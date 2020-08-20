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Джазовый стандарт: подготовка к открытию Koktebel Jazz Party
В Крыму завершаются приготовления к международному фестивалю Koktebel Jazz Party. Артистический поселок Коктебель в преддверии музыкального праздника — в... РИА Новости, 20.08.2020
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фестиваль koktebel jazz party
коктебель
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В Крыму завершаются приготовления к международному фестивалю Koktebel Jazz Party. Артистический поселок Коктебель в преддверии музыкального праздника — в фотоленте Ria.ru.
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фестиваль koktebel jazz party, коктебель, фото, фото

Джазовый стандарт: подготовка к открытию Koktebel Jazz Party

17:14 20.08.2020 (обновлено: 17:17 20.08.2020)
286
В Крыму завершаются приготовления к международному фестивалю Koktebel Jazz Party. Артистический поселок Коктебель в преддверии музыкального праздника — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

До начала главного музыкального события крымского лета остаются считаные часы.

Флаг с эмблемой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
1 из 12

До начала главного музыкального события крымского лета остаются считаные часы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Но атмосфера праздника ощущается уже сейчас.

Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
2 из 12

Но атмосфера праздника ощущается уже сейчас.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Аудиоролики с приглашением на фестиваль звучат в аэропорту Симферополя.

Подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
3 из 12

Аудиоролики с приглашением на фестиваль звучат в аэропорту Симферополя.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Организаторы смонтировали 20 тонн оборудования мощностью в тысячи киловатт, чтобы обеспечить лучший звук и свет.

Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
4 из 12

Организаторы смонтировали 20 тонн оборудования мощностью в тысячи киловатт, чтобы обеспечить лучший звук и свет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Для музыкантов готовят две фестивальные сцены — Главную и Волошинскую.

Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
5 из 12

Для музыкантов готовят две фестивальные сцены — Главную и Волошинскую.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19:00, программы Волошинской сцены стартуют в 15:00.

Подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
6 из 12

Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19:00, программы Волошинской сцены стартуют в 15:00.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Попасть на Волошинскую сцену зрители по традиции смогут бесплатно.

Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
7 из 12

Попасть на Волошинскую сцену зрители по традиции смогут бесплатно.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гостей Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов.

Отдыхающие на пляже в Коктебеле, где проходит подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party
8 из 12

Гостей Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.

Отдыхающие на пляже в Коктебеле, где проходит подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party
9 из 12

Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Известно только, что хедлайнером одного из дней фестиваля станет группа "Моральный кодекс".

Подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
10 из 12

Известно только, что хедлайнером одного из дней фестиваля станет группа "Моральный кодекс".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В подтверждение того, что для джаза стирает все границы и объединяет в любые времена, в Коктебеле пройдет телемост "Джаз со скоростью света".

Горожане в переходе в Коктебеле, где проходит подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party
11 из 12

В подтверждение того, что для джаза стирает все границы и объединяет в любые времена, в Коктебеле пройдет телемост "Джаз со скоростью света".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Для обеспечения безопасности участников и зрителей приняты все необходимые меры.

Подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
12 из 12

Для обеспечения безопасности участников и зрителей приняты все необходимые меры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
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Фестиваль Koktebel Jazz PartyКоктебельФото
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