Весь этот джаз: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party

"Это был страшный год, на самом деле. Мы готовились, и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло - это вера в вас. В то, что наша публика, наши зрители все эти правила (будут соблюдать - ред.), дистанцию, не дышать друг на друга, пользоваться масками", — отметил Дмитрий Киселев, открывая фестиваль.