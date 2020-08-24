https://ria.ru/20200824/koktebel-1576215389.html

В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party

Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился на побережье Коктебеля выступлением коллектива Sg big band, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T00:39

2020-08-24T00:39

2020-08-24T10:36

культура

koktebel jazz party

koktebel jazz party — 2020

республика крым

коктебель

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг - РИА Новости.</strong> Фестиваль <a href="https://ria.ru/event_Koktebel_Jazz_Party" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> завершился на побережье <a href="https://ria.ru/location_Koktebel" target="_blank">Коктебеля</a> выступлением коллектива Sg big band, передает корреспондент РИА Новости.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party прошел в крымском Коктебеле с 21 по 23 августа.В этом году, как отметил РИА Новости Киселев, ограничения сильно повлияли на фестиваль."В соответствии с рекомендациями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> мы расставили стулья, просили садиться через одного. Маски, санитайзеры, ограничения. Но тем не менее получился колоссальный праздник, по которому мы все соскучились. Это восемнадцатый фестиваль уже, совершеннолетие было пропустить совершенно невозможно", - отметил Киселев."Мы сделали это. Я просто счастлив", - подчеркнул он.Открыл фестиваль большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль <a href="http://ria.ru/person_JAkov_Okun/" target="_blank" data-auto="true">Якова Окуня</a> с участием <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Dolina/" target="_blank" data-auto="true">Ларисы Долиной</a>. Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, фестиваль подтвердил статус международного, в первый день по прямой трансляцией из <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a> выступил коллектив Dave Yaden Band.Во второй день выступила группа Wild Brass, народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Skljar/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Скляр</a> с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бенд" и группа "Моральный кодекс".В завершающий день фестиваля первыми выступили трио Даниила Крамера, Chetmen, группа Игоря Бриля Bril Family с участием вокалистки <a href="http://ria.ru/person_mariam-merabova-/" target="_blank" data-auto="true">Мариам Мерабовой</a>. Завершила выступление группа арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band. Одну композицию совместно с группой на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20200823/koktebel-1576213176.html

https://ria.ru/20200823/festival-1576205368.html

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республика крым

коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

koktebel jazz party — 2020, республика крым, коктебель