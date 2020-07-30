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Стартовала продажа билетов на фестиваль Koktebel Jazz Party
Стартовала продажа билетов на главное музыкальное событие лета в Крыму, международный фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет в артистическом поселке... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:29
музыка
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фестиваль koktebel jazz party
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, республика крым, новости культуры, новости - туризм, фестиваль koktebel jazz party

Стартовала продажа билетов на фестиваль Koktebel Jazz Party

19:11 30.07.2020 (обновлено: 19:29 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Стартовала продажа билетов на главное музыкальное событие лета в Крыму, международный фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет в артистическом поселке Коктебель с 21 по 23 августа. Их можно приобрести на сайте фестиваля или заказать по телефону +74956442222.
Полный список участников всех трех дней фестиваля доступен на его официальном сайте, koktebel-jazz.ru.
В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет даже во времена карантинных ограничений, звезды мирового джаза примут участие в программе "Джаз со скоростью света", которая пройдет в формате телемоста.
С середины июля стартовала аккредитация для СМИ на Koktebel Jazz Party-2020. Подать заявку можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий, посещения партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий. В дни фестиваля оперативная информация о его мероприятиях будет распространяться путем sms-сообщений и по e-mail.
логотип Koktebel Jazz Party-2020
24 июля, 11:28
Koktebel Jazz Party назвал первых участников фестиваля-2020
Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на сайте ria.ru, лидере Рунета, и в официальном аккаунте РИА Новости в ВКонтакте. Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, Китай, США, Бразилию, Японию. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около двух миллионов человек.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль Koktebel Jazz Party 2017
17 июля, 13:45Культура
Стартовала аккредитация для СМИ на фестиваль Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party – это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступают: ВГТРК, Радио JAZZ 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVZAVR, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
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КультураМузыкаРеспублика КрымНовости культурыНовости - ТуризмФестиваль Koktebel Jazz Party
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