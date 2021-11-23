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Исполнитель песни "Комарово" Игорь Скляр попал в аварию

Исполнитель песни "Комарово" Игорь Скляр попал в ДТП - РИА Новости, 23.11.2021

Исполнитель песни "Комарово" Игорь Скляр попал в аварию

Актер и музыкант Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил местному порталу 78.ru. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:31

2021-11-23T16:31

2021-11-23T16:33

культура

происшествия

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игорь скляр

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Актер и музыкант Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил местному порталу 78.ru."Я был за рулем, да. Девушка <...> выехала резко", — пояснил он.Артист предположил, что участница аварии "перепутала педали", а также заявил, что она двигалась задним ходом по трассе.Сам Скляр не получил серьезных травм, данных о состоянии других пострадавших пока нет.Игорь Скляр обладает званием Народного артиста России. Широкой публике он известен, в частности, как исполнитель хита "Комарово".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, игорь скляр, россия