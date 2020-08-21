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Первый день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция

В Крыму открылся международный фестиваль Koktebel Jazz Party. Это 18-й сезон джаза в Коктебеле. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:00

2020-08-21T19:00

2020-08-21T20:46

культура

фестиваль koktebel jazz party

республика крым

коктебель

видео

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В Крыму открылся международный фестиваль Koktebel Jazz Party. Это 18-й сезон джаза в Коктебеле.Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занимает признанное место в списке событий мирового джаза.В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.Откроют фестиваль на главной сцене у холма Юнге Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжится прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступления Dave Yaden Band.В субботу на главной сцене выступят группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", завершит вечер группа "Моральный кодекс".Программа завершающего дня фестиваля 23 августа включает выступления трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family — патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершит фестиваль биг-бэнд Сергея Головни.В разные годы на фестивале выступали: легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня". Организацией занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party поддерживает Министерство культуры. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, веб-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.

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коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фестиваль koktebel jazz party, республика крым, коктебель, видео