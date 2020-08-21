https://ria.ru/20200821/dzhaz-1575978214.html

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party

Ежегодный Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель в Крыму. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T00:35

2020-08-21T00:35

2020-08-21T00:35

фестиваль koktebel jazz party

республика крым

справки

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Ежегодный Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке <a href="http://koktebel-jazz.ru/#koktebel" target="_blank">Коктебель</a> в Крыму. Фестиваль <a href="http://crimea.ria.ru/society/20160801/1106529159.html" target="_blank">возник в 2003 году</a> как частная инициатива основателя и "родоначальника коктебельского джаза" журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занявшему признанное место в списке джазовых мероприятий. Фестиваль превратил Коктебель в "джазовую Мекку", став крупнейшей открытой джазовой площадкой на юге страны. В разные годы международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party проходил с участием коллективов из разных регионов России, а также джаз-бэндов из Бразилии, США, Израиля, Великобритании, Индии, Армении, Германии, Бельгии, Нидерландов.С каждым годом музыкальное мероприятие <a href="https://ria.ru/20180827/1527302845.html" target="_blank">приобретает все больший масштаб</a>. За годы существования фестиваля в Коктебеле выступило около двухсот ведущих мировых джазовых коллективов. Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент России <a href="https://ria.ru/culture/20170912/1504036210.html" target="_blank">Владимир Путин</a>. В 2016 году Koktebel Jazz Party <a href="https://ria.ru/20161114/1481320176.html" target="_blank">признали лучшим мероприятием событийного туризма</a> на Всероссийском конкурсе Russian Event Expo (конкурс Министерства культуры). В 2017 году на ежегодной премии "Все цвета джаза" фестиваль <a href="https://ria.ru/culture/20171031/1507868388.html" target="_blank">был удостоен</a> награды "Мероприятие года" от Радио JAZZ 89.1 FM. В 2018 году Koktebel Jazz Party <a href="https://ria.ru/culture/20180410/1518326829.html" target="_blank">вошел</a> в официальный календарь лучших мероприятий по версии американского журнала Downbeat. В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" <a href="https://ria.ru/20200730/1575187243.html" target="_blank">организовал</a> онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на сайте ria.ru, лидере Рунета, и в официальном аккаунте РИА Новости в ВКонтакте. Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, Китай, США, Бразилию, Японию. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около двух миллионов человек. В 2020 году фестиваль пройдет с 21 по 23 августа. Среди его российских участников – Большой джазовый оркестр под управлением российского трубача Петра Востокова, ансамбль Бразильского джаза Esh, звездный ансамбль Якова Окуня, трио Народного артиста России Даниила Крамера, вокалистки Лариса Долина, Хибла Герзмава и Мариам Мерабова. Программа также включает выступления Bril Family – патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, SG BIG BAND под управлением Сергея Головни c участием солистки Карины Кожевниковой, народного артиста России Игоря Скляра вместе с Jazz Classic Community, группы CHETMEN, Анастасии Лютовой и ее состава "Лютый бенд", и многих других. Хедлайнером второго дня фестиваля станет рок-группа "Моральный кодекс".В фестивале Koktebel Jazz Party-2020 примут участие и зарубежные исполнители – по традиции их имена будут представлены в день открытия, 21 августа. В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет даже во времена карантинных ограничений, звезды мирового джаза примут участие в программе "Джаз со скоростью света", которая пройдет в формате телемоста.Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля <a href="https://ria.ru/20200724/1574810466.html" target="_blank">будут соблюдены</a> все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу. Организацией фестивалей занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Информационными партнерами Koktebel Jazz Party <a href="https://ria.ru/20200717/1574487576.html" target="_blank">выступят</a>: ВГТРК, Радио JAZZ 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVZAVR и радио Sputnik.<a href="http://koktebel-jazz.ru/" target="_blank">Официальный сайт фестиваля</a>.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фестиваль koktebel jazz party, республика крым, справки