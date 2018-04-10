Фестиваль Koktebel Jazz Party попал в календарь журнала Downbeat

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party-2018 вошел в официальный календарь лучших мероприятий по версии американского журнала Downbeat.

"В течение 15 лет на этот фестиваль, проходящий на Черном море, собираются любители джаза из множества стран", — отмечается в подписи.

В этом году фестиваль пройдет 24-25 августа.

Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. В 2017 году праздник джаза в крымском поселке художников посетил президент России Владимир Путин.

Downbeat — крупнейший американский ежемесячный журнал, посвященный джазу и блюзу. Основан в 1934 году в Чикаго. Ежемесячный тираж — 70 000 экземпляров.