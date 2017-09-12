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Культура

Koktebel Jazz Party 2018 состоится в последние выходные августа

Сюжет:
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2017 (35)
14:1512.09.2017
(обновлено: 14:17 12.09.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017Зрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Итоги 15-го юбилейного сезона джаза в Коктебеле подведены, и организаторы объявили даты следующего Koktebel Jazz Party. Международный джазовый фестиваль состоится 24-26 августа 2018 года в артистическом поселке в Крыму, и вновь, уже в 16-й раз, соберет известных джазменов из разных стран.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017. Слева - музыкант-саксофонист Сергей Головня
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кто играл для Путина на Koktebel Jazz Party
С каждым годом музыкальное мероприятие приобретает все больший масштаб. За 15 лет его существования в Коктебеле выступило порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов. Этот факт не преминул отметить Президент РФ Владимир Путин, лично посетивший закрытие Koktebel Jazz Party 2017 и поприветствовавший зрителей и организаторов события со сцены. "Музыка — такой язык, который не требует перевода и объединяет людей", — подчеркнул глава государства.

Закрывая фестиваль, его основатель, журналист Дмитрий Киселев сказал: "В эти дни прошел необычный 15-й джазовый фестиваль, абсолютно ярчайший. Здесь, в Коктебеле, мы утверждаем высокий музыкальный стандарт. И я рад, что у нас выступают как лауреаты "Грэмми", так и отечественные джазмены".

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© РИА Новости . Пресс-служба оргкомитета Koktebel Jazz Party
Самые яркие моменты Koktebel Jazz Party-2017

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Политике здесь не место - иностранные музыканты о Крыме, джазе и шантаже Госдепа
© РИА Новости
Политике здесь не место: иностранные музыканты — о Крыме, джазе и шантаже Госдепа
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Весь этот джаз: самые яркие моменты заключительного дня Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный 15-й джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, прошедший в Коктебеле, преподнес поклонникам джаза множество сюрпризов и приятных музыкальных открытий.Выступление коллектива Brazil All Stars на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Юбилейный 15-й джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, прошедший в Коктебеле, преподнес поклонникам джаза множество сюрпризов и приятных музыкальных открытий.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМузыканты из знаменитого ансамбля виртуозов Brazil All Stars исполнили программу "Мое бразильское сердце", а специальным гостем коллектива стал трубач из Швеции Андерс Бергкранц.Участник коллектива Brazil All Stars Андерс Бергкрантц на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Музыканты из знаменитого ансамбля виртуозов Brazil All Stars исполнили программу "Мое бразильское сердце", а специальным гостем коллектива стал трубач из Швеции Андерс Бергкранц.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКоллектив, сочетающий в своем творчестве классические джазовые темы и мотивы бразильской самбы и боссановы, был организован по инициативе петербургского пианиста и композитора Андрея Кондакова.Музыкант Андрей Кондаков во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Коллектив, сочетающий в своем творчестве классические джазовые темы и мотивы бразильской самбы и боссановы, был организован по инициативе петербургского пианиста и композитора Андрея Кондакова.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа протяжении всего фестиваля фотографии пользователей соцсетей, которые они делали на площадках Koktebel Jazz Party, транслировались на экран Главной сцены — для участия в акции все желающие публиковали фото с обязательным хэштегом фестиваля #KJP2017.Зрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На протяжении всего фестиваля фотографии пользователей соцсетей, которые они делали на площадках Koktebel Jazz Party, транслировались на экран Главной сцены — для участия в акции все желающие публиковали фото с обязательным хэштегом фестиваля #KJP2017.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавным сюрпризом для гостей фестиваля, безусловно, стал визит президента РФ Владимира Путина, которого публика встретила громкими аплодисментами.Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017. Слева - музыкант-саксофонист Сергей Головня
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Главным сюрпризом для гостей фестиваля, безусловно, стал визит президента РФ Владимира Путина, которого публика встретила громкими аплодисментами.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что президенту понравился особенный "комплимент" музыкантов, составленный из любимых композиций главы государства.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и телеведущие канала Россия Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс (слева направо) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что президенту понравился особенный "комплимент" музыкантов, составленный из любимых композиций главы государства.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаключительный концерт Koktebel Jazz Party открыл интернациональный ансамбль молодых исполнителей Double Bass Project. Этот коллектив необычен по нескольким причинам: во-первых, в его составе сразу две девушки — контрабасистка и вокалистка, во-вторых контрабасов в бэнде тоже два, что является большой редкостью.Участница коллектива Double Bass Project голландская певица Хиске Остервик во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заключительный концерт Koktebel Jazz Party открыл интернациональный ансамбль молодых исполнителей Double Bass Project. Этот коллектив необычен по нескольким причинам: во-первых, в его составе сразу две девушки — контрабасистка и вокалистка, во-вторых контрабасов в бэнде тоже два, что является большой редкостью.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкХэдлайнером последнего дня фестиваля стал легендарный джазовый пианист Эдвард Пальмиери.Музыкант во время выступления коллектива пуэрториканского пианист Эдди Пальмиери на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Хэдлайнером последнего дня фестиваля стал легендарный джазовый пианист Эдвард Пальмиери.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОн является одним из самых уважаемых представителей латиноамериканского джаза за последние 50 лет.Пуэрториканский пианист Эдди Пальмиери (справа) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Он является одним из самых уважаемых представителей латиноамериканского джаза за последние 50 лет.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПодхватил волну инструментального джаза Интернациональный ансамбль Якова Окуня.Участники Международного ансамбля Якова Окуня во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подхватил волну инструментального джаза Интернациональный ансамбль Якова Окуня.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЭтот уважаемый джазовый пианист обладает особой привилегией на фестивале: он самостоятельно отбирает музыкантов, которые выходят с ним на сцену.Музыкант Яков Окунь во время выступления Международного ансамбля Якова Окуня на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Этот уважаемый джазовый пианист обладает особой привилегией на фестивале: он самостоятельно отбирает музыкантов, которые выходят с ним на сцену.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа протяжении нескольких дней гости курорта могли наслаждаться джазом чуть ли не круглосуточно.Зрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На протяжении нескольких дней гости курорта могли наслаждаться джазом чуть ли не круглосуточно.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮные музыканты получили возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями на Волошинской сцене.Участники Детского музыкального театра Домисолька выступают на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Юные музыканты получили возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями на Волошинской сцене.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВпервые джазовое исполнение прозвучало в стенах коктебельского дельфинария, а в международном детском центре "Артек" выступили финалисты известных музыкальных телешоу "Голос. Дети", "Синяя птица" и "Лучше всех".Зрители во время выступления Детского музыкального театра Домисолька на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Впервые джазовое исполнение прозвучало в стенах коктебельского дельфинария, а в международном детском центре "Артек" выступили финалисты известных музыкальных телешоу "Голос. Дети", "Синяя птица" и "Лучше всех".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКроме того, любители джаза во всем мире могли следить за трансляциями концертов главной сцены в уникальном формате панорамного видео 360°.Участники коллектива Brazil All Stars Серджио Брандао, Эдсон да Силва (слева направо), Андерс Бергкрантц, Эривелтон Силва (справа налево) и музыкант Андрей Кондаков (в центре) и на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кроме того, любители джаза во всем мире могли следить за трансляциями концертов главной сцены в уникальном формате панорамного видео 360°.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДжаз вернется на набережную Коктебеля следующим летом: Дмитрий Киселев сообщил гостям, что в следующем году Koktebel Jazz Party состоится 24, 25 и 26 августа.Вид на курортный поселок Коктебель, где проходит 15-й сезон фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Джаз вернется на набережную Коктебеля следующим летом: Дмитрий Киселев сообщил гостям, что в следующем году Koktebel Jazz Party состоится 24, 25 и 26 августа.
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