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Второй день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция

В Крыму стартовал второй день международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T19:00

2020-08-22T19:00

2020-08-22T19:19

koktebel jazz party — 2020

дмитрий киселев

республика крым

видео

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В Крыму стартовал второй день международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party.Сегодня на главной сцене выступят группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", завершит вечер группа "Моральный кодекс".Накануне состоялось открытие фестиваля. На нем выступили Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. Вечер продолжился прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступления Dave Yaden Band.Программа завершающего дня фестиваля 23 августа включает выступления трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family — патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершит фестиваль биг-бэнд Сергея Головни.Этот музыкальный праздник появился в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.В разные годы в Коктебеле выступали: легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня". Организацией занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party поддерживает Министерство культуры. Информационными партнерами мероприятия выступают: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, портал TimeOut.ru и радио Sputnik.

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республика крым

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koktebel jazz party — 2020, дмитрий киселев, республика крым, видео