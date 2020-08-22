Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сезон джаза в Коктебеле открывает аккредитацию
Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200822/sklyar-1576153293.html
Скляр выступит с группой Jazz Classic Community в Коктебеле
Актер Игорь Скляр рассказал о композициях, которые исполнит с коллективом Jazz Classic Community и арт-директором фестиваля Koktebel Jazz Party Сергеем Головней РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T16:14
2020-08-22T17:23
koktebel jazz party
культура
новости культуры
фестиваль koktebel jazz party
игорь скляр
коктебель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576161906_0:124:2950:1783_1400x0_80_0_0_218f6528501db93911c38a75180b855f.jpg
<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Igor_Skljar/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Скляр</a> рассказал о композициях, которые исполнит с коллективом Jazz Classic Community и арт-директором фестиваля Koktebel Jazz Party <a href="http://ria.ru/person_sergey-golovnya-/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Головней</a> на фестивале в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a>.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа."У нас стилистически программа построена так, что мы точно взяли только период и стиль 30-е и 60-е. Все песни умещаются в этот промежуток. Первая из них, самая ранняя, написана в 1929 году, а самая последняя - в 60-х", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Skljar/" target="_blank" data-auto="true">Скляр</a>.Также актер добавил, что будет исполнена одна песня композитора Джимми Макхью."Была идея или даже мысль... Может, " Старый рояль" исполним. Но решили, что нет, мы играем другую музыку, другой стиль. Может быть, в следующую программу через год-два мы приедем в Коктебель и споем", - сказал актер.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20200821/festival-1576113300.html
коктебель
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576161906_219:0:2950:2048_1400x0_80_0_0_c6c216aec0c74040f0b65d3dbb7428fd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, новости культуры, фестиваль koktebel jazz party, игорь скляр, коктебель

Скляр выступит с группой Jazz Classic Community в Коктебеле

16:14 22.08.2020 (обновлено: 17:23 22.08.2020)
5003
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец, актер Игорь Скляр с коллективом Jazz Classic Community на пресс-конференции в рамках Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Певец, актер Игорь Скляр с коллективом Jazz Classic Community на пресс-конференции в рамках Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости. Актер Игорь Скляр рассказал о композициях, которые исполнит с коллективом Jazz Classic Community и арт-директором фестиваля Koktebel Jazz Party Сергеем Головней на фестивале в Коктебеле.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.
"У нас стилистически программа построена так, что мы точно взяли только период и стиль 30-е и 60-е. Все песни умещаются в этот промежуток. Первая из них, самая ранняя, написана в 1929 году, а самая последняя - в 60-х", - сказал Скляр.
Также актер добавил, что будет исполнена одна песня композитора Джимми Макхью.
Фестивалю быть: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
21 августа, 20:19Koktebel Jazz Party
Киселев и Аксенов открыли фестиваль Koktebel Jazz Party — 2020
"Была идея или даже мысль... Может, " Старый рояль" исполним. Но решили, что нет, мы играем другую музыку, другой стиль. Может быть, в следующую программу через год-два мы приедем в Коктебель и споем", - сказал актер.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
Весь этот джаз: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Алексей Майшев

Koktebel Jazz Party проходит в Крыму уже в 18-й раз. Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева.

Зрители на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
1 из 11

Koktebel Jazz Party проходит в Крыму уже в 18-й раз. Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Евгений Биятов

За это время фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занял признанное место в списке событий мирового джаза.

Призы Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party-2020
2 из 11

За это время фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занял признанное место в списке событий мирового джаза.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Константин Михальчевский

В разные годы на фестивале выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.

Участник коллектива Manka Groove Реиниер Родригез выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
3 из 11

В разные годы на фестивале выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Алексей Майшев

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

Сцена Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
4 из 11

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Константин Михальчевский

Оргкомитет фестиваля уделил особое внимание вопросам безопасности: гостям выдали маски и санитайзеры, а также организовали температурный контроль.

Зрительница на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
5 из 11

Оргкомитет фестиваля уделил особое внимание вопросам безопасности: гостям выдали маски и санитайзеры, а также организовали температурный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Алексей Майшев

"Это был страшный год на самом деле. Мы готовились и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло, это вера в вас. В то, что наша публика, наши зрители все эти правила (будут соблюдать. — Прим. ред.), дистанцию, не дышать друг на друга, пользоваться масками", — отметил Дмитрий Киселев, открывая фестиваль.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
6 из 11

"Это был страшный год на самом деле. Мы готовились и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло, это вера в вас. В то, что наша публика, наши зрители все эти правила (будут соблюдать. — Прим. ред.), дистанцию, не дышать друг на друга, пользоваться масками", — отметил Дмитрий Киселев, открывая фестиваль.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

В первый день фестиваля на главной сцене у холма Юнге выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступлением Dave Yaden Band.

Зрители на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
7 из 11

В первый день фестиваля на главной сцене у холма Юнге выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступлением Dave Yaden Band.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Евгений Биятов

Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня.

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
8 из 11

Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Лариса Долина рассказала журналистам, что устала от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и рада выступить на фестивале Koktebel Jazz Party.

"Что можно ожидать от джаз-фестиваля? Это море потрясающей музыки, огромное количество очень талантливых музыкантов, джазовой стихии, которая доступна всем. Потому что джаз — это прежде всего импровизация, это свобода, которая дает нам крылья", — заявила певица.

Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
9 из 11

Лариса Долина рассказала журналистам, что устала от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и рада выступить на фестивале Koktebel Jazz Party.

"Что можно ожидать от джаз-фестиваля? Это море потрясающей музыки, огромное количество очень талантливых музыкантов, джазовой стихии, которая доступна всем. Потому что джаз — это прежде всего импровизация, это свобода, которая дает нам крылья", — заявила певица.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Константин Михальчевский

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун.

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
10 из 11

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Евгений Биятов

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Koktebel Jazz Party — 2020.

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
11 из 11

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Koktebel Jazz Party — 2020.

© РИА Новости / Евгений Биятов
1 из 11

Koktebel Jazz Party проходит в Крыму уже в 18-й раз. Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
2 из 11

За это время фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занял признанное место в списке событий мирового джаза.

© РИА Новости / Евгений Биятов
3 из 11

В разные годы на фестивале выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
4 из 11

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
5 из 11

Оргкомитет фестиваля уделил особое внимание вопросам безопасности: гостям выдали маски и санитайзеры, а также организовали температурный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
6 из 11

"Это был страшный год на самом деле. Мы готовились и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло, это вера в вас. В то, что наша публика, наши зрители все эти правила (будут соблюдать. — Прим. ред.), дистанцию, не дышать друг на друга, пользоваться масками", — отметил Дмитрий Киселев, открывая фестиваль.

© РИА Новости / Алексей Майшев
7 из 11

В первый день фестиваля на главной сцене у холма Юнге выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступлением Dave Yaden Band.

© РИА Новости / Алексей Майшев
8 из 11

Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
9 из 11

Лариса Долина рассказала журналистам, что устала от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и рада выступить на фестивале Koktebel Jazz Party.

"Что можно ожидать от джаз-фестиваля? Это море потрясающей музыки, огромное количество очень талантливых музыкантов, джазовой стихии, которая доступна всем. Потому что джаз — это прежде всего импровизация, это свобода, которая дает нам крылья", — заявила певица.

© РИА Новости / Евгений Биятов
10 из 11

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
11 из 11

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Koktebel Jazz Party — 2020.

© РИА Новости / Евгений Биятов
2010005
Обсудить 0
Koktebel Jazz PartyКультураНовости культурыФестиваль Koktebel Jazz PartyИгорь СклярКоктебель
Рекомендуем
Перевозка ребенка в автомобиле
В Госдуме предложили бесплатно выдавать автомобили многодетным семьям
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"
Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве
Харламов шокировал подписчиков снимками "внебрачных детей"
Деньги
Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко объяснил, почему долго не выходил на публику после выборов
Алексей Навальный
Врач высказалась о возможной причине комы Навального
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Бывший муж Лолиты стал бездомным
Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал об общении с Путиным на фоне событий в Белоруссии
Тушение горящего кирпичного завода в Башкирии. Кадры МЧС
В Башкирии загорелся кирпичный завод
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море
Флаг Лихтенштейна
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко рассказал об опасности ситуации в Белоруссии для России
Журналисты у клиники Шарите в Берлине, куда доставили Алексея Навального
Адвокат возмутилась решением вывезти Навального на лечение в Германию
Светлана Тихановская
Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
Автомобили скорой помощи у клиники Шарите в Берлине, куда доставлен Алексей Навальный
Организаторы перевозки Навального оценили расходы на транспортировку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
02:27В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
02:05Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
02:00В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
01:55"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
01:40Тауэрский мост сломался при разведении
01:13Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
00:14В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
00:10Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
00:01Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
23:20Онищенко назвал размер достойной стипендии
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:53В Минске завершилась акция протеста
22:47Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
22:37В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
21:31Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ
Лента новостейМолния