https://ria.ru/20220929/sklyar-1820344042.html

Игорь Скляр опроверг информацию об уходе на спецоперацию

Игорь Скляр опроверг информацию об уходе на спецоперацию - РИА Новости, 29.09.2022

Игорь Скляр опроверг информацию об уходе на спецоперацию

Народный артист России Игорь Скляр опроверг информацию о своем отъезде в зону спецоперации. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:38

2022-09-29T15:38

2022-09-29T15:38

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Народный артист России Игорь Скляр опроверг информацию о своем отъезде в зону спецоперации."Нет, это не так", — сказал Скляр РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли он планирует уехать в зону спецоперации.Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что 64-летний Скляр планирует уехать "через три дня" в Ростов на "месяц обучения", а затем – "на баррикады". Игорю Скляру 64 года. Он родился 18 декабря 1957.Известность ему принесла роль в картине 1983 года "Мы из джаза". Он же исполнил песню "Комарово" в фильме "Начни сначала" и в сериале "Ну, погоди!".

https://ria.ru/20220927/timati-1819738110.html

ростов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, игорь скляр, знаменитости, звезды, ростов