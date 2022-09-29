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Игорь Скляр опроверг информацию об уходе на спецоперацию - РИА Новости, 29.09.2022
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Культура
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Игорь Скляр опроверг информацию об уходе на спецоперацию
Игорь Скляр опроверг информацию об уходе на спецоперацию - РИА Новости, 29.09.2022
Игорь Скляр опроверг информацию об уходе на спецоперацию
Народный артист России Игорь Скляр опроверг информацию о своем отъезде в зону спецоперации. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:38
2022-09-29T15:38
культура
новости культуры
игорь скляр
знаменитости
звезды
ростов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Народный артист России Игорь Скляр опроверг информацию о своем отъезде в зону спецоперации."Нет, это не так", — сказал Скляр РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли он планирует уехать в зону спецоперации.Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что 64-летний Скляр планирует уехать "через три дня" в Ростов на "месяц обучения", а затем – "на баррикады". Игорю Скляру 64 года. Он родился 18 декабря 1957.Известность ему принесла роль в картине 1983 года "Мы из джаза". Он же исполнил песню "Комарово" в фильме "Начни сначала" и в сериале "Ну, погоди!".
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новости культуры, игорь скляр, знаменитости, звезды, ростов
Культура, Новости культуры, Игорь Скляр, Знаменитости, звезды, Ростов
15:38 29.09.2022
 
Игорь Скляр опроверг информацию об уходе на спецоперацию

Игорь Скляр опроверг информацию о своем отъезде в зону спецоперации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Игорь Скляр
Актер Игорь Скляр - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Народный артист России Игорь Скляр опроверг информацию о своем отъезде в зону спецоперации.
"Нет, это не так", — сказал Скляр РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли он планирует уехать в зону спецоперации.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что 64-летний Скляр планирует уехать "через три дня" в Ростов на "месяц обучения", а затем – "на баррикады".
Игорю Скляру 64 года. Он родился 18 декабря 1957.
Известность ему принесла роль в картине 1983 года "Мы из джаза". Он же исполнил песню "Комарово" в фильме "Начни сначала" и в сериале "Ну, погоди!".
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