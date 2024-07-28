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Петербургский джазовый фестиваль посетили более 200 тысяч зрителей

Петербургский джазовый фестиваль посетили более 200 тысяч зрителей - РИА Новости, 28.07.2024

Петербургский джазовый фестиваль посетили более 200 тысяч зрителей

Первый международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, в котором приняли участие более 600 музыкантов, посетило более 200 тысяч зрителей, сообщили... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T21:58

2024-07-28T21:58

2024-07-28T21:58

культура

россия

санкт-петербург

президентский фонд культурных инициатив

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Первый международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, в котором приняли участие более 600 музыкантов, посетило более 200 тысяч зрителей, сообщили организаторы."С 22 по 28 июля в культурной столице впервые прошел Первый международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, который собрал более 600 музыкантов из России и стран зарубежья и более 200 тысяч зрителей", - говорится в сообщении. В рамках фестиваля прошло 160 концертов при участии российских и зарубежных артистов на открытых и закрытых концертных площадках города, среди которых Юсуповский сад, Санкт-Петербургская Академическая филармония, Таврический сад, Площадь Искусств, Севкабель Порт, Парк "Озеро Долгое". Большинство концертов было бесплатным для посещения. Хедлайнерами фестиваля стали: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Гонсало Рубалькаба (США), Хибла Герзмава, L"One (Jazz Set), Ильдар Абдразаков, Лариса Долина, Юрий Башмет, Алексей Архиповский, Jazzirama (Узбекистан), Трио Олега Аккуратова, Nadine Adrianna Trio (Индонезия), TJF (Таиланд), Аня Чиповская и Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Варвара Убель, Cenk Erdoğan & Akra Jazz Band (Турция), Даниил Крамер, Фантине, Billy`s Band, Игорь Скляр и Jazz Classic Community. "Петербург уже много лет живет джазом. И мы все долго ждали такого масштабного события, объединяющего всех музыкантов и любителей импровизационной музыки. Неделя джаза охватила город: более 200 тысяч петербуржцев и гостей северной столицы посетили наши концерты. В будущем году мы рассчитываем охватить дворцовые площадки в пригородах Петербурга и сделать программу еще более насыщенной и многогранной", - отметил президент фестиваля Игорь Бутман, слова которого приводятся в сообщении. Во время фестиваля в Юсуповском саду был организован образовательный лекторий, где у посетителей была возможность узнать больше о джазе от музыкантов и поучаствовать в мастер-классах. За время работы образовательной программы состоялось 18 лекций и две творческие встречи, которые в режиме реального времени транслировались в социальных сетях. Также в рамках фестиваля прошла масштабная клубная программа в Филармонии джазовой музыки, Джаз-клубе Игоря Бутмана, клубах JFC, 48 Стульев и The Hat. Отмечается, что онлайн-трансляции мероприятий фестиваля посмотрело более 1,5 миллиона человек по всей России. Двадцать восьмого июля на концерте закрытия фестиваля в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича Игорь Бутман подвел итоги Первого Всероссийского конкурса джазовых композиторов. К участию было представлено более 100 заявок из 16 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Тула, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Новокузнецк, Пенза и других. Победителем конкурса в номинации "Джазовая песня" стала Елизавета Кабоева из Ростова-на-Дону с композицией "Во сне", в номинации "Инструментальная Джазовая Пьеса" - Марк Либерзон из Перми с композицией "Make it funky". Фестиваль прошел при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и Президентского Фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20240728/dzhaz-1962498536.html

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россия, санкт-петербург, президентский фонд культурных инициатив