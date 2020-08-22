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Второй день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция
В Крыму стартовал второй день международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T19:00
2020-08-22T19:19
koktebel jazz party — 2020
дмитрий киселев
республика крым
видео
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В Крыму стартовал второй день международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party.Сегодня на главной сцене выступят группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", завершит вечер группа "Моральный кодекс".Накануне состоялось открытие фестиваля. На нем выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. Вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступления Dave Yaden Band.Программа завершающего дня фестиваля 23 августа включает выступления трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family — патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершит фестиваль биг-бэнд Сергея Головни.Этот музыкальный праздник появился в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.В разные годы в Коктебеле выступали: легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня". Организацией занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party поддерживает Министерство культуры. Информационными партнерами мероприятия выступают: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, портал TimeOut.ru и радио Sputnik.
7
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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koktebel jazz party — 2020, дмитрий киселев, республика крым, видео

Второй день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция

19:00 22.08.2020 (обновлено: 19:19 22.08.2020)
1824
В Крыму стартовал второй день международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party.
Сегодня на главной сцене выступят группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", завершит вечер группа "Моральный кодекс".
Накануне состоялось открытие фестиваля. На нем выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. Вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступления Dave Yaden Band.
Программа завершающего дня фестиваля 23 августа включает выступления трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family — патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершит фестиваль биг-бэнд Сергея Головни.
Этот музыкальный праздник появился в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.
В разные годы в Коктебеле выступали: легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.
Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня". Организацией занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party поддерживает Министерство культуры. Информационными партнерами мероприятия выступают: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, портал TimeOut.ru и радио Sputnik.
Весь этот джаз: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Алексей Майшев

Koktebel Jazz Party проходит в Крыму уже в 18-й раз. Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева.

Зрители на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
1 из 11

Koktebel Jazz Party проходит в Крыму уже в 18-й раз. Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Евгений Биятов

За это время фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занял признанное место в списке событий мирового джаза.

Призы Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party-2020
2 из 11

За это время фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занял признанное место в списке событий мирового джаза.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Константин Михальчевский

В разные годы на фестивале выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.

Участник коллектива Manka Groove Реиниер Родригез выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
3 из 11

В разные годы на фестивале выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Алексей Майшев

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

Сцена Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
4 из 11

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Константин Михальчевский

Оргкомитет фестиваля уделил особое внимание вопросам безопасности: гостям выдали маски и санитайзеры, а также организовали температурный контроль.

Зрительница на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
5 из 11

Оргкомитет фестиваля уделил особое внимание вопросам безопасности: гостям выдали маски и санитайзеры, а также организовали температурный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Алексей Майшев

"Это был страшный год на самом деле. Мы готовились и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло, это вера в вас. В то, что наша публика, наши зрители все эти правила (будут соблюдать. — Прим. ред.), дистанцию, не дышать друг на друга, пользоваться масками", — отметил Дмитрий Киселев, открывая фестиваль.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
6 из 11

"Это был страшный год на самом деле. Мы готовились и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло, это вера в вас. В то, что наша публика, наши зрители все эти правила (будут соблюдать. — Прим. ред.), дистанцию, не дышать друг на друга, пользоваться масками", — отметил Дмитрий Киселев, открывая фестиваль.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

В первый день фестиваля на главной сцене у холма Юнге выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступлением Dave Yaden Band.

Зрители на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
7 из 11

В первый день фестиваля на главной сцене у холма Юнге выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступлением Dave Yaden Band.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Евгений Биятов

Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня.

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
8 из 11

Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Лариса Долина рассказала журналистам, что устала от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и рада выступить на фестивале Koktebel Jazz Party.

"Что можно ожидать от джаз-фестиваля? Это море потрясающей музыки, огромное количество очень талантливых музыкантов, джазовой стихии, которая доступна всем. Потому что джаз — это прежде всего импровизация, это свобода, которая дает нам крылья", — заявила певица.

Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
9 из 11

Лариса Долина рассказала журналистам, что устала от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и рада выступить на фестивале Koktebel Jazz Party.

"Что можно ожидать от джаз-фестиваля? Это море потрясающей музыки, огромное количество очень талантливых музыкантов, джазовой стихии, которая доступна всем. Потому что джаз — это прежде всего импровизация, это свобода, которая дает нам крылья", — заявила певица.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Константин Михальчевский

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун.

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
10 из 11

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Евгений Биятов

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Koktebel Jazz Party — 2020.

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
11 из 11

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Koktebel Jazz Party — 2020.

© РИА Новости / Евгений Биятов
1 из 11

Koktebel Jazz Party проходит в Крыму уже в 18-й раз. Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
2 из 11

За это время фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занял признанное место в списке событий мирового джаза.

© РИА Новости / Евгений Биятов
3 из 11

В разные годы на фестивале выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
4 из 11

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
5 из 11

Оргкомитет фестиваля уделил особое внимание вопросам безопасности: гостям выдали маски и санитайзеры, а также организовали температурный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
6 из 11

"Это был страшный год на самом деле. Мы готовились и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло, это вера в вас. В то, что наша публика, наши зрители все эти правила (будут соблюдать. — Прим. ред.), дистанцию, не дышать друг на друга, пользоваться масками", — отметил Дмитрий Киселев, открывая фестиваль.

© РИА Новости / Алексей Майшев
7 из 11

В первый день фестиваля на главной сцене у холма Юнге выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступлением Dave Yaden Band.

© РИА Новости / Алексей Майшев
8 из 11

Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
9 из 11

Лариса Долина рассказала журналистам, что устала от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и рада выступить на фестивале Koktebel Jazz Party.

"Что можно ожидать от джаз-фестиваля? Это море потрясающей музыки, огромное количество очень талантливых музыкантов, джазовой стихии, которая доступна всем. Потому что джаз — это прежде всего импровизация, это свобода, которая дает нам крылья", — заявила певица.

© РИА Новости / Евгений Биятов
10 из 11

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
11 из 11

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Koktebel Jazz Party — 2020.

© РИА Новости / Евгений Биятов
3620019
Обсудить 7
Koktebel Jazz Party — 2020Дмитрий КиселевРеспублика КрымВидео
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