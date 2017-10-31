Фестиваль Koktebel Jazz Party признан "Мероприятием года"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Отметив в этом году 15 лет джаза в Коктебеле, международный фестиваль Koktebel Jazz Party получил заслуженный подарок: на ежегодной премии "Все цвета джаза" фестиваль был удостоен награды "Мероприятие года" от Радио Jazz 89.1 FM.
Приз организаторам фестиваля вручил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
На премии были объявлены победители в шести номинациях: "За вклад в развитие джазовой культуры в России", "Музыкант года", "Релиз года", "Мероприятие года", "Площадка года", "Открытие года". Торжественная церемония награждения прошла в большом зале гостинично-развлекательного комплекса Korston Place de Paris.
Премия "Все цвета джаза" учреждена радиостанцией Радио JAZZ в 2014 году. Ее вручают в качестве благодарности музыкантам и общественным деятелям, которые посвящают жизнь развитию джазовой музыкальной культуры в России.
Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. В 2017 году праздник джаза в крымском поселке художников посетил президент России Владимир Путин.
На протяжении всего фестиваля фотографии пользователей соцсетей, которые они делали на площадках Koktebel Jazz Party, транслировались на экран Главной сцены — для участия в акции все желающие публиковали фото с обязательным хэштегом фестиваля #KJP2017.
Заключительный концерт Koktebel Jazz Party открыл интернациональный ансамбль молодых исполнителей Double Bass Project. Этот коллектив необычен по нескольким причинам: во-первых, в его составе сразу две девушки — контрабасистка и вокалистка, во-вторых контрабасов в бэнде тоже два, что является большой редкостью.
Впервые джазовое исполнение прозвучало в стенах коктебельского дельфинария, а в международном детском центре "Артек" выступили финалисты известных музыкальных телешоу "Голос. Дети", "Синяя птица" и "Лучше всех".
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