https://ria.ru/20200824/krym-1576207300.html

Все вернется! Как Koktebel Jazz Party стал совершеннолетним

Крым восемнадцатый раз встретил международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Без иностранных гостей, но с усиленным лайн-апом отечественных... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T08:00

2020-08-24T08:00

2020-08-24T10:41

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова.</strong> Крым восемнадцатый раз встретил международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Без иностранных гостей, но с усиленным лайн-апом отечественных исполнителей. И конечно, мерами безопасности: меньше посадочных мест, температурный контроль и рекомендуемый масочный режим. Главное событие крымского лета все-таки отметило "совершеннолетие" — полуостров возвращается к привычной жизни после карантина и самоизоляции. На праздник музыки приехали друзья: Лариса Долина, Хибла Герзмава, Мариам Мерабова, Игорь Скляр, Сергей Мазаев и многие другие, а для гостей были подарки и сюрпризы. Самые яркие моменты фестиваля — в материале РИА Новости.Вера в зрителя"Я слышала, что Лариса Долина здесь, на фестивале, — говорит отдыхающая своему спутнику на набережной Коктебеля. Он, пытаясь обогнать большую группу туристов: "Ну и что здесь такого? В этом году все тут, в Крыму".Действительно, создается ощущение, что курортный поселок особенно многолюден. Сюда приехали те, кто любит пляжный и экстремальный отдых, а еще — культурный, ведь традиционно двадцатые числа августа здесь — время джаза."Это был страшный год, на самом деле. Мы готовились и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло, — это вера в вас, наши зрители, — сказал на открытии Koktebel Jazz Party основатель фестиваля, гендиректор МИА "Россия сегодня", журналист Дмитрий Киселев.Он также выразил надежду на то, что публика будет соблюдать все правила — дистанцирование, маски, санитайзеры.Экология без политикиВ полупустом зрительном зале могло показаться, что стулья стоят слишком близко, хотя число посадочных мест и уменьшили с тысячи до шестисот. Организаторы рекомендовали садиться рядом только членам одной семьи, остальным — через стул. И зрители старались, разве что порой вскакивали и продвигались к сцене ("Кто ж "Моральный кодекс" сидя слушает?!"), а пары кружились в медленных танцах под "Где ты?".Конечно, Koktebel Jazz Party — не просто праздник музыки, как его называют зрители, но и "фишка" Крыма, как сказал на открытии глава республики Сергей Аксенов. "Уверен, что фестиваль будет набирать обороты, хотя у него уже огромное количество сторонников и участников. Крым становится все более популярным, меняется на глазах. <…> Благодаря вам, тем иностранным артистам, которые сюда приезжают, мы пробиваем блокады. Народная дипломатия — сильный инструмент", — подчеркнул он.При этом Дмитрий Киселев отметил, что если бы фестиваль занимался политикой, то его бы не было. Но одно мощное заявление событие все же несет: "За чистый Крым"."Мы считаем, что и художественное, и музыкальное качество этого фестиваля несопоставимо с тем экологическим контекстом, в котором мы его проводим. Но мы будем настаивать, мы будем повышать наш уровень для того, чтобы эта разница бросалась в глаза", — сказал Киселев.На том же местеНа праздник "совершеннолетия" в Крым приехали давние друзья фестиваля, его постоянные резиденты, а также новички, которым легко удалось влиться в общую компанию. На двух сценах (Главной и Волошинской) звучали рэп, рок, оперные арии и, конечно, джаз.Необычно и даже рискованно к своей программе подошел коллектив, выступавший первым, — Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. На сцене он представил русские и советские мелодии в американских свинговых аранжировках. Строчкам "Я у аптеки! // А я в кино искала вас! // Так, значит, завтра // На том же месте, в тот же час!" подпевал весь зал.После шестилетнего перерыва вернулся коллектив Esh, исполняющий бразильский джаз. Солистка, Анна Клесун, отметила возросший уровень технического оснащения фестиваля. А также обострение чувств из-за недавнего карантина — как у исполнителей, так и у зрителей.В первый день фестиваля было еще одно возвращение: по прямой трансляции из Лос-Анджелеса выступил Dave Yaden Band. Этот коллектив многим запомнился ярким пианистом Дэйвом, который, "зажигая" на фестивале в прошлом году, даже ударил ногой по клавишам сценического инструмента.Женский вокалЛариса Долина, вызвавшая столько ажиотажа у отдыхающих, выступила в одной программе с оперной певицей Хиблой Герзмавой и ансамблем Якова Окуня, постоянным участником фестиваля. Для некоторых сюрпризами стали и джаз в творчестве вокалистки, которую привыкли ассоциировать в первую очередь с эстрадой, и академическое пение на берегу моря.В этом году в Коктебеле было много сильных джазовых вокалисток. Кроме Долиной и Герзмавы, а также Анны Клесун, одна из самых перспективных молодых российских исполнительниц — Анастасия Лютова, а еще — Ирина Чувакова, участвовавшая в шоу "Голос". Кстати, именно она стала победительницей конкурса зрительских симпатий и получила приз с бриллиантами.Еще одна певица с богатым джазовым прошлым и настоящим, Мариам Мерабова выступила в завершающий день фестиваля вместе с проектом Bril Brothers и народным артистом, пианистом, композитором Игорем Брилем."Слава богу, что фестиваль вообще состоялся, земной поклон всем врачам и тем, кто стоял в авангарде (борьбы с коронавирусом. — Прим. ред.), — отметила Мариам. — Я вообще по сути своей — мирный воин. Если я воюю, то только за мир. Считаю, что творческие люди должны в первую очередь призывать к созиданию. И для меня фестиваль Koktebel Jazz Party очень важен как раз в этом ключе. Через джаз и музыку он дарит только любовь".Джаз внутри"После премьеры фильма "Мы из джаза" ко мне подошли старенькие московские джазмены и спросили: "Ребята, где вы играете? Мы хотим прийти, послушать", — вспоминает Игорь Скляр, который вместе с Jazz Classic Community выступал во второй день фестиваля. — Говорили, мол, "Нас не обмануть, мы же видим, как вы с инструментами обращаетесь". А мы репетировали каждый свой инструмент полтора-два месяца до съемок. Но с тех пор джаз запал мне внутрь".В Коктебеле зрители впервые услышали программу актера при участии одного из арт-директоров фестиваля, саксофониста-виртуоза Сергея Головни.При этом Сергей выступил и с собственным проектом — SG Big Band, традиционно закрывая фестиваль."Здесь были различные ансамбли, и хип-хоп, и мейнстрим, и традиционная музыка, рок. Мне все это очень стало близко. Знаете, бывает, ты слушаешь что-то и пока не понимаешь, что тебя задело, но это происходит, — признался Игорь Бриль. — Публика любит различные направления, все дело в таланте исполнителя и эмоциональном климате, который на сцене в этот момент. Чем человек естественнее, искреннее, тем сильнее он реагирует".

https://ria.ru/20200823/krym-1576177090.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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