Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575443803.html
Koktebel Jazz Party и tvzavr составили совместную киноподборку
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party-2020 и его информационный партнер интернет-кинотеатр tvzavr представили подборку фильмов для меломанов. Посмотрев... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:34
фестиваль koktebel jazz party
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575444004_53:316:1624:1200_1400x0_80_0_0_328b398c059cbaf4ca798c2bd3fab917.jpg
https://ria.ru/20200705/1573800926.html
https://ria.ru/20200730/1575187243.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575444004_53:316:1624:1200_1400x0_80_0_0_328b398c059cbaf4ca798c2bd3fab917.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575444004_0:430:1027:1200_1400x0_80_0_0_ff533ea8f56567b8939b1d891f57b135.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575444004_32:246:986:1200_1400x0_80_0_0_ddf9ac1e1543b9db8ec2ee36765224cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фестиваль koktebel jazz party, республика крым

Koktebel Jazz Party и tvzavr составили совместную киноподборку

13:34 06.08.2020
14
© Koktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party
© Koktebel Jazz Party
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Международный фестиваль Koktebel Jazz Party-2020 и его информационный партнер интернет-кинотеатр tvzavr представили подборку фильмов для меломанов. Посмотрев ее, любители джаза смогут настроиться на волну главного музыкального события лета в Крыму, которое пройдет в артистическом поселке Коктебель с 21 по 23 августа.
В подборку вошли байопики о звездах жанра, а также ленты, рассказывающие об истории джаза и других течений, которые выросли из него или повлияли на его становление. Среди них картина "В погоне за Майлзом / Убить трубача" о Майлзе Дэвисе, мини-сериал о легенде советского джаза "Утесов. Песня длиною в жизнь" и многие другие фильмы, способные заинтересовать даже самых взыскательных знатоков. Посмотреть их можно бесплатно или по льготной подписке.
В числе российских участников Koktebel Jazz Party-2020 – Большой джазовый оркестр под управлением трубача Петра Востокова, ансамбль Бразильского джаза Esh, звездный ансамбль Якова Окуня, трио Народного артиста России Даниила Крамера, вокалистки Лариса Долина, Хибла Герзмава и Мариам Мерабова. Программа также включит выступления Bril Family – патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, биг-бэнд Сергея Головни, Народного артиста России Игоря Скляра вместе с группой Jazz Classic Community, Анастасии Лютовой и ее состава "Лютый бенд" и многих других.
Джазовый саксофонист Сергей Головня
5 июля, 08:00Культура
Сергей Головня: Koktebel Jazz Party в этом году будет бомбический!
В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет даже во времена карантинных ограничений, звезды мирового джаза примут участие в программе "Джаз со скоростью света", которая пройдет в формате телемоста.
tvzavr – один из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ. В коллекции сервиса порядка 55 тыс. единиц контента – мировые блокбастеры, новинки кинопроката, детские фильмы, а также фильмы-победители и участники мировых кинофестивалей. Продуманная система поиска позволяет пользователям подобрать в нем картины по рейтингу, стране производства, отзывам и описаниям.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
30 июля, 19:11Культура
Стартовала продажа билетов на фестиваль Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party – это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио JAZZ 89.1 FM, интернет-кинотеатр tvzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
000000
Обсудить 0
Фестиваль Koktebel Jazz PartyРеспублика Крым
Рекомендуем
Московский Кремль
Музеи Московского Кремля представили программу нового сезона
Посол России в Ливане Александр Засыпкин
Посол заявил, что данных о погибших россиянах при взрыве в Бейруте нет
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
В Берлине преступники пытались въехать на машине в отделение банка
Последствия взрыва в Ливане
Администрацию порта Бейрута возьмут под домашний арест
Место инцидента у торгового центра Karstadt в Берлине
Полиция проверит возможную связь между нападениями на банки в Берлине
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о жесткой посадке самолета с россиянами в Мали
Последствия взрыва в Ливане
Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 113
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в Крыму в июле
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
Эксперт рассказала о судне, груз с которого мог взорваться в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
В результате взрыва в Бейруте погибли десять спасателей
Машина скорой помощи в Польше
В Польше зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Ученые нашли новый способ определить тяжесть COVID-19
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Отель в Анталье
В Турции резко выросло число заражений коронавирусом
Автомобиль радиационного контроля
Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:58В МИД России ответили на обвинения советника США о сговоре с талибами
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
Лента новостейМолния