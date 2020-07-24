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Koktebel Jazz Party назвал первых участников фестиваля–2020
Оргкомитет международного фестиваля Koktebel Jazz Party назвал первых участников 18-го сезона, который пройдет в поселке Коктебель с 21 по 23 августа. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:01
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яков окунь
игорь скляр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, мариам мерабова , новости культуры, яков окунь, игорь скляр, коктебель

Koktebel Jazz Party назвал первых участников фестиваля–2020

11:01 24.07.2020
197
© РИА НовостиАфиша фестиваля Koktebel Jazz Party
Афиша фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости Оргкомитет международного фестиваля Koktebel Jazz Party назвал первых участников 18-го сезона, который пройдет в поселке Коктебель с 21 по 23 августа.
Среди российских участников Koktebel Jazz Party-2020 — Большой джазовый оркестр п/у российского трубача Петра Востокова, ансамбль Бразильского джаза Esh, звездный ансамбль Якова Окуня, трио Народного артиста России Даниила Крамера, вокалистки Лариса Долина и Мариам Мерабова. Программа также включит выступления Bril Family — патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, биг-бэнд Сергея Головни, народного артиста России Игоря Скляра вместе с группой Jazz Classic Community, Анастасии Лютовой и ее состава "Лютый бенд", и многих других.
В фестивале Koktebel Jazz Party-2020 примут участие и зарубежные исполнители — по традиции их имена будут представлены в день открытия, 21 августа. В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет даже во времена карантинных ограничений, звезды мирового джаза примут участие в программе "Джаз со скоростью света", которая пройдет в формате телемоста.
С середины июля стартовала аккредитация для СМИ на Koktebel Jazz Party-2020. Подать заявку можно на сайте фестиваля.
Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
Музыкант Селвин Бирчвуд во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
30 апреля, 08:00Doctor Jazz Party
Международный день джаза: красивые легенды и яркие звезды
В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на сайте ria.ru, лидере Рунета, и в официальном аккаунте РИА Новости в ВКонтакте. Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, Китай, США, Бразилию, Японию. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около двух миллионов человек.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио JAZZ 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVZAVR и радио Sputnik.
Джазовый саксофонист Сергей Головня
5 июля, 08:00Культура
Сергей Головня: Koktebel Jazz Party в этом году будет бомбический!
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КультураМузыкаМариам МерабоваНовости культурыЯков ОкуньИгорь СклярКоктебель
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