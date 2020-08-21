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Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200821/festival-1576071381.html
В Крыму открывается международный фестиваль Koktebel Jazz Party
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открывается в пятницу в крымском Коктебеле и продлится с 21 по 23 августа. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T00:18
2020-08-21T00:18
koktebel jazz party
республика крым
коктебель
общество
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Международный фестиваль <a href="https://ria.ru/event_Koktebel_Jazz_Party" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> открывается в пятницу в крымском <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank">Коктебеле</a> и продлится с 21 по 23 августа.Откроют фестиваль в пятницу на главной сцене у холма Юнге большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль <a href="http://ria.ru/person_JAkov_Okun/" target="_blank" data-auto="true">Якова Окуня</a> с участием <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Dolina/" target="_blank" data-auto="true">Ларисы Долиной</a>.В субботу на главной сцене выступят группа Wild Brass, народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Skljar/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Скляр</a> с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бенд", завершит вечер группа "Моральный кодекс".Программа завершающего дня фестиваля 23 августа включает выступления трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family - патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия с участием вокалистки <a href="http://ria.ru/person_mariam-merabova-/" target="_blank" data-auto="true">Мариам Мерабовой</a>. Завершит фестиваль биг-бэнд <a href="http://ria.ru/person_sergey-golovnya-/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Головни</a>.Все три дня фестиваля в Коктебеле будет работать Волошинская сцена у дома поэта <a href="http://ria.ru/person_Maksimilian_Voloshin/" target="_blank" data-auto="true">Максимилиана Волошина</a>. Здесь выступят органное трио Владимира Нестеренко и творческий дуэт "<a href="http://ria.ru/person_Vadim_Korovin/" target="_blank" data-auto="true">Коровин</a> и Фагот" при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.Для обеспечения безопасности как участников фестиваля, так и его зрителей оргкомитет будет соблюдать необходимые санитарные требования <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по коронавирусу.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz. Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575905483.html
республика крым
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республика крым, коктебель, общество

В Крыму открывается международный фестиваль Koktebel Jazz Party

00:18 21.08.2020
405
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг с эмблемой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
Флаг с эмблемой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открывается в пятницу в крымском Коктебеле и продлится с 21 по 23 августа.
Откроют фестиваль в пятницу на главной сцене у холма Юнге большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной.
В субботу на главной сцене выступят группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бенд", завершит вечер группа "Моральный кодекс".
Программа завершающего дня фестиваля 23 августа включает выступления трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family - патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершит фестиваль биг-бэнд Сергея Головни.
Города России. Симферополь
17 августа, 17:37
Звезды Koktebel Jazz Party приглашают гостей Крыма на фестиваль
Все три дня фестиваля в Коктебеле будет работать Волошинская сцена у дома поэта Максимилиана Волошина. Здесь выступят органное трио Владимира Нестеренко и творческий дуэт "Коровин и Фагот" при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.
Для обеспечения безопасности как участников фестиваля, так и его зрителей оргкомитет будет соблюдать необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
Джазовый стандарт: подготовка к открытию Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

До начала главного музыкального события крымского лета остаются считаные часы.

Флаг с эмблемой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
1 из 12

До начала главного музыкального события крымского лета остаются считаные часы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Но атмосфера праздника ощущается уже сейчас.

Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
2 из 12

Но атмосфера праздника ощущается уже сейчас.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Аудиоролики с приглашением на фестиваль звучат в аэропорту Симферополя.

Подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
3 из 12

Аудиоролики с приглашением на фестиваль звучат в аэропорту Симферополя.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Организаторы смонтировали 20 тонн оборудования мощностью в тысячи киловатт, чтобы обеспечить лучший звук и свет.

Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
4 из 12

Организаторы смонтировали 20 тонн оборудования мощностью в тысячи киловатт, чтобы обеспечить лучший звук и свет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Для музыкантов готовят две фестивальные сцены — Главную и Волошинскую.

Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
5 из 12

Для музыкантов готовят две фестивальные сцены — Главную и Волошинскую.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19:00, программы Волошинской сцены стартуют в 15:00.

Подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
6 из 12

Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19:00, программы Волошинской сцены стартуют в 15:00.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Попасть на Волошинскую сцену зрители по традиции смогут бесплатно.

Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
7 из 12

Попасть на Волошинскую сцену зрители по традиции смогут бесплатно.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гостей Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов.

Отдыхающие на пляже в Коктебеле, где проходит подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party
8 из 12

Гостей Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.

Отдыхающие на пляже в Коктебеле, где проходит подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party
9 из 12

Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Известно только, что хедлайнером одного из дней фестиваля станет группа "Моральный кодекс".

Подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
10 из 12

Известно только, что хедлайнером одного из дней фестиваля станет группа "Моральный кодекс".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В подтверждение того, что для джаза стирает все границы и объединяет в любые времена, в Коктебеле пройдет телемост "Джаз со скоростью света".

Горожане в переходе в Коктебеле, где проходит подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party
11 из 12

В подтверждение того, что для джаза стирает все границы и объединяет в любые времена, в Коктебеле пройдет телемост "Джаз со скоростью света".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Для обеспечения безопасности участников и зрителей приняты все необходимые меры.

Подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
12 из 12

Для обеспечения безопасности участников и зрителей приняты все необходимые меры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 12

До начала главного музыкального события крымского лета остаются считаные часы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Но атмосфера праздника ощущается уже сейчас.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Аудиоролики с приглашением на фестиваль звучат в аэропорту Симферополя.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Организаторы смонтировали 20 тонн оборудования мощностью в тысячи киловатт, чтобы обеспечить лучший звук и свет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Для музыкантов готовят две фестивальные сцены — Главную и Волошинскую.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19:00, программы Волошинской сцены стартуют в 15:00.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Попасть на Волошинскую сцену зрители по традиции смогут бесплатно.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Гостей Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Известно только, что хедлайнером одного из дней фестиваля станет группа "Моральный кодекс".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
11 из 12

В подтверждение того, что для джаза стирает все границы и объединяет в любые времена, в Коктебеле пройдет телемост "Джаз со скоростью света".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Для обеспечения безопасности участников и зрителей приняты все необходимые меры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
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Koktebel Jazz PartyРеспублика КрымКоктебельОбщество
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