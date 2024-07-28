Рейтинг@Mail.ru
Петербургский джазовый фестиваль посетили более 200 тысяч зрителей - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:58 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/festival-1962568765.html
Петербургский джазовый фестиваль посетили более 200 тысяч зрителей
Петербургский джазовый фестиваль посетили более 200 тысяч зрителей - РИА Новости, 28.07.2024
Петербургский джазовый фестиваль посетили более 200 тысяч зрителей
Первый международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, в котором приняли участие более 600 музыкантов, посетило более 200 тысяч зрителей, сообщили... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T21:58
2024-07-28T21:58
культура
россия
санкт-петербург
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962534990_0:44:1142:686_1920x0_80_0_0_814eac64c36f0c50418c648fd53ae731.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Первый международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, в котором приняли участие более 600 музыкантов, посетило более 200 тысяч зрителей, сообщили организаторы."С 22 по 28 июля в культурной столице впервые прошел Первый международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, который собрал более 600 музыкантов из России и стран зарубежья и более 200 тысяч зрителей", - говорится в сообщении. В рамках фестиваля прошло 160 концертов при участии российских и зарубежных артистов на открытых и закрытых концертных площадках города, среди которых Юсуповский сад, Санкт-Петербургская Академическая филармония, Таврический сад, Площадь Искусств, Севкабель Порт, Парк "Озеро Долгое". Большинство концертов было бесплатным для посещения. Хедлайнерами фестиваля стали: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Гонсало Рубалькаба (США), Хибла Герзмава, L"One (Jazz Set), Ильдар Абдразаков, Лариса Долина, Юрий Башмет, Алексей Архиповский, Jazzirama (Узбекистан), Трио Олега Аккуратова, Nadine Adrianna Trio (Индонезия), TJF (Таиланд), Аня Чиповская и Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Варвара Убель, Cenk Erdoğan &amp; Akra Jazz Band (Турция), Даниил Крамер, Фантине, Billy`s Band, Игорь Скляр и Jazz Classic Community. "Петербург уже много лет живет джазом. И мы все долго ждали такого масштабного события, объединяющего всех музыкантов и любителей импровизационной музыки. Неделя джаза охватила город: более 200 тысяч петербуржцев и гостей северной столицы посетили наши концерты. В будущем году мы рассчитываем охватить дворцовые площадки в пригородах Петербурга и сделать программу еще более насыщенной и многогранной", - отметил президент фестиваля Игорь Бутман, слова которого приводятся в сообщении. Во время фестиваля в Юсуповском саду был организован образовательный лекторий, где у посетителей была возможность узнать больше о джазе от музыкантов и поучаствовать в мастер-классах. За время работы образовательной программы состоялось 18 лекций и две творческие встречи, которые в режиме реального времени транслировались в социальных сетях. Также в рамках фестиваля прошла масштабная клубная программа в Филармонии джазовой музыки, Джаз-клубе Игоря Бутмана, клубах JFC, 48 Стульев и The Hat. Отмечается, что онлайн-трансляции мероприятий фестиваля посмотрело более 1,5 миллиона человек по всей России. Двадцать восьмого июля на концерте закрытия фестиваля в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича Игорь Бутман подвел итоги Первого Всероссийского конкурса джазовых композиторов. К участию было представлено более 100 заявок из 16 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Тула, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Новокузнецк, Пенза и других. Победителем конкурса в номинации "Джазовая песня" стала Елизавета Кабоева из Ростова-на-Дону с композицией "Во сне", в номинации "Инструментальная Джазовая Пьеса" - Марк Либерзон из Перми с композицией "Make it funky". Фестиваль прошел при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и Президентского Фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20240728/dzhaz-1962498536.html
https://ria.ru/20240728/pianist-1962497852.html
https://ria.ru/20240604/dzhaz-1950497189.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962534990_92:0:1101:757_1920x0_80_0_0_d4b234cf4765fefebde680c09f69b71b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Президентский фонд культурных инициатив
Петербургский джазовый фестиваль посетили более 200 тысяч зрителей

Международный джазовый фестиваль в Петербурге посетили более 200 тысяч зрителей

© Фото предоставлено организаторами фестиваляПевица Fantine на Международном джазовом фестивале в Санкт-Петербурге
Певица Fantine на Международном джазовом фестивале в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
Певица Fantine на Международном джазовом фестивале в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Первый международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, в котором приняли участие более 600 музыкантов, посетило более 200 тысяч зрителей, сообщили организаторы.
«
"С 22 по 28 июля в культурной столице впервые прошел Первый международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, который собрал более 600 музыкантов из России и стран зарубежья и более 200 тысяч зрителей", - говорится в сообщении.
Певица Fantine - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Певица Fantine получила премию I Международного джазового фестиваля
Вчера, 12:57
В рамках фестиваля прошло 160 концертов при участии российских и зарубежных артистов на открытых и закрытых концертных площадках города, среди которых Юсуповский сад, Санкт-Петербургская Академическая филармония, Таврический сад, Площадь Искусств, Севкабель Порт, Парк "Озеро Долгое". Большинство концертов было бесплатным для посещения.
Хедлайнерами фестиваля стали: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Гонсало Рубалькаба (США), Хибла Герзмава, L"One (Jazz Set), Ильдар Абдразаков, Лариса Долина, Юрий Башмет, Алексей Архиповский, Jazzirama (Узбекистан), Трио Олега Аккуратова, Nadine Adrianna Trio (Индонезия), TJF (Таиланд), Аня Чиповская и Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Варвара Убель, Cenk Erdoğan & Akra Jazz Band (Турция), Даниил Крамер, Фантине, Billy`s Band, Игорь Скляр и Jazz Classic Community.
«
"Петербург уже много лет живет джазом. И мы все долго ждали такого масштабного события, объединяющего всех музыкантов и любителей импровизационной музыки. Неделя джаза охватила город: более 200 тысяч петербуржцев и гостей северной столицы посетили наши концерты. В будущем году мы рассчитываем охватить дворцовые площадки в пригородах Петербурга и сделать программу еще более насыщенной и многогранной", - отметил президент фестиваля Игорь Бутман, слова которого приводятся в сообщении.
Во время фестиваля в Юсуповском саду был организован образовательный лекторий, где у посетителей была возможность узнать больше о джазе от музыкантов и поучаствовать в мастер-классах. За время работы образовательной программы состоялось 18 лекций и две творческие встречи, которые в режиме реального времени транслировались в социальных сетях.
Кубинский пианист, джазмен Гонсало Рубалькаба удостоен премии I Международного джазового фестиваля в Санкт-Петербурге в номинации Джазовая легенда - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Кубинский пианист получил премию I Международного джазового фестиваля
Вчера, 12:52
Также в рамках фестиваля прошла масштабная клубная программа в Филармонии джазовой музыки, Джаз-клубе Игоря Бутмана, клубах JFC, 48 Стульев и The Hat.
Отмечается, что онлайн-трансляции мероприятий фестиваля посмотрело более 1,5 миллиона человек по всей России.
Двадцать восьмого июля на концерте закрытия фестиваля в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича Игорь Бутман подвел итоги Первого Всероссийского конкурса джазовых композиторов. К участию было представлено более 100 заявок из 16 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Тула, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Новокузнецк, Пенза и других. Победителем конкурса в номинации "Джазовая песня" стала Елизавета Кабоева из Ростова-на-Дону с композицией "Во сне", в номинации "Инструментальная Джазовая Пьеса" - Марк Либерзон из Перми с композицией "Make it funky".
Фестиваль прошел при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и Президентского Фонда культурных инициатив.
Джазовый музыкант - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
На Moscow Jazz Festival выступят музыканты из 18 стран
4 июня, 19:03
 
КультураРоссияСанкт-ПетербургПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала