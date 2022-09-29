https://ria.ru/20220929/sklyar-1820344042.html
Игорь Скляр опроверг информацию об уходе на спецоперацию
Игорь Скляр опроверг информацию об уходе на спецоперацию - РИА Новости, 29.09.2022
Игорь Скляр опроверг информацию об уходе на спецоперацию
Народный артист России Игорь Скляр опроверг информацию о своем отъезде в зону спецоперации. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:38
2022-09-29T15:38
2022-09-29T15:38
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Народный артист России Игорь Скляр опроверг информацию о своем отъезде в зону спецоперации."Нет, это не так", — сказал Скляр РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли он планирует уехать в зону спецоперации.Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что 64-летний Скляр планирует уехать "через три дня" в Ростов на "месяц обучения", а затем – "на баррикады". Игорю Скляру 64 года. Он родился 18 декабря 1957.Известность ему принесла роль в картине 1983 года "Мы из джаза". Он же исполнил песню "Комарово" в фильме "Начни сначала" и в сериале "Ну, погоди!".
https://ria.ru/20220927/timati-1819738110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, игорь скляр, знаменитости, звезды, ростов
Культура, Новости культуры, Игорь Скляр, Знаменитости, звезды, Ростов
Игорь Скляр опроверг информацию об уходе на спецоперацию
Игорь Скляр опроверг информацию о своем отъезде в зону спецоперации
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Народный артист России Игорь Скляр опроверг информацию о своем отъезде в зону спецоперации.
"Нет, это не так", — сказал Скляр РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли он планирует уехать в зону спецоперации.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что 64-летний Скляр планирует уехать "через три дня" в Ростов на "месяц обучения", а затем – "на баррикады".
Игорю Скляру 64 года. Он родился 18 декабря 1957.
Известность ему принесла роль в картине 1983 года "Мы из джаза". Он же исполнил песню "Комарово" в фильме "Начни сначала" и в сериале "Ну, погоди!".