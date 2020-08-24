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https://ria.ru/20200824/koktebel-1576215389.html
В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился на побережье Коктебеля выступлением коллектива Sg big band, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T00:39
2020-08-24T10:36
культура
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
республика крым
коктебель
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг - РИА Новости.</strong> Фестиваль <a href="https://ria.ru/event_Koktebel_Jazz_Party" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> завершился на побережье <a href="https://ria.ru/location_Koktebel" target="_blank">Коктебеля</a> выступлением коллектива Sg big band, передает корреспондент РИА Новости.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party прошел в крымском Коктебеле с 21 по 23 августа.В этом году, как отметил РИА Новости Киселев, ограничения сильно повлияли на фестиваль."В соответствии с рекомендациями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> мы расставили стулья, просили садиться через одного. Маски, санитайзеры, ограничения. Но тем не менее получился колоссальный праздник, по которому мы все соскучились. Это восемнадцатый фестиваль уже, совершеннолетие было пропустить совершенно невозможно", - отметил Киселев."Мы сделали это. Я просто счастлив", - подчеркнул он.Открыл фестиваль большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль <a href="http://ria.ru/person_JAkov_Okun/" target="_blank" data-auto="true">Якова Окуня</a> с участием <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Dolina/" target="_blank" data-auto="true">Ларисы Долиной</a>. Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, фестиваль подтвердил статус международного, в первый день по прямой трансляцией из <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a> выступил коллектив Dave Yaden Band.Во второй день выступила группа Wild Brass, народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Skljar/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Скляр</a> с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бенд" и группа "Моральный кодекс".В завершающий день фестиваля первыми выступили трио Даниила Крамера, Chetmen, группа Игоря Бриля Bril Family с участием вокалистки <a href="http://ria.ru/person_mariam-merabova-/" target="_blank" data-auto="true">Мариам Мерабовой</a>. Завершила выступление группа арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band. Одну композицию совместно с группой на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20200823/koktebel-1576213176.html
https://ria.ru/20200823/festival-1576205368.html
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республика крым
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koktebel jazz party — 2020, республика крым, коктебель

В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party

00:39 24.08.2020 (обновлено: 10:36 24.08.2020)
1754
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party
Фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг - РИА Новости. Фестиваль Koktebel Jazz Party завершился на побережье Коктебеля выступлением коллектива Sg big band, передает корреспондент РИА Новости.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party прошел в крымском Коктебеле с 21 по 23 августа.
"Мы завершаем наш фестиваль. Мы на финишной прямой, завершает ансамбль под управлением Сергея Головни. И я хочу поблагодорить всех, кто, несмотря на все обстоятельства, проявил верность Koktebel Jazz Party", - сказал зрителям основатель фестиваля, журналист Дмитрий Киселев.
В этом году, как отметил РИА Новости Киселев, ограничения сильно повлияли на фестиваль.
"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора мы расставили стулья, просили садиться через одного. Маски, санитайзеры, ограничения. Но тем не менее получился колоссальный праздник, по которому мы все соскучились. Это восемнадцатый фестиваль уже, совершеннолетие было пропустить совершенно невозможно", - отметил Киселев.
Фестиваль Koktebel Jazz Party
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"Мы сделали это. Я просто счастлив", - подчеркнул он.
Открыл фестиваль большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, фестиваль подтвердил статус международного, в первый день по прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступил коллектив Dave Yaden Band.
Во второй день выступила группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бенд" и группа "Моральный кодекс".
В завершающий день фестиваля первыми выступили трио Даниила Крамера, Chetmen, группа Игоря Бриля Bril Family с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершила выступление группа арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band. Одну композицию совместно с группой на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева.
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
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КультураKoktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020Республика КрымКоктебель
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