https://ria.ru/20200821/festival-1576071381.html

В Крыму открывается международный фестиваль Koktebel Jazz Party

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открывается в пятницу в крымском Коктебеле и продлится с 21 по 23 августа. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T00:18

2020-08-21T00:18

2020-08-21T00:18

koktebel jazz party

республика крым

коктебель

общество

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Международный фестиваль <a href="https://ria.ru/event_Koktebel_Jazz_Party" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> открывается в пятницу в крымском <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank">Коктебеле</a> и продлится с 21 по 23 августа.Откроют фестиваль в пятницу на главной сцене у холма Юнге большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль <a href="http://ria.ru/person_JAkov_Okun/" target="_blank" data-auto="true">Якова Окуня</a> с участием <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Dolina/" target="_blank" data-auto="true">Ларисы Долиной</a>.В субботу на главной сцене выступят группа Wild Brass, народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Skljar/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Скляр</a> с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бенд", завершит вечер группа "Моральный кодекс".Программа завершающего дня фестиваля 23 августа включает выступления трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family - патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия с участием вокалистки <a href="http://ria.ru/person_mariam-merabova-/" target="_blank" data-auto="true">Мариам Мерабовой</a>. Завершит фестиваль биг-бэнд <a href="http://ria.ru/person_sergey-golovnya-/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Головни</a>.Все три дня фестиваля в Коктебеле будет работать Волошинская сцена у дома поэта <a href="http://ria.ru/person_Maksimilian_Voloshin/" target="_blank" data-auto="true">Максимилиана Волошина</a>. Здесь выступят органное трио Владимира Нестеренко и творческий дуэт "<a href="http://ria.ru/person_Vadim_Korovin/" target="_blank" data-auto="true">Коровин</a> и Фагот" при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.Для обеспечения безопасности как участников фестиваля, так и его зрителей оргкомитет будет соблюдать необходимые санитарные требования <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по коронавирусу.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz. Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575905483.html

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коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, коктебель, общество