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Сергей Головня: Koktebel Jazz Party в этом году будет бомбический!
Саксофонист-виртуоз, композитор и один из двух арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергей Головня недавно выпустил альбом Dreamlike Forest. О музицировании в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:00
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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самоизоляция, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, музыка, интервью - культура, коронавирусы, фестиваль koktebel jazz party, лариса долина, республика крым, игорь скляр, коктебель

Сергей Головня: Koktebel Jazz Party в этом году будет бомбический!

08:00 05.07.2020
564
© Фото : Кирилл КузнецовДжазовый саксофонист Сергей Головня
Джазовый саксофонист Сергей Головня
© Фото : Кирилл Кузнецов
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Саксофонист-виртуоз, композитор и один из двух арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергей Головня недавно выпустил альбом Dreamlike Forest. О музицировании в лесу, а также о том, как полюбить джаз и каких исполнителей можно ждать на фестивале в Крыму в этом году, он рассказал в интервью РИА Новости.
Название вашего альбома переводится как "Сказочный лес". Скучали по природе на самоизоляции?
— Лес действительно имеет для меня некое значение. Я люблю там бывать и часто это делаю. Более того, мне это необходимо: для отдыха, перезагрузки, возможно, даже медитации.
Вдохновить могут дерево, замысловатая ветка, животное или птица. В лесу получается перезагрузиться, а еще — отлично поиграть на саксофоне: там классная акустика, инструмент звучит по-особому.
© Фото из личного архиваСергей Головня
Сергей Головня
© Фото из личного архива
Сергей Головня
Без слушателей не чувствуете себя одиноко?
— Конечно, не хватало живого контакта со зрителями. Но я решил для себя, что это время дано мне для другого. Порой самое важное для музыканта — быть в уединении, чтобы никто не отвлекал. Только так удается по-настоящему прийти в состояние, когда можно заниматься, получить идею, быть расположенным к творчеству.
Какие коррективы внес коронавирус в процесс выпуска пластинки?
— Думаю, пандемия поспособствовала выходу альбома. Скажем так, она не предрешила, но ускорила процесс. В первую очередь своим умонастроением.
Да, все вокруг, в том числе и я, погрузились в атмосферу неизвестности, страха и ожидания — эти мысли и чувства настроили меня на верную волну. С другой стороны, появилось больше времени, чтобы творить. Записывал дома, где есть небольшая студия со всем необходимым.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДжазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня выступает на вечере "Шоу саксофонов — от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной
Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня выступает на вечере Шоу саксофонов - от баса до сакселло в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
© РИА Новости / Максим Блинов
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Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня выступает на вечере "Шоу саксофонов — от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной
Вы довольны результатом?
— Я как автор чувствую, что все получилось идеально: каждая нота, звук, аккорд, каждая гармоническая надстройка на своем месте.
Коллеги и слушатели меня часто ассоциируют с hard bop, bebop, свингом. Но мне не хотелось бы быть привязанным к какому-то стилю, поэтому я давно собирался сделать "неджазовый" альбом. Так и получились эти саундтрековые, киношные, очень образные композиции.
Вдохновлялись ли вы какими-то конкретными фильмами, образами?
— Не совсем, но одна из композиций — "Wеeping Valley" ("Долина плача") — отражает образ нынешнего времени. Это такой саундтрек к современности. Я имею в виду и природные, и политические, и какие-то общечеловеческие моменты нашей действительности. Это музыка к очень драматичному кино о правде сегодняшнего дня: когда ее слушаешь, все это переживаешь.
После того как вы написали эту композицию, стало легче? Удалось освободиться от части тяжелых эмоций?
— Это печаль, которая не пройдет. Но в альбом вошли и пьесы о том, что надежда есть, о великой благости и гармонии — "Father’s Love" и "Worship You".
Как вам кажется, насколько музыка способна дарить состояние гармонии слушателям?
— Думаю, это возможно. Ведь, попав на живой концерт в зал с хорошей акустикой и по-настоящему погрузившись и послушав музыку, к примеру, Моцарта, Бетховена, Рахманинова, выходишь уже другим. Так может случиться даже с немузыкальными людьми, если они сделают усилие.
То же и с джазом. Если прийти в зал с порядочной акустикой на крутейших музыкантов с классной программой и слушать, не отвлекаясь на телефон или красивую спутницу. Постараться вкусить музыку, раз уж ты все равно здесь. Джаз и классика требуют музыкального познания и, конечно, любви.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДжазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня и актер Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина Филипп Лебедев выступают на вечере "Шоу саксофонов — от баса до сакселло"
Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня и актер Мастерской театральных ремёсел Андрея Щукина Филипп Лебедев выступают на вечере Шоу саксофонов - от баса до сакселло
© РИА Новости / Максим Блинов
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Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня и актер Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина Филипп Лебедев выступают на вечере "Шоу саксофонов — от баса до сакселло"
А какая музыка помогает лично вам обрести гармонию?
— Меня в состояние транса, полета может ввести одна нота, которую я беру на саксофоне. Вообще, звук — невероятная сила. Но над ним работают очень долго — годы нужны, чтобы понять, что это такое, и найти свое уникальное звучание.
Пока не могу сказать, нашел ли я свой звук, о котором думал всю жизнь. Ведь это не просто "ставишь мундштук и дуешь"! Когда занимаешься, каждой ноте уделяешь по 15 минут, по полчаса. По-настоящему посвященный музыкант ищет, пока не находит. Но зато нашедших все знают — Бен Уэбстер, Джо Девидсон, Джон Колтрейн, Чарли Паркер. Этих саксофонистов узнаешь с первых нот.
Но серьезная музыка все же интересна не всем.
— Да, конечно, и это норма, а не повод для осуждения. Дело в том, что музыка серьезная требует определенной внутренней работы, подготовки. Это музыка академическая, в том числе, например, невероятный, тончайший Бах.
Музыка "плотская", скажем так, это музыка, ориентированная на массовую аудиторию, это наша эстрада, то, под что дрыгаются, что не требует работы. При этом можно и нужно постепенно повышать свой уровень.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов и музыкант-саксофонист Сергей Головня на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и музыкант-саксофонист Сергей Головня на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов и музыкант-саксофонист Сергей Головня на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Какими из своих достижений, открытий вы гордитесь, что считаете ценным?
— Музыканта определяют по альбомам. На сегодняшний день у меня четыре джазовых альбома. Еще есть две пластинки духовной музыки, но о ней обычно не принято говорить, вот и я их упоминаю редко. Хотя недавно решил с этим разобраться: планирую переименовать проект (прежнее название — "Новое начало"), официально залить эту музыку в Сеть.
Гордиться шестью альбомами или нет? Наверное, ценнее не количество, а то, что я не стою на месте, тружусь и вижу результат. Если буду так же продолжать, то вырасту еще больше.
Кроме того, я очень рад работать над Koktebel Jazz Party как один из двух арт-директоров, это грандиозный проект.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМузыкант Джозеф Ласти во время выступления коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound на фестивале Koktebel Jazz Party 2017.
Музыкант Джозеф Ласти во время выступления коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
1 из 6
Музыкант Джозеф Ласти во время выступления коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound на фестивале Koktebel Jazz Party 2017.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМузыкант Tachibana Quintet (Япония) Нун во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party.
Музыкант Tachibana Quintet (Япония) Нун во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party.
2 из 6
Музыкант Tachibana Quintet (Япония) Нун во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАмериканский композитор Рэнди Брекер во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Американский композитор Рэнди Брекер во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
3 из 6
Американский композитор Рэнди Брекер во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМузыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл (в центре) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017.
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл (в центре) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
4 из 6
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл (в центре) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Музыкант Игорь Бутман (в центре) выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле.

Музыкант Игорь Бутман (в центре) выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле
5 из 6

Музыкант Игорь Бутман (в центре) выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастники коллектива GURU GROOVE FOUNDATION (Россия) во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Участники коллектива GURU GROOVE FOUNDATION (Россия) во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
6 из 6
Участники коллектива GURU GROOVE FOUNDATION (Россия) во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 6
Музыкант Джозеф Ласти во время выступления коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound на фестивале Koktebel Jazz Party 2017.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
2 из 6
Музыкант Tachibana Quintet (Япония) Нун во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
3 из 6
Американский композитор Рэнди Брекер во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 6
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл (в центре) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
5 из 6

Музыкант Игорь Бутман (в центре) выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 6
Участники коллектива GURU GROOVE FOUNDATION (Россия) во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В этом году, насколько я знаю, в нем примут участие только российские исполнители.
— Верно, и это связано, конечно, с непростыми обстоятельствами вокруг коронавируса. Планируем, как обычно, потрясающий состав — ведем переговоры с народным артистом России Игорем Брилем, Давидом Голощекиным, Ларисой Долиной. Общаемся с великим актером Игорем Скляром, который с недавних пор выступает как джазовый исполнитель. У нас с ним должен был быть вечер в Доме актера, но все отменилось из-за пандемии. Думаю, программу эту удастся показать на главной сцене в Коктебеле. Из восходящих звезд будет Настя Лютова, которая уже очень хорошо заявила о себе. Работать приходится в довольно непредсказуемой ситуации, но на результате это не отразится — фестиваль будет бомбическим, я уверен.
Исполнители сейчас голодные до музыки! Думаю, те, кто приедет в Крым, станут просто разрывать свои инструменты. Они покажут все свое мастерство, будут улетать до небес! А вместе с ними и слушатели.
— В завершение нашей беседы — если бы у вас была возможность сейчас сыграть любую мелодию, какую бы вы выбрали?
— "Rapprochment" с нового альбома, она мне очень нравится!
Музыкант Игорь Бутман (в центре) выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле
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КультураСамоизоляцияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МузыкаИнтервью - КультураКоронавирусыФестиваль Koktebel Jazz PartyЛариса ДолинаРеспублика КрымИгорь СклярКоктебель
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