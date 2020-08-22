https://ria.ru/20200822/sklyar-1576153293.html

Скляр выступит с группой Jazz Classic Community в Коктебеле

Актер Игорь Скляр рассказал о композициях, которые исполнит с коллективом Jazz Classic Community и арт-директором фестиваля Koktebel Jazz Party Сергеем Головней РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T16:14

2020-08-22T16:14

2020-08-22T17:23

koktebel jazz party

культура

новости культуры

фестиваль koktebel jazz party

игорь скляр

коктебель

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Igor_Skljar/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Скляр</a> рассказал о композициях, которые исполнит с коллективом Jazz Classic Community и арт-директором фестиваля Koktebel Jazz Party <a href="http://ria.ru/person_sergey-golovnya-/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Головней</a> на фестивале в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a>.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа."У нас стилистически программа построена так, что мы точно взяли только период и стиль 30-е и 60-е. Все песни умещаются в этот промежуток. Первая из них, самая ранняя, написана в 1929 году, а самая последняя - в 60-х", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Skljar/" target="_blank" data-auto="true">Скляр</a>.Также актер добавил, что будет исполнена одна песня композитора Джимми Макхью."Была идея или даже мысль... Может, " Старый рояль" исполним. Но решили, что нет, мы играем другую музыку, другой стиль. Может быть, в следующую программу через год-два мы приедем в Коктебель и споем", - сказал актер.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20200821/festival-1576113300.html

коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости культуры, фестиваль koktebel jazz party, игорь скляр, коктебель