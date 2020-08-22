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https://ria.ru/20200822/koktebel-1576122527.html
Весь этот джаз: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
В Крыму стартовал фестиваль Koktebel Jazz Party. Самые яркие моменты праздника джаза — в фотоленте Ria.ru.
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культура
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
культура
дмитрий киселев
республика крым
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koktebel jazz party — 2020, культура, дмитрий киселев, республика крым, фото

Весь этот джаз: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party

10:20 22.08.2020 (обновлено: 10:47 22.08.2020)
230
В Крыму стартовал фестиваль Koktebel Jazz Party. Самые яркие моменты праздника джаза — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев

Koktebel Jazz Party проходит в Крыму уже в 18-й раз. Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева.

Зрители на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
1 из 11

Koktebel Jazz Party проходит в Крыму уже в 18-й раз. Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Евгений Биятов

За это время фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занял признанное место в списке событий мирового джаза.

Призы Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party-2020
2 из 11

За это время фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занял признанное место в списке событий мирового джаза.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Константин Михальчевский

В разные годы на фестивале выступали: легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.

Участник коллектива Manka Groove Реиниер Родригез выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
3 из 11

В разные годы на фестивале выступали: легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Алексей Майшев

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

Сцена Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
4 из 11

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Константин Михальчевский

Оргкомитет фестиваля уделил особое внимание вопросам безопасности: гостям выдали маски и санитайзеры, а также организовали температурный контроль.

Зрительница на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
5 из 11

Оргкомитет фестиваля уделил особое внимание вопросам безопасности: гостям выдали маски и санитайзеры, а также организовали температурный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Алексей Майшев

"Это был страшный год, на самом деле. Мы готовились, и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло - это вера в вас. В то, что наша публика, наши зрители все эти правила (будут соблюдать - ред.), дистанцию, не дышать друг на друга, пользоваться масками", — отметил Дмитрий Киселев, открывая фестиваль.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
6 из 11

"Это был страшный год, на самом деле. Мы готовились, и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло - это вера в вас. В то, что наша публика, наши зрители все эти правила (будут соблюдать - ред.), дистанцию, не дышать друг на друга, пользоваться масками", — отметил Дмитрий Киселев, открывая фестиваль.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

В первый день фестиваля на главной сцене у холма Юнге выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступления Dave Yaden Band.

Зрители на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
7 из 11

В первый день фестиваля на главной сцене у холма Юнге выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступления Dave Yaden Band.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Евгений Биятов

Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня.

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
8 из 11

Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Лариса Долина рассказала журналистам, что устала от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и рада выступить на фестивале Koktebel Jazz Party.

"Что можно ожидать от джаз-фестиваля? Это море потрясающей музыки, огромное количество очень талантливых музыкантов, джазовой стихии, которая доступна всем. Потому что джаз – это, прежде всего, импровизация, это свобода, которая дает нам крылья", - заявила певица.

Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
9 из 11

Лариса Долина рассказала журналистам, что устала от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и рада выступить на фестивале Koktebel Jazz Party.

"Что можно ожидать от джаз-фестиваля? Это море потрясающей музыки, огромное количество очень талантливых музыкантов, джазовой стихии, которая доступна всем. Потому что джаз – это, прежде всего, импровизация, это свобода, которая дает нам крылья", - заявила певица.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Константин Михальчевский

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун.

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
10 из 11

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Евгений Биятов

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Koktebel Jazz Party — 2020

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
11 из 11

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Koktebel Jazz Party — 2020

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Обсудить 2
КультураKoktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020КультураДмитрий КиселевРеспублика Крым
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