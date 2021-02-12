СМИ назвали кандидатов на пост главы Пенсионного фонда России
09:33 12.02.2021 (обновлено: 09:45 12.02.2021)
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы ПФР вместо Максим Топилина может стать замминистра труда Алексей Скляр, сообщили "Известия" со ссылкой на близкие к правительству источники.
Отмечается, что сейчас в обязанности Скляра входит координирование информационных систем министерства, государственных внебюджетных фондов и подведомственных организаций.
По мнению собеседников издания, имеющийся опыт поможет ему в решении стратегических задач по реализации целевых проектов.
Другими возможными претендентами могут быть глава Фонда социального страхования Андрей Кигим и заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.
Как рассказали источники, одной из причин смены главы ПФР может быть разработка в правительстве новой стратегии социально-экономического развития, которая должна определить пути решения нескольких вопросов, в том числе ускорения внедрения цифровых технологий в социальной сфере.
По другой версии, изменения, связаны с намерением объединить Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования, о чем упоминала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
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Ранее "Коммерсант" сообщил, что Топилин может в ближайшее время покинуть свой пост в связи с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.
Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001-го его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь прошлого года Топилин был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.
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