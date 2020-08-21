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https://ria.ru/20200821/1576095593.html
Первый день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция
В Крыму открылся международный фестиваль Koktebel Jazz Party. Это 18-й сезон джаза в Коктебеле. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:00
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культура
фестиваль koktebel jazz party
республика крым
коктебель
видео
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В Крыму открылся международный фестиваль Koktebel Jazz Party. Это 18-й сезон джаза в Коктебеле.Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занимает признанное место в списке событий мирового джаза.В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.Откроют фестиваль на главной сцене у холма Юнге Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжится прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступления Dave Yaden Band.В субботу на главной сцене выступят группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", завершит вечер группа "Моральный кодекс".Программа завершающего дня фестиваля 23 августа включает выступления трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family — патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершит фестиваль биг-бэнд Сергея Головни.В разные годы на фестивале выступали: легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня". Организацией занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party поддерживает Министерство культуры. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, веб-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
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республика крым
коктебель
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Koktebel Jazz Party
LIVE: Koktebel Jazz Party
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фестиваль koktebel jazz party, республика крым, коктебель, видео

Первый день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция

19:00 21.08.2020 (обновлено: 20:46 21.08.2020)
2432
В Крыму открылся международный фестиваль Koktebel Jazz Party. Это 18-й сезон джаза в Коктебеле.
Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занимает признанное место в списке событий мирового джаза.
В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.
Откроют фестиваль на главной сцене у холма Юнге Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжится прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступления Dave Yaden Band.
В субботу на главной сцене выступят группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", завершит вечер группа "Моральный кодекс".
Программа завершающего дня фестиваля 23 августа включает выступления трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family — патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершит фестиваль биг-бэнд Сергея Головни.
В разные годы на фестивале выступали: легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.
Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня". Организацией занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party поддерживает Министерство культуры. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, веб-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
Джазовый стандарт: подготовка к открытию Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

До начала главного музыкального события крымского лета остаются считанные часы.

Флаг с эмблемой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
1 из 12

До начала главного музыкального события крымского лета остаются считанные часы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Но атмосфера праздника ощущается уже сейчас.

Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
2 из 12

Но атмосфера праздника ощущается уже сейчас.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Аудиоролики с приглашением на фестиваль звучат в аэропорту Симферополя.

Подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
3 из 12

Аудиоролики с приглашением на фестиваль звучат в аэропорту Симферополя.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Организаторы смонтировали 20 тонн оборудования мощностью в тысячи киловатт, чтобы обеспечить лучший звук и свет.

Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
4 из 12

Организаторы смонтировали 20 тонн оборудования мощностью в тысячи киловатт, чтобы обеспечить лучший звук и свет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Для музыкантов готовят две фестивальные сцены — Главную и Волошинскую.

Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
5 из 12

Для музыкантов готовят две фестивальные сцены — Главную и Волошинскую.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19:00, программы Волошинской сцены стартуют в 15:00.

Подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
6 из 12

Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19:00, программы Волошинской сцены стартуют в 15:00.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Попасть на Волошинскую сцену зрители по традиции смогут бесплатно.

Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
7 из 12

Попасть на Волошинскую сцену зрители по традиции смогут бесплатно.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гостей Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов.

Отдыхающие на пляже в Коктебеле, где проходит подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party
8 из 12

Гостей Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.

Отдыхающие на пляже в Коктебеле, где проходит подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party
9 из 12

Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Известно только, что хедлайнером одного из дней фестиваля станет группа "Моральный кодекс".

Подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
10 из 12

Известно только, что хедлайнером одного из дней фестиваля станет группа "Моральный кодекс".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет в любые времена, в Коктебеле пройдет телемост "Джаз со скоростью света".

Горожане в переходе в Коктебеле, где проходит подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party
11 из 12

В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет в любые времена, в Коктебеле пройдет телемост "Джаз со скоростью света".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Для обеспечения безопасности участников и зрителей приняты все необходимые меры.

Подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
12 из 12

Для обеспечения безопасности участников и зрителей приняты все необходимые меры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 12

До начала главного музыкального события крымского лета остаются считанные часы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Но атмосфера праздника ощущается уже сейчас.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Аудиоролики с приглашением на фестиваль звучат в аэропорту Симферополя.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Организаторы смонтировали 20 тонн оборудования мощностью в тысячи киловатт, чтобы обеспечить лучший звук и свет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Для музыкантов готовят две фестивальные сцены — Главную и Волошинскую.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19:00, программы Волошинской сцены стартуют в 15:00.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Попасть на Волошинскую сцену зрители по традиции смогут бесплатно.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Гостей Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Известно только, что хедлайнером одного из дней фестиваля станет группа "Моральный кодекс".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
11 из 12

В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет в любые времена, в Коктебеле пройдет телемост "Джаз со скоростью света".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Для обеспечения безопасности участников и зрителей приняты все необходимые меры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
49100210
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КультураФестиваль Koktebel Jazz PartyРеспублика КрымКоктебельВидео
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