Стартовала аккредитация для СМИ на фестиваль Koktebel Jazz Party

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аккредитация для СМИ на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party открыта, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".

"Стартовала аккредитация для СМИ на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Оргкомитет фестиваля также подтвердил даты проведения его 18-го сезона – артистический поселок в одном из самых красивых мест Крыма примет звезд джаза, как и всех любители джазовой музыки, с 21 по 23 августа", - говорится в сообщении.

Подать заявку на аккредитацию можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий и партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий. В дни фестиваля оперативная информация о его событиях будет распространяться по sms и электронной почте.

"Для обеспечения безопасности как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу", - уточняется в релизе.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестивалей занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.