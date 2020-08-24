В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:39 24.08.2020 (обновлено: 10:36 24.08.2020)
1754
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг - РИА Новости. Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился на побережье Коктебеля выступлением коллектива Sg big band, передает корреспондент РИА Новости.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party прошел в крымском Коктебеле с 21 по 23 августа.
"Мы завершаем наш фестиваль. Мы на финишной прямой, завершает ансамбль под управлением Сергея Головни. И я хочу поблагодорить всех, кто, несмотря на все обстоятельства, проявил верность Koktebel Jazz Party", - сказал зрителям основатель фестиваля, журналист Дмитрий Киселев.
В этом году, как отметил РИА Новости Киселев, ограничения сильно повлияли на фестиваль.
"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора мы расставили стулья, просили садиться через одного. Маски, санитайзеры, ограничения. Но тем не менее получился колоссальный праздник, по которому мы все соскучились. Это восемнадцатый фестиваль уже, совершеннолетие было пропустить совершенно невозможно", - отметил Киселев.
"Мы сделали это. Я просто счастлив", - подчеркнул он.
Открыл фестиваль большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, фестиваль подтвердил статус международного, в первый день по прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступил коллектив Dave Yaden Band.
Во второй день выступила группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бенд" и группа "Моральный кодекс".
В завершающий день фестиваля первыми выступили трио Даниила Крамера, Chetmen, группа Игоря Бриля Bril Family с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершила выступление группа арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band. Одну композицию совместно с группой на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева.
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.