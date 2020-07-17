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Открыта аккредитация на 18-й сезон джаза в Коктебеле
Стартовала аккредитация для СМИ на Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Оргкомитет фестиваля также подтвердил даты проведения его 18-го сезона... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:08
фестиваль koktebel jazz party
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фестиваль koktebel jazz party

Открыта аккредитация на 18-й сезон джаза в Коктебеле

13:00 17.07.2020 (обновлено: 13:08 17.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДжазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Стартовала аккредитация для СМИ на Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Оргкомитет фестиваля также подтвердил даты проведения его 18-го сезона – артистический поселок в одном из самых красивых мест Крыма примет звезд джаза, как и всех любители джазовой музыки, с 21 по 23 августа.
Подать заявку на аккредитацию можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий, посещения партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий. В дни фестиваля оперативная информация о его мероприятиях будет распространяться путем sms-сообщений и по e-mail.
Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Джазовый саксофонист Сергей Головня
5 июля, 08:00Культура
Сергей Головня: Koktebel Jazz Party в этом году будет бомбический!
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестивалей занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио JAZZ 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVZAVR и радио Sputnik.
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Фестиваль Koktebel Jazz Party
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