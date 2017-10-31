Фестиваль Koktebel Jazz Party признан "Мероприятием года"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Отметив в этом году 15 лет джаза в Коктебеле, международный фестиваль Koktebel Jazz Party получил заслуженный подарок: на ежегодной премии "Все цвета джаза" фестиваль был удостоен награды "Мероприятие года" от Радио Jazz 89.1 FM.

Приз организаторам фестиваля вручил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

На премии были объявлены победители в шести номинациях: "За вклад в развитие джазовой культуры в России", "Музыкант года", "Релиз года", "Мероприятие года", "Площадка года", "Открытие года". Торжественная церемония награждения прошла в большом зале гостинично-развлекательного комплекса Korston Place de Paris.

Премия "Все цвета джаза" учреждена радиостанцией Радио JAZZ в 2014 году. Ее вручают в качестве благодарности музыкантам и общественным деятелям, которые посвящают жизнь развитию джазовой музыкальной культуры в России.

Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. В 2017 году праздник джаза в крымском поселке художников посетил президент России Владимир Путин.