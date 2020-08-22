Второй день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция
Koktebel Jazz Party проходит в Крыму уже в 18-й раз. Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева.
Koktebel Jazz Party проходит в Крыму уже в 18-й раз. Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева.
За это время фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занял признанное место в списке событий мирового джаза.
За это время фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занял признанное место в списке событий мирового джаза.
В разные годы на фестивале выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.
В разные годы на фестивале выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.
Оргкомитет фестиваля уделил особое внимание вопросам безопасности: гостям выдали маски и санитайзеры, а также организовали температурный контроль.
Оргкомитет фестиваля уделил особое внимание вопросам безопасности: гостям выдали маски и санитайзеры, а также организовали температурный контроль.
"Это был страшный год на самом деле. Мы готовились и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло, это вера в вас. В то, что наша публика, наши зрители все эти правила (будут соблюдать. — Прим. ред.), дистанцию, не дышать друг на друга, пользоваться масками", — отметил Дмитрий Киселев, открывая фестиваль.
"Это был страшный год на самом деле. Мы готовились и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло, это вера в вас. В то, что наша публика, наши зрители все эти правила (будут соблюдать. — Прим. ред.), дистанцию, не дышать друг на друга, пользоваться масками", — отметил Дмитрий Киселев, открывая фестиваль.
В первый день фестиваля на главной сцене у холма Юнге выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступлением Dave Yaden Band.
В первый день фестиваля на главной сцене у холма Юнге выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступлением Dave Yaden Band.
Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня.
Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня.
Лариса Долина рассказала журналистам, что устала от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и рада выступить на фестивале Koktebel Jazz Party.
"Что можно ожидать от джаз-фестиваля? Это море потрясающей музыки, огромное количество очень талантливых музыкантов, джазовой стихии, которая доступна всем. Потому что джаз — это прежде всего импровизация, это свобода, которая дает нам крылья", — заявила певица.
Лариса Долина рассказала журналистам, что устала от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и рада выступить на фестивале Koktebel Jazz Party.
"Что можно ожидать от джаз-фестиваля? Это море потрясающей музыки, огромное количество очень талантливых музыкантов, джазовой стихии, которая доступна всем. Потому что джаз — это прежде всего импровизация, это свобода, которая дает нам крылья", — заявила певица.
Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Koktebel Jazz Party — 2020.
Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Koktebel Jazz Party — 2020.
Koktebel Jazz Party проходит в Крыму уже в 18-й раз. Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева.
За это время фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занял признанное место в списке событий мирового джаза.
В разные годы на фестивале выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.
Оргкомитет фестиваля уделил особое внимание вопросам безопасности: гостям выдали маски и санитайзеры, а также организовали температурный контроль.
"Это был страшный год на самом деле. Мы готовились и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло, это вера в вас. В то, что наша публика, наши зрители все эти правила (будут соблюдать. — Прим. ред.), дистанцию, не дышать друг на друга, пользоваться масками", — отметил Дмитрий Киселев, открывая фестиваль.
В первый день фестиваля на главной сцене у холма Юнге выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступлением Dave Yaden Band.
Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня.
Лариса Долина рассказала журналистам, что устала от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и рада выступить на фестивале Koktebel Jazz Party.
"Что можно ожидать от джаз-фестиваля? Это море потрясающей музыки, огромное количество очень талантливых музыкантов, джазовой стихии, которая доступна всем. Потому что джаз — это прежде всего импровизация, это свобода, которая дает нам крылья", — заявила певица.
Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Koktebel Jazz Party — 2020.