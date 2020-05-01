Онлайн марафон Doctor Jazz Party: как это было

Музыкант Игорь Бутман (в центре) выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Благотворительный марафон Doctor Jazz Party, прошедший в Международный день джаза в поддержку медиков, стал наиболее ярким культурным событием карантина в России. Он объединил лучших мировых музыкантов и известных врачей, которые призвали всех сплотиться перед опасностью коронавирусной инфекции. О том, как это было, — в материале РИА Новости.

Лучшие из лучших

Марафон длился семь часов. В это время зрители словно попали в другое телепространство — в нем звучала только качественная музыка, не было никакой рекламы, никто ничего не продавал, а все только помогали друг другу и желали добра.

Doctor Jazz Party громко заявил о себе: никому в России не удавалось объединить джазом и собрать столько людей вместе. Эфир собрал почти 1,7 миллиона зрителей, и их число продолжает расти.

В марафоне выступили около 30 коллективов во всего мира — из России, США, Китая, Италии, Индии, Японии, Армении и других стран. Многие зарубежные музыканты уже хорошо знакомы российской публике — в разные годы они приезжали на фестиваль Koktebel Jazz Party, от которого у всех них остались приятные впечатления.

Символично, что все иностранные гости, получив приглашения на марафон, соглашались участвовать, причем выступили совершенно бесплатно.

Трогательные обращения к российским врачам записали музыканты из Китая.

"Здравствуйте, мои дорогие русские врачи и медсестры! Мы — Джасмин и ее джазмены из Китая. Мы знаем, что вы настоящие герои, вы боретесь с ужасной инфекцией COVID-19, и мы желаем вам всего самого лучшего. Берегите себя!" — сказала Джасмин из коллектива Jasmine and Her Jazz Men в своем атмосферном видеосообщении. Оно было записано на крыше одного из небоскребов мегаполиса.

© РИА Новости Скриншот выступления группы Jasmine and Her Jazz Men из Китая на благотворительном онлайн-марафоне Doctor Jazz Party © РИА Новости Скриншот выступления группы Jasmine and Her Jazz Men из Китая на благотворительном онлайн-марафоне Doctor Jazz Party

Другая участница марафона, пианистка Марта Като из японского Tachibana Quintet, отметила, что сейчас редко выходит из дома, и призвала всех соблюдать меры предосторожности. "Надеюсь, что все будут в безопасности, все сохранят здоровье", — добавила она.

А китайский трубач Ли Сяочуань, который ранее выступал в Коктебеле, признался, что сейчас трудное время для музыкантов, но выразил надежду на то, что все мы справимся с коронавирусом. "И сможем вновь играть нашу музыку вживую", — сказал музыкант в прямом эфире на ria.ru

Впечатлениями о Koktebel Jazz Party поделился еще один участник марафона, многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер.

"В Коктебеле было замечательно, там был прекрасный пляж и море", — сказал трубач.

Он пожелал всем здоровья и добавил: "Вы мне нравитесь, обожаю приезжать к вам".

А вот итальянец Маттео Ризи, один из самых популярных современных рок-н-ролльщиков, признался, что не был в Коктебеле, но очень хотел бы приехать. "Сейчас музыка позволяет нам сохранять улыбку на лицах. Надеюсь, что вам все понравится и что мы вскоре увидимся в России", — сказал артист.

Марафон охватил все стороны света, звучали слова поддержки и от музыкантов из Индии. Джазмен Раджа Раджев из The Rajeev Raja Combine назвал музыку "великим целителем". "И мы здесь для того, чтобы поделиться нашей любовью и нашей музыкой”, — признался Раджев.

Российские звезды также активно участвовали в марафоне. Его открыла Лариса Долина — композицией "What a wonderful world" и пожелала всем жить в ритме джаза, слушать только хорошую музыку и тогда "все будет джаз".

Через экраны свою любовь к слушателям и врачам постаралась передать вокалистка Guru Groove Foundation Татьяна Шаманина.

"То, что сейчас происходит такое событие (онлайн-марафон Doctor Jazz Party. — Прим. ред.), — я уверена, такая коммуникация поможет нам выстоять в самую трудную минуту. Потому что дух силен — и его никто и ничто не сломит. Всем низкий поклон за то, что вы делаете такое большое благородное дело", — сказала Шаманина.

© РИА Новости Скриншот выступления группы Guru Groove Foundation на благотворительном онлайн-марафоне Doctor Jazz Party © РИА Новости Скриншот выступления группы Guru Groove Foundation на благотворительном онлайн-марафоне Doctor Jazz Party

Как заявил пианист Даниил Крамер, "что бы ни происходило, жизнь продолжается и всегда будет продолжаться", а марафон — это возможность "поддержать зрителей и передать им тот кайф, который музыканты испытывают, когда играют".

Были на Doctor Jazz Party и приятные сюрпризы: саксофонист и арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня и Максим Некрасов, исполнитель музыки на губной гармошке, сыграли по видеомосту, связавшему Москву и Санкт-Петербург. Композицию они посвятили настоящим героям нашего времени — врачам.

Музыкально поддержали медиков и всех, сидящих на карантине, квартет Игоря Бутмана, а также Мариам Мерабова, ансамбль Петра Востокова, квинтет Виталия Головнёва, Юлия Чичерина и другие.

Супергерои на передовой

Важнейшими участниками марафона стали врачи, многие из которых оказались любителями джаза. Своими эмоциональными видеообращениями они заставляли задуматься, порадоваться или прослезиться, поддерживать труд их коллег по всей стране.

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов благодарил за эмоциональную поддержку организаторов онлайн-марафона Doctor Jazz Party и коллег "за вклад в спасение всего человечества”.

“Сегодня весь мир оказался в турбулентности. Всех затрагивает текущая пандемия, но, конечно, под огромным стрессом находятся врачи. Возникают даже профессиональные выгорания. Людям очень тяжело, они работают круглосуточно. Спасибо вам, что вы помогаете, очень нужна эмоциональная поддержка всем врачам, которые действительно работают на передовой”, — сказал Морозов.

О том, что марафон отстаивает "наши базовые ценности", и о том, что "мы все победим", заявил главный внештатный специалист-уролог, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени А. И. Евдокимов" Дмитрий Пушкарь.

"Марафон отстаивает наши базовые ценности — собраться всем вместе, послушать музыку, пообщаться. Сегодня вот так: мы общаемся, используя экран. Я уверен, что все это пройдет и наступит тот момент, когда уже марафон будет такой, к которому мы привыкли, — самый важный для нас марафон, когда мы бежим плечом к плечу. И я уверен, что мы победим. Большое спасибо!" — сказал Дмитрий Пушкарь.

Он добавил, что этот марафон "очень важен для нас для всех, для всех врачей".

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Евгений Брюн отметил, что врачи спасают настоящее, "неголливудское" человечество, а главный внештатный детский специалист-эндокринолог, главврач Морозовской ДГКБ Елена Петряйкина назвала джаз "преодолением трудностей, улыбкой на фоне большой беды и уверенностью в том, что мы победим".

"Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам и всем причастным за замечательную идею. В наше очень непростое время есть возможность подумать о том, что есть вечные ценности. <…> Джаз — это именно преодоление трудностей, это улыбка на фоне большой беды и уверенность в том, что мы победим", — заявила Петряйкина.

Она добавила, что врачи постараются, "чтобы беда, которая нас настигла, была ликвидирована и чтобы наши маленькие пациенты и наш приоритет — здоровье детей — оставались для всех, кто к нам обращается, основным посылом всех медицинских организаций".

© РИА Новости Скриншот обращения главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна к зрителям благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party © РИА Новости Скриншот обращения главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна к зрителям благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party

Прозвучали слова о том, что из-за коронавируса наша родина сейчас больна, но мы все любим ее еще больше, как больную мать в тяжелые времена. А главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что русский народ должен победить коронавирус так же, как победили в войне.

"Я всегда говорю: деды победили, отцы победили и мы обязаны победить! Успехов и здоровья всем", — сказал он.

Поддержку коллегам выразили президент ФГБУ "НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева" Минздрава России Александр Румянцев, директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, главный внештатный специалист-хирург Минздрава России Амиран Ревишвили, исполняющая обязанности главного врача Центральной детской клинической больницы ФМБА России Галина Глухова и многие другие медики.

Масштаб и размах

Многочасовую музыкальную эстафету вел блестящий тандем: арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников и телеведущая Ольга Скабеева.

Они активно и вместе тем тепло и деликатно модерировали эфир, общались с музыкантами онлайн, рассказывали интересные истории о джазе и фестивале в Коктебеле. Также прямо во время марафона стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем сразу же сообщили ведущие.

Онлайн марафон Doctor Jazz Party проводился МИА "Россия сегодня" и проходил при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Организаторами выступали МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Инициатор проведения марафона, журналист, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что наша страна солидарна со всем миром в беспрецедентном сражении с коронавирусом. "В Международный день джаза марафоном Doctor Jazz Party мы поддерживаем российские больницы и медиков — тех, кто сейчас на передовой борьбы с пандемией, — сказал Дмитрий Киселев. — Оставайтесь дома, слушайте джаз и помогите врачам".

МИА "Россия сегодня" удалось объединить для марафона большое количество ведущих крупнейших информационных площадок.

Во время благотворительного онлайн-марафона принимались пожертвования — средства пойдут в помощь российским больницам в условиях борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Оператором марафона стал благотворительный фонд помощи взрослым "Живой".

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин.

С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

РФПИ ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний совместно с ведущими иностранными стратегическими инвесторами. Вместе с партнерами РФПИ реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 триллиона рублей, охватывающих 95% регионов России. Российский фонд прямых инвестиций () основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний совместно с ведущими иностранными стратегическими инвесторами. Вместе с партнерами РФПИ реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 триллиона рублей, охватывающих 95% регионов России.

РФПИ предпринимает активные усилия по противодействию COVID-19: налажено производство российско-японской системы экспресс-диагностики EMG, обладающей максимальной точностью (99,9%) и скоростью (до 30 минут) тестирования, совместно с ГК "Химрар" создается производство антивирусного препарата "Фавипиравир", в партнерстве с РФПИ и ГК "Медскан" и компанией G42 из ОАЭ запущен проект диагностики и выявления пневмонии с использованием технологии искусственного интеллекта. РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом, в который также вошли Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Яндекс, Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".