https://ria.ru/20200821/1576095593.html
Первый день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция
В Крыму открылся международный фестиваль Koktebel Jazz Party. Это 18-й сезон джаза в Коктебеле. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:00
2020-08-21T19:00
2020-08-21T20:46
культура
фестиваль koktebel jazz party
республика крым
коктебель
видео
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В Крыму открылся международный фестиваль Koktebel Jazz Party. Это 18-й сезон джаза в Коктебеле.Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занимает признанное место в списке событий мирового джаза.В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.Откроют фестиваль на главной сцене у холма Юнге Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжится прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступления Dave Yaden Band.В субботу на главной сцене выступят группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", завершит вечер группа "Моральный кодекс".Программа завершающего дня фестиваля 23 августа включает выступления трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family — патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершит фестиваль биг-бэнд Сергея Головни.В разные годы на фестивале выступали: легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня". Организацией занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party поддерживает Министерство культуры. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, веб-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
3
республика крым
коктебель
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Koktebel Jazz Party
LIVE: Koktebel Jazz Party
2020-08-21T19:00
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PT321M13S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фестиваль koktebel jazz party, республика крым, коктебель, видео
В Крыму открылся международный фестиваль Koktebel Jazz Party. Это 18-й сезон джаза в Коктебеле.
Музыкальный праздник появился в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня фестиваль, названный в честь маленького крымского поселка, занимает признанное место в списке событий мирового джаза.
В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.
Откроют фестиваль на главной сцене у холма Юнге Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной. В 23:00 вечер продолжится прямой трансляцией из Лос-Анджелеса выступления Dave Yaden Band.
В субботу на главной сцене выступят группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", завершит вечер группа "Моральный кодекс".
Программа завершающего дня фестиваля 23 августа включает выступления трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family — патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершит фестиваль биг-бэнд Сергея Головни.
В разные годы на фестивале выступали: легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году фестиваль как частное лицо посетил Владимир Путин.
Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня". Организацией занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party поддерживает Министерство культуры. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, веб-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
Джазовый стандарт: подготовка к открытию Koktebel Jazz Party
1 из 12
До начала главного музыкального события крымского лета остаются считанные часы.
2 из 12
Но атмосфера праздника ощущается уже сейчас.
3 из 12
Аудиоролики с приглашением на фестиваль звучат в аэропорту Симферополя.
4 из 12
Организаторы смонтировали 20 тонн оборудования мощностью в тысячи киловатт, чтобы обеспечить лучший звук и свет.
5 из 12
Для музыкантов готовят две фестивальные сцены — Главную и Волошинскую.
6 из 12
Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19:00, программы Волошинской сцены стартуют в 15:00.
7 из 12
Попасть на Волошинскую сцену зрители по традиции смогут бесплатно.
8 из 12
Гостей Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов.
9 из 12
Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.
10 из 12
Известно только, что хедлайнером одного из дней фестиваля станет группа "Моральный кодекс".
11 из 12
В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет в любые времена, в Коктебеле пройдет телемост "Джаз со скоростью света".
12 из 12
Для обеспечения безопасности участников и зрителей приняты все необходимые меры.
1 из 12
До начала главного музыкального события крымского лета остаются считанные часы.
2 из 12
Но атмосфера праздника ощущается уже сейчас.
3 из 12
Аудиоролики с приглашением на фестиваль звучат в аэропорту Симферополя.
4 из 12
Организаторы смонтировали 20 тонн оборудования мощностью в тысячи киловатт, чтобы обеспечить лучший звук и свет.
5 из 12
Для музыкантов готовят две фестивальные сцены — Главную и Волошинскую.
6 из 12
Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19:00, программы Волошинской сцены стартуют в 15:00.
7 из 12
Попасть на Волошинскую сцену зрители по традиции смогут бесплатно.
8 из 12
Гостей Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов.
9 из 12
Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.
10 из 12
Известно только, что хедлайнером одного из дней фестиваля станет группа "Моральный кодекс".
11 из 12
В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет в любые времена, в Коктебеле пройдет телемост "Джаз со скоростью света".
12 из 12
Для обеспечения безопасности участников и зрителей приняты все необходимые меры.