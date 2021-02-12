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СМИ назвали кандидатов на пост главы Пенсионного фонда России
СМИ назвали кандидатов на пост главы Пенсионного фонда России
Наиболее вероятным кандидатом на пост главы ПФР вместо Максим Топилина может стать замминистра труда Алексей Скляр, сообщили "Известия" со ссылкой на близкие к... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:33
2021-02-12T09:45
андрей кигим
светлана бондарчук
пенсионный фонд рф
максим топилин
игорь скляр
общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы ПФР вместо Максим Топилина может стать замминистра труда Алексей Скляр, сообщили "Известия" со ссылкой на близкие к правительству источники.Отмечается, что сейчас в обязанности Скляра входит координирование информационных систем министерства, государственных внебюджетных фондов и подведомственных организаций. По мнению собеседников издания, имеющийся опыт поможет ему в решении стратегических задач по реализации целевых проектов.Другими возможными претендентами могут быть глава Фонда социального страхования Андрей Кигим и заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.Как рассказали источники, одной из причин смены главы ПФР может быть разработка в правительстве новой стратегии социально-экономического развития, которая должна определить пути решения нескольких вопросов, в том числе ускорения внедрения цифровых технологий в социальной сфере. По другой версии, изменения, связаны с намерением объединить Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования, о чем упоминала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.Ранее "Коммерсант" сообщил, что Топилин может в ближайшее время покинуть свой пост в связи с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001-го его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь прошлого года Топилин был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.
https://ria.ru/20210126/trudovaya-1594668019.html
https://ria.ru/20201211/pensiya-1588704103.html
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андрей кигим, светлана бондарчук, пенсионный фонд рф, максим топилин, игорь скляр, общество

СМИ назвали кандидатов на пост главы Пенсионного фонда России

09:33 12.02.2021 (обновлено: 09:45 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда РФ в Москве
Табличка на здании Пенсионного фонда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы ПФР вместо Максим Топилина может стать замминистра труда Алексей Скляр, сообщили "Известия" со ссылкой на близкие к правительству источники.
Отмечается, что сейчас в обязанности Скляра входит координирование информационных систем министерства, государственных внебюджетных фондов и подведомственных организаций.
По мнению собеседников издания, имеющийся опыт поможет ему в решении стратегических задач по реализации целевых проектов.
Другими возможными претендентами могут быть глава Фонда социального страхования Андрей Кигим и заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Как рассказали источники, одной из причин смены главы ПФР может быть разработка в правительстве новой стратегии социально-экономического развития, которая должна определить пути решения нескольких вопросов, в том числе ускорения внедрения цифровых технологий в социальной сфере.
По другой версии, изменения, связаны с намерением объединить Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования, о чем упоминала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
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Ранее "Коммерсант" сообщил, что Топилин может в ближайшее время покинуть свой пост в связи с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.
Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001-го его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь прошлого года Топилин был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.
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Андрей КигимСветлана БондарчукПенсионный фонд РФМаксим ТопилинИгорь СклярОбщество
 
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