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https://ria.ru/20200824/krym-1576207300.html
Все вернется! Как Koktebel Jazz Party стал совершеннолетним
Крым восемнадцатый раз встретил международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Без иностранных гостей, но с усиленным лайн-апом отечественных... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:00
2020-08-24T10:41
культура
коронавирус covid-19
самоизоляция
мариам мерабова
стиль жизни
новости культуры
"голос"
сергей мазаев
лос-анджелес
koktebel jazz party
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова.</strong> Крым восемнадцатый раз встретил международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Без иностранных гостей, но с усиленным лайн-апом отечественных исполнителей. И конечно, мерами безопасности: меньше посадочных мест, температурный контроль и рекомендуемый масочный режим. Главное событие крымского лета все-таки отметило "совершеннолетие" — полуостров возвращается к привычной жизни после карантина и самоизоляции. На праздник музыки приехали друзья: Лариса Долина, Хибла Герзмава, Мариам Мерабова, Игорь Скляр, Сергей Мазаев и многие другие, а для гостей были подарки и сюрпризы. Самые яркие моменты фестиваля — в материале РИА Новости.Вера в зрителя"Я слышала, что Лариса Долина здесь, на фестивале, — говорит отдыхающая своему спутнику на набережной Коктебеля. Он, пытаясь обогнать большую группу туристов: "Ну и что здесь такого? В этом году все тут, в Крыму".Действительно, создается ощущение, что курортный поселок особенно многолюден. Сюда приехали те, кто любит пляжный и экстремальный отдых, а еще — культурный, ведь традиционно двадцатые числа августа здесь — время джаза."Это был страшный год, на самом деле. Мы готовились и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло, — это вера в вас, наши зрители, — сказал на открытии Koktebel Jazz Party основатель фестиваля, гендиректор МИА "Россия сегодня", журналист Дмитрий Киселев.Он также выразил надежду на то, что публика будет соблюдать все правила — дистанцирование, маски, санитайзеры.Экология без политикиВ полупустом зрительном зале могло показаться, что стулья стоят слишком близко, хотя число посадочных мест и уменьшили с тысячи до шестисот. Организаторы рекомендовали садиться рядом только членам одной семьи, остальным — через стул. И зрители старались, разве что порой вскакивали и продвигались к сцене ("Кто ж "Моральный кодекс" сидя слушает?!"), а пары кружились в медленных танцах под "Где ты?".Конечно, Koktebel Jazz Party — не просто праздник музыки, как его называют зрители, но и "фишка" Крыма, как сказал на открытии глава республики Сергей Аксенов. "Уверен, что фестиваль будет набирать обороты, хотя у него уже огромное количество сторонников и участников. Крым становится все более популярным, меняется на глазах. &lt;…&gt; Благодаря вам, тем иностранным артистам, которые сюда приезжают, мы пробиваем блокады. Народная дипломатия — сильный инструмент", — подчеркнул он.При этом Дмитрий Киселев отметил, что если бы фестиваль занимался политикой, то его бы не было. Но одно мощное заявление событие все же несет: "За чистый Крым"."Мы считаем, что и художественное, и музыкальное качество этого фестиваля несопоставимо с тем экологическим контекстом, в котором мы его проводим. Но мы будем настаивать, мы будем повышать наш уровень для того, чтобы эта разница бросалась в глаза", — сказал Киселев.На том же местеНа праздник "совершеннолетия" в Крым приехали давние друзья фестиваля, его постоянные резиденты, а также новички, которым легко удалось влиться в общую компанию. На двух сценах (Главной и Волошинской) звучали рэп, рок, оперные арии и, конечно, джаз.Необычно и даже рискованно к своей программе подошел коллектив, выступавший первым, — Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. На сцене он представил русские и советские мелодии в американских свинговых аранжировках. Строчкам "Я у аптеки! // А я в кино искала вас! // Так, значит, завтра // На том же месте, в тот же час!" подпевал весь зал.После шестилетнего перерыва вернулся коллектив Esh, исполняющий бразильский джаз. Солистка, Анна Клесун, отметила возросший уровень технического оснащения фестиваля. А также обострение чувств из-за недавнего карантина — как у исполнителей, так и у зрителей.В первый день фестиваля было еще одно возвращение: по прямой трансляции из Лос-Анджелеса выступил Dave Yaden Band. Этот коллектив многим запомнился ярким пианистом Дэйвом, который, "зажигая" на фестивале в прошлом году, даже ударил ногой по клавишам сценического инструмента.Женский вокалЛариса Долина, вызвавшая столько ажиотажа у отдыхающих, выступила в одной программе с оперной певицей Хиблой Герзмавой и ансамблем Якова Окуня, постоянным участником фестиваля. Для некоторых сюрпризами стали и джаз в творчестве вокалистки, которую привыкли ассоциировать в первую очередь с эстрадой, и академическое пение на берегу моря.В этом году в Коктебеле было много сильных джазовых вокалисток. Кроме Долиной и Герзмавы, а также Анны Клесун, одна из самых перспективных молодых российских исполнительниц — Анастасия Лютова, а еще — Ирина Чувакова, участвовавшая в шоу "Голос". Кстати, именно она стала победительницей конкурса зрительских симпатий и получила приз с бриллиантами.Еще одна певица с богатым джазовым прошлым и настоящим, Мариам Мерабова выступила в завершающий день фестиваля вместе с проектом Bril Brothers и народным артистом, пианистом, композитором Игорем Брилем."Слава богу, что фестиваль вообще состоялся, земной поклон всем врачам и тем, кто стоял в авангарде (борьбы с коронавирусом. — Прим. ред.), — отметила Мариам. — Я вообще по сути своей — мирный воин. Если я воюю, то только за мир. Считаю, что творческие люди должны в первую очередь призывать к созиданию. И для меня фестиваль Koktebel Jazz Party очень важен как раз в этом ключе. Через джаз и музыку он дарит только любовь".Джаз внутри"После премьеры фильма "Мы из джаза" ко мне подошли старенькие московские джазмены и спросили: "Ребята, где вы играете? Мы хотим прийти, послушать", — вспоминает Игорь Скляр, который вместе с Jazz Classic Community выступал во второй день фестиваля. — Говорили, мол, "Нас не обмануть, мы же видим, как вы с инструментами обращаетесь". А мы репетировали каждый свой инструмент полтора-два месяца до съемок. Но с тех пор джаз запал мне внутрь".В Коктебеле зрители впервые услышали программу актера при участии одного из арт-директоров фестиваля, саксофониста-виртуоза Сергея Головни.При этом Сергей выступил и с собственным проектом — SG Big Band, традиционно закрывая фестиваль."Здесь были различные ансамбли, и хип-хоп, и мейнстрим, и традиционная музыка, рок. Мне все это очень стало близко. Знаете, бывает, ты слушаешь что-то и пока не понимаешь, что тебя задело, но это происходит, — признался Игорь Бриль. — Публика любит различные направления, все дело в таланте исполнителя и эмоциональном климате, который на сцене в этот момент. Чем человек естественнее, искреннее, тем сильнее он реагирует".
https://ria.ru/20200823/krym-1576177090.html
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коронавирус covid-19, самоизоляция, мариам мерабова , стиль жизни, новости культуры, "голос", сергей мазаев, лос-анджелес, куда можно лететь, куда поехать, знаменитости, звезды, фестиваль koktebel jazz party, сергей аксенов (политик), феодосия, хибла герзмава, лариса долина, дмитрий киселев, республика крым, игорь скляр, коктебель

Все вернется! Как Koktebel Jazz Party стал совершеннолетним

08:00 24.08.2020 (обновлено: 10:41 24.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
© РИА Новости / Евгений Биятов
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Крым восемнадцатый раз встретил международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Без иностранных гостей, но с усиленным лайн-апом отечественных исполнителей. И конечно, мерами безопасности: меньше посадочных мест, температурный контроль и рекомендуемый масочный режим. Главное событие крымского лета все-таки отметило "совершеннолетие" — полуостров возвращается к привычной жизни после карантина и самоизоляции. На праздник музыки приехали друзья: Лариса Долина, Хибла Герзмава, Мариам Мерабова, Игорь Скляр, Сергей Мазаев и многие другие, а для гостей были подарки и сюрпризы. Самые яркие моменты фестиваля — в материале РИА Новости.

Вера в зрителя

"Я слышала, что Лариса Долина здесь, на фестивале, — говорит отдыхающая своему спутнику на набережной Коктебеля. Он, пытаясь обогнать большую группу туристов: "Ну и что здесь такого? В этом году все тут, в Крыму".
Действительно, создается ощущение, что курортный поселок особенно многолюден. Сюда приехали те, кто любит пляжный и экстремальный отдых, а еще — культурный, ведь традиционно двадцатые числа августа здесь — время джаза.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Председатель оргкомитета международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
1 из 6

Председатель оргкомитета международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым Сергей Аксенов (слева) и председатель оргкомитета международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020
2 из 6

Глава Республики Крым Сергей Аксенов (слева) и председатель оргкомитета международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Места для зрителей международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 6

Места для зрителей международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг с эмблемой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле.
Флаг с эмблемой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
4 из 6
Флаг с эмблемой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев

Зрители на открытии международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Зрители на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
5 из 6

Зрители на открытии международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Сцена международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Сцена Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
6 из 6

Сцена международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
1 из 6

Председатель оргкомитета международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 6

Глава Республики Крым Сергей Аксенов (слева) и председатель оргкомитета международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 6

Места для зрителей международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 6
Флаг с эмблемой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 6

Зрители на открытии международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
6 из 6

Сцена международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
"Это был страшный год, на самом деле. Мы готовились и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло, — это вера в вас, наши зрители, — сказал на открытии Koktebel Jazz Party основатель фестиваля, гендиректор МИА "Россия сегодня", журналист Дмитрий Киселев.
Он также выразил надежду на то, что публика будет соблюдать все правила — дистанцирование, маски, санитайзеры.

Экология без политики

© РИА Новости / Алексей Майшев

Посетители танцуют во время выступления музыканта, солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Посетители танцуют во время выступления музыканта, солиста группы Моральный кодекс Сергея Мазаева на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
1 из 4

Посетители танцуют во время выступления музыканта, солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Музыкант, солист группы Моральный кодекс Сергей Мазаев выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
2 из 4

Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 4

Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев (в центре) на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
4 из 4

Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев (в центре) на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 4

Посетители танцуют во время выступления музыканта, солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
2 из 4

Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
3 из 4

Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 4

Музыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев (в центре) на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
В полупустом зрительном зале могло показаться, что стулья стоят слишком близко, хотя число посадочных мест и уменьшили с тысячи до шестисот. Организаторы рекомендовали садиться рядом только членам одной семьи, остальным — через стул. И зрители старались, разве что порой вскакивали и продвигались к сцене ("Кто ж "Моральный кодекс" сидя слушает?!"), а пары кружились в медленных танцах под "Где ты?".
Конечно, Koktebel Jazz Party — не просто праздник музыки, как его называют зрители, но и "фишка" Крыма, как сказал на открытии глава республики Сергей Аксенов. "Уверен, что фестиваль будет набирать обороты, хотя у него уже огромное количество сторонников и участников. Крым становится все более популярным, меняется на глазах. <…> Благодаря вам, тем иностранным артистам, которые сюда приезжают, мы пробиваем блокады. Народная дипломатия — сильный инструмент", — подчеркнул он.
© РИА Новости / Евгений БиятовНа международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
На Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
© РИА Новости / Евгений Биятов
На международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
При этом Дмитрий Киселев отметил, что если бы фестиваль занимался политикой, то его бы не было. Но одно мощное заявление событие все же несет: "За чистый Крым".
"Мы считаем, что и художественное, и музыкальное качество этого фестиваля несопоставимо с тем экологическим контекстом, в котором мы его проводим. Но мы будем настаивать, мы будем повышать наш уровень для того, чтобы эта разница бросалась в глаза", — сказал Киселев.

На том же месте

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выступление Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова на открытии международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
1 из 3

Выступление Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова на открытии международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Музыкант Петр Востоков выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
2 из 3

Музыкант Петр Востоков выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Зритель фотографирует выступление музыкантов на открытии международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 3

Зритель фотографирует выступление музыкантов на открытии международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Выступление Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова на открытии международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Музыкант Петр Востоков выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 3

Зритель фотографирует выступление музыкантов на открытии международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На праздник "совершеннолетия" в Крым приехали давние друзья фестиваля, его постоянные резиденты, а также новички, которым легко удалось влиться в общую компанию. На двух сценах (Главной и Волошинской) звучали рэп, рок, оперные арии и, конечно, джаз.
Необычно и даже рискованно к своей программе подошел коллектив, выступавший первым, — Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. На сцене он представил русские и советские мелодии в американских свинговых аранжировках. Строчкам "Я у аптеки! // А я в кино искала вас! // Так, значит, завтра // На том же месте, в тот же час!" подпевал весь зал.

"Мы открывали этот фестиваль в сентябре 2014-го — тогда очень при необычных обстоятельствах, — воспоминает Петр Востоков. — Этот год и фестиваль, соответственно, тоже непростой, и мы снова его открываем".

После шестилетнего перерыва вернулся коллектив Esh, исполняющий бразильский джаз. Солистка, Анна Клесун, отметила возросший уровень технического оснащения фестиваля. А также обострение чувств из-за недавнего карантина — как у исполнителей, так и у зрителей.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузыкант Сергей Головня выступает в программе "Джаз со скоростью света" на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
Джазовый музыкант Сергей Головня выступает в программе Джаз со скоростью света на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Музыкант Сергей Головня выступает в программе "Джаз со скоростью света" на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
В первый день фестиваля было еще одно возвращение: по прямой трансляции из Лос-Анджелеса выступил Dave Yaden Band. Этот коллектив многим запомнился ярким пианистом Дэйвом, который, "зажигая" на фестивале в прошлом году, даже ударил ногой по клавишам сценического инструмента.

"В 2006-м наш фестиваль первым в мире устроил совместное выступление музыкального ансамбля через интернет. С тех пор проект "Джаз со скоростью света" живет внутри Koktebel Jazz Party, а в этом году еще и подтверждает международный статус фестиваля”, — пояснил Дмитрий Киселев.

Женский вокал

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОперная певица Хибла Герзмава выступает на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
Оперная певица Хибла Герзмава выступает на Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Оперная певица Хибла Герзмава выступает на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
Лариса Долина, вызвавшая столько ажиотажа у отдыхающих, выступила в одной программе с оперной певицей Хиблой Герзмавой и ансамблем Якова Окуня, постоянным участником фестиваля. Для некоторых сюрпризами стали и джаз в творчестве вокалистки, которую привыкли ассоциировать в первую очередь с эстрадой, и академическое пение на берегу моря.

"То, что зрители — отдыхающие на пляже — это абсолютно не страшно, — сказала Лариса Долина. — Это наши потенциальные зрители, которые приходят в концертные залы. Я только счастлива, что приобрету в их лице новых поклонников".

© РИА Новости / Константин Михальчевский

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
1 из 3

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Евгений Биятов

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
2 из 3

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Певица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый бэнд" выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 3

Певица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый бэнд" выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 3

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
2 из 3

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
3 из 3

Певица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый бэнд" выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
В этом году в Коктебеле было много сильных джазовых вокалисток. Кроме Долиной и Герзмавы, а также Анны Клесун, одна из самых перспективных молодых российских исполнительниц — Анастасия Лютова, а еще — Ирина Чувакова, участвовавшая в шоу "Голос". Кстати, именно она стала победительницей конкурса зрительских симпатий и получила приз с бриллиантами.
Еще одна певица с богатым джазовым прошлым и настоящим, Мариам Мерабова выступила в завершающий день фестиваля вместе с проектом Bril Brothers и народным артистом, пианистом, композитором Игорем Брилем.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Мариам Мерабова и участники музыкального коллектива Bril Brothers выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
Фестиваль Koktebel Jazz Party
1 из 4
Певица Мариам Мерабова и участники музыкального коллектива Bril Brothers выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Мариам Мерабова выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
Фестиваль Koktebel Jazz Party
2 из 4
Певица Мариам Мерабова выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастник музыкального коллектива Bril Brothers Игорь Бриль выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
Фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 4
Участник музыкального коллектива Bril Brothers Игорь Бриль выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники группы Bril Brothers выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму.
Фестиваль Koktebel Jazz Party
4 из 4
Участники группы Bril Brothers выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 4
Певица Мариам Мерабова и участники музыкального коллектива Bril Brothers выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 4
Певица Мариам Мерабова выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 4
Участник музыкального коллектива Bril Brothers Игорь Бриль выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 4
Участники группы Bril Brothers выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Слава богу, что фестиваль вообще состоялся, земной поклон всем врачам и тем, кто стоял в авангарде (борьбы с коронавирусом. — Прим. ред.), — отметила Мариам. — Я вообще по сути своей — мирный воин. Если я воюю, то только за мир. Считаю, что творческие люди должны в первую очередь призывать к созиданию. И для меня фестиваль Koktebel Jazz Party очень важен как раз в этом ключе. Через джаз и музыку он дарит только любовь".

Джаз внутри

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Певец, актер Игорь Скляр во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
1 из 4

Певец, актер Игорь Скляр во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Певец, актер Игорь Скляр на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
2 из 4

Певец, актер Игорь Скляр на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Певец, актер Игорь Скляр (справа) совместно с коллективом Jazz Classic Community выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 4

Певец, актер Игорь Скляр (справа) совместно с коллективом Jazz Classic Community выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Певец, актер Игорь Скляр (слева), джазовый музыкант Сергей Головня (справа) совместно с коллективом Jazz Classic Community выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
4 из 4

Певец, актер Игорь Скляр (слева), джазовый музыкант Сергей Головня (справа) совместно с коллективом Jazz Classic Community выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 4

Певец, актер Игорь Скляр во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 4

Певец, актер Игорь Скляр на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 4

Певец, актер Игорь Скляр (справа) совместно с коллективом Jazz Classic Community выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 4

Певец, актер Игорь Скляр (слева), джазовый музыкант Сергей Головня (справа) совместно с коллективом Jazz Classic Community выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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"После премьеры фильма "Мы из джаза" ко мне подошли старенькие московские джазмены и спросили: "Ребята, где вы играете? Мы хотим прийти, послушать", — вспоминает Игорь Скляр, который вместе с Jazz Classic Community выступал во второй день фестиваля. — Говорили, мол, "Нас не обмануть, мы же видим, как вы с инструментами обращаетесь". А мы репетировали каждый свой инструмент полтора-два месяца до съемок. Но с тех пор джаз запал мне внутрь".
В Коктебеле зрители впервые услышали программу актера при участии одного из арт-директоров фестиваля, саксофониста-виртуоза Сергея Головни.

"С Сергеем мы чисто по-человечески друг другу симпатизируем, — пояснил Скляр. — А в джазе, как нигде — все только по любви, по взаимному влечению".

При этом Сергей выступил и с собственным проектом — SG Big Band, традиционно закрывая фестиваль.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДжазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
Фестиваль Koktebel Jazz Party
1 из 4
Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПианистка Варя Киселева выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
Фестиваль Koktebel Jazz Party
2 из 4
Пианистка Варя Киселева выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Джазовая певица Карина Кожевникова выступает на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 4

Джазовая певица Карина Кожевникова выступает на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Джазовая певица Карина Кожевникова и пианист Олег Стариков выступают на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
4 из 4

Джазовая певица Карина Кожевникова и пианист Олег Стариков выступают на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 4
Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 4
Пианистка Варя Киселева выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 4

Джазовая певица Карина Кожевникова выступает на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 4

Джазовая певица Карина Кожевникова и пианист Олег Стариков выступают на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Здесь были различные ансамбли, и хип-хоп, и мейнстрим, и традиционная музыка, рок. Мне все это очень стало близко. Знаете, бывает, ты слушаешь что-то и пока не понимаешь, что тебя задело, но это происходит, — признался Игорь Бриль. — Публика любит различные направления, все дело в таланте исполнителя и эмоциональном климате, который на сцене в этот момент. Чем человек естественнее, искреннее, тем сильнее он реагирует".
Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Вчера, 08:00Культура
В джазе только девушки. Самые яркие певицы Koktebel Jazz Party
1901005
КультураKoktebel Jazz PartyКоронавирус COVID-19СамоизоляцияМариам МерабоваСтиль жизниНовости культуры"Голос"Сергей МазаевЛос-Анджелескуда можно лететькуда поехатьЗнаменитостизвездыФестиваль Koktebel Jazz PartyСергей Аксенов (политик)ФеодосияХибла ГерзмаваЛариса ДолинаДмитрий КиселевРеспублика КрымИгорь СклярКоктебель
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