рихарда Штрауса. Режиссер Болеслав Барлог, дирижер Михаэль Бодер. В ролях: Лиза Линдстрем, Хервиг Пекораро и Вальтрауд Майер.Что смотреть онлайн 27 мая. Расписание трансляций