Сергей Головня: Koktebel Jazz Party в этом году будет бомбический!

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Саксофонист-виртуоз, композитор и один из двух арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергей Головня недавно выпустил альбом Dreamlike Forest. О музицировании в лесу, а также о том, как полюбить джаз и каких исполнителей можно ждать на фестивале в Крыму в этом году, он рассказал в интервью РИА Новости.

— Название вашего альбома переводится как "Сказочный лес". Скучали по природе на самоизоляции?

— Лес действительно имеет для меня некое значение. Я люблю там бывать и часто это делаю. Более того, мне это необходимо: для отдыха, перезагрузки, возможно, даже медитации.

Вдохновить могут дерево, замысловатая ветка, животное или птица. В лесу получается перезагрузиться, а еще — отлично поиграть на саксофоне: там классная акустика, инструмент звучит по-особому.

© Фото из личного архива Сергей Головня © Фото из личного архива Сергей Головня

— Без слушателей не чувствуете себя одиноко?

— Конечно, не хватало живого контакта со зрителями. Но я решил для себя, что это время дано мне для другого. Порой самое важное для музыканта — быть в уединении, чтобы никто не отвлекал. Только так удается по-настоящему прийти в состояние, когда можно заниматься, получить идею, быть расположенным к творчеству.

— Какие коррективы внес коронавирус в процесс выпуска пластинки?

— Думаю, пандемия поспособствовала выходу альбома. Скажем так, она не предрешила, но ускорила процесс. В первую очередь своим умонастроением.

Да, все вокруг, в том числе и я, погрузились в атмосферу неизвестности, страха и ожидания — эти мысли и чувства настроили меня на верную волну. С другой стороны, появилось больше времени, чтобы творить. Записывал дома, где есть небольшая студия со всем необходимым.

— Вы довольны результатом?

— Я как автор чувствую, что все получилось идеально: каждая нота, звук, аккорд, каждая гармоническая надстройка на своем месте.

Коллеги и слушатели меня часто ассоциируют с hard bop, bebop, свингом. Но мне не хотелось бы быть привязанным к какому-то стилю, поэтому я давно собирался сделать "неджазовый" альбом. Так и получились эти саундтрековые, киношные, очень образные композиции.

— Вдохновлялись ли вы какими-то конкретными фильмами, образами?

— Не совсем, но одна из композиций — "Wеeping Valley" ("Долина плача") — отражает образ нынешнего времени. Это такой саундтрек к современности. Я имею в виду и природные, и политические, и какие-то общечеловеческие моменты нашей действительности. Это музыка к очень драматичному кино о правде сегодняшнего дня: когда ее слушаешь, все это переживаешь.

— После того как вы написали эту композицию, стало легче? Удалось освободиться от части тяжелых эмоций?

— Это печаль, которая не пройдет. Но в альбом вошли и пьесы о том, что надежда есть, о великой благости и гармонии — "Father’s Love" и "Worship You".

— Как вам кажется, насколько музыка способна дарить состояние гармонии слушателям?

— Думаю, это возможно. Ведь, попав на живой концерт в зал с хорошей акустикой и по-настоящему погрузившись и послушав музыку, к примеру, Моцарта, Бетховена, Рахманинова, выходишь уже другим. Так может случиться даже с немузыкальными людьми, если они сделают усилие.

То же и с джазом. Если прийти в зал с порядочной акустикой на крутейших музыкантов с классной программой и слушать, не отвлекаясь на телефон или красивую спутницу. Постараться вкусить музыку, раз уж ты все равно здесь. Джаз и классика требуют музыкального познания и, конечно, любви.

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня и актер Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина Филипп Лебедев выступают на вечере "Шоу саксофонов — от баса до сакселло" © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня и актер Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина Филипп Лебедев выступают на вечере "Шоу саксофонов — от баса до сакселло"

— А какая музыка помогает лично вам обрести гармонию?

— Меня в состояние транса, полета может ввести одна нота, которую я беру на саксофоне. Вообще, звук — невероятная сила. Но над ним работают очень долго — годы нужны, чтобы понять, что это такое, и найти свое уникальное звучание.

Пока не могу сказать, нашел ли я свой звук, о котором думал всю жизнь. Ведь это не просто "ставишь мундштук и дуешь"! Когда занимаешься, каждой ноте уделяешь по 15 минут, по полчаса. По-настоящему посвященный музыкант ищет, пока не находит. Но зато нашедших все знают — Бен Уэбстер, Джо Девидсон, Джон Колтрейн, Чарли Паркер. Этих саксофонистов узнаешь с первых нот.

— Но серьезная музыка все же интересна не всем.

— Да, конечно, и это норма, а не повод для осуждения. Дело в том, что музыка серьезная требует определенной внутренней работы, подготовки. Это музыка академическая, в том числе, например, невероятный, тончайший Бах.

Музыка "плотская", скажем так, это музыка, ориентированная на массовую аудиторию, это наша эстрада, то, под что дрыгаются, что не требует работы. При этом можно и нужно постепенно повышать свой уровень.

— Какими из своих достижений, открытий вы гордитесь, что считаете ценным?

— Музыканта определяют по альбомам. На сегодняшний день у меня четыре джазовых альбома. Еще есть две пластинки духовной музыки, но о ней обычно не принято говорить, вот и я их упоминаю редко. Хотя недавно решил с этим разобраться: планирую переименовать проект (прежнее название — "Новое начало"), официально залить эту музыку в Сеть.

Гордиться шестью альбомами или нет? Наверное, ценнее не количество, а то, что я не стою на месте, тружусь и вижу результат. Если буду так же продолжать, то вырасту еще больше.

Кроме того, я очень рад работать над Koktebel Jazz Party как один из двух арт-директоров, это грандиозный проект.

— В этом году, насколько я знаю, в нем примут участие только российские исполнители.

— Верно, и это связано, конечно, с непростыми обстоятельствами вокруг коронавируса. Планируем, как обычно, потрясающий состав — ведем переговоры с народным артистом России Игорем Брилем, Давидом Голощекиным, Ларисой Долиной. Общаемся с великим актером Игорем Скляром, который с недавних пор выступает как джазовый исполнитель. У нас с ним должен был быть вечер в Доме актера, но все отменилось из-за пандемии. Думаю, программу эту удастся показать на главной сцене в Коктебеле. Из восходящих звезд будет Настя Лютова, которая уже очень хорошо заявила о себе. Работать приходится в довольно непредсказуемой ситуации, но на результате это не отразится — фестиваль будет бомбическим, я уверен.

Исполнители сейчас голодные до музыки! Думаю, те, кто приедет в Крым, станут просто разрывать свои инструменты. Они покажут все свое мастерство, будут улетать до небес! А вместе с ними и слушатели.

— В завершение нашей беседы — если бы у вас была возможность сейчас сыграть любую мелодию, какую бы вы выбрали?