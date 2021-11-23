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Исполнитель песни "Комарово" Игорь Скляр попал в аварию
Исполнитель песни "Комарово" Игорь Скляр попал в ДТП - РИА Новости, 23.11.2021
Исполнитель песни "Комарово" Игорь Скляр попал в аварию
Актер и музыкант Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил местному порталу 78.ru. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:31
2021-11-23T16:31
2021-11-23T16:33
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Актер и музыкант Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил местному порталу 78.ru."Я был за рулем, да. Девушка <...> выехала резко", — пояснил он.Артист предположил, что участница аварии "перепутала педали", а также заявил, что она двигалась задним ходом по трассе.Сам Скляр не получил серьезных травм, данных о состоянии других пострадавших пока нет.Игорь Скляр обладает званием Народного артиста России. Широкой публике он известен, в частности, как исполнитель хита "Комарово".
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происшествия, санкт-петербург, игорь скляр, россия
16:31 23.11.2021 (обновлено: 16:33 23.11.2021)
Исполнитель песни "Комарово" Игорь Скляр попал в ДТП
Актер и музыкант Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге