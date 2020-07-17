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https://ria.ru/20200717/1574495055.html
Стартовала аккредитация для СМИ на фестиваль Koktebel Jazz Party
Аккредитация для СМИ на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party открыта, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:06
культура
новости культуры
фестиваль koktebel jazz party
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https://ria.ru/20200705/1573800926.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, фестиваль koktebel jazz party

Стартовала аккредитация для СМИ на фестиваль Koktebel Jazz Party

13:45 17.07.2020 (обновлено: 14:06 17.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party 2017
Фестиваль Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аккредитация для СМИ на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party открыта, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".
"Стартовала аккредитация для СМИ на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Оргкомитет фестиваля также подтвердил даты проведения его 18-го сезона – артистический поселок в одном из самых красивых мест Крыма примет звезд джаза, как и всех любители джазовой музыки, с 21 по 23 августа", - говорится в сообщении.
Подать заявку на аккредитацию можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий и партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий. В дни фестиваля оперативная информация о его событиях будет распространяться по sms и электронной почте.
"Для обеспечения безопасности как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу", - уточняется в релизе.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестивалей занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио JAZZ 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVZAVR и радио Sputnik.
Джазовый саксофонист Сергей Головня
5 июля, 08:00Культура
Сергей Головня: Koktebel Jazz Party в этом году будет бомбический!
110001
КультураНовости культурыФестиваль Koktebel Jazz Party
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