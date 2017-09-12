МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Итоги 15-го юбилейного сезона джаза в Коктебеле подведены, и организаторы объявили даты следующего Koktebel Jazz Party. Международный джазовый фестиваль состоится 24-26 августа 2018 года в артистическом поселке в Крыму, и вновь, уже в 16-й раз, соберет известных джазменов из разных стран.

С каждым годом музыкальное мероприятие приобретает все больший масштаб. За 15 лет его существования в Коктебеле выступило порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов. Этот факт не преминул отметить Президент РФ Владимир Путин, лично посетивший закрытие Koktebel Jazz Party 2017 и поприветствовавший зрителей и организаторов события со сцены. "Музыка — такой язык, который не требует перевода и объединяет людей", — подчеркнул глава государства.

Закрывая фестиваль, его основатель, журналист Дмитрий Киселев сказал: "В эти дни прошел необычный 15-й джазовый фестиваль, абсолютно ярчайший. Здесь, в Коктебеле, мы утверждаем высокий музыкальный стандарт. И я рад, что у нас выступают как лауреаты "Грэмми", так и отечественные джазмены".

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

© РИА Новости Политике здесь не место: иностранные музыканты — о Крыме, джазе и шантаже Госдепа — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".