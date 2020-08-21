В Крыму открывается международный фестиваль Koktebel Jazz Party
До начала главного музыкального события крымского лета остаются считаные часы.
До начала главного музыкального события крымского лета остаются считаные часы.
Аудиоролики с приглашением на фестиваль звучат в аэропорту Симферополя.
Аудиоролики с приглашением на фестиваль звучат в аэропорту Симферополя.
Организаторы смонтировали 20 тонн оборудования мощностью в тысячи киловатт, чтобы обеспечить лучший звук и свет.
Организаторы смонтировали 20 тонн оборудования мощностью в тысячи киловатт, чтобы обеспечить лучший звук и свет.
Для музыкантов готовят две фестивальные сцены — Главную и Волошинскую.
Для музыкантов готовят две фестивальные сцены — Главную и Волошинскую.
Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19:00, программы Волошинской сцены стартуют в 15:00.
Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19:00, программы Волошинской сцены стартуют в 15:00.
Попасть на Волошинскую сцену зрители по традиции смогут бесплатно.
Попасть на Волошинскую сцену зрители по традиции смогут бесплатно.
Гостей Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов.
Гостей Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов.
Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.
Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.
Известно только, что хедлайнером одного из дней фестиваля станет группа "Моральный кодекс".
Известно только, что хедлайнером одного из дней фестиваля станет группа "Моральный кодекс".
В подтверждение того, что для джаза стирает все границы и объединяет в любые времена, в Коктебеле пройдет телемост "Джаз со скоростью света".
В подтверждение того, что для джаза стирает все границы и объединяет в любые времена, в Коктебеле пройдет телемост "Джаз со скоростью света".
Для обеспечения безопасности участников и зрителей приняты все необходимые меры.
Для обеспечения безопасности участников и зрителей приняты все необходимые меры.
До начала главного музыкального события крымского лета остаются считаные часы.
Аудиоролики с приглашением на фестиваль звучат в аэропорту Симферополя.
Организаторы смонтировали 20 тонн оборудования мощностью в тысячи киловатт, чтобы обеспечить лучший звук и свет.
Для музыкантов готовят две фестивальные сцены — Главную и Волошинскую.
Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19:00, программы Волошинской сцены стартуют в 15:00.
Попасть на Волошинскую сцену зрители по традиции смогут бесплатно.
Гостей Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов.
Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.
Известно только, что хедлайнером одного из дней фестиваля станет группа "Моральный кодекс".
В подтверждение того, что для джаза стирает все границы и объединяет в любые времена, в Коктебеле пройдет телемост "Джаз со скоростью света".
Для обеспечения безопасности участников и зрителей приняты все необходимые меры.