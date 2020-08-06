Koktebel Jazz Party и tvzavr составили совместную киноподборку

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Международный фестиваль Международный фестиваль Koktebel Jazz Party-2020 и его информационный партнер интернет-кинотеатр tvzavr представили подборку фильмов для меломанов. Посмотрев ее, любители джаза смогут настроиться на волну главного музыкального события лета в Крыму, которое пройдет в артистическом поселке Коктебель с 21 по 23 августа.

В подборку вошли байопики о звездах жанра, а также ленты, рассказывающие об истории джаза и других течений, которые выросли из него или повлияли на его становление. Среди них картина "В погоне за Майлзом / Убить трубача" о Майлзе Дэвисе, мини-сериал о легенде советского джаза "Утесов. Песня длиною в жизнь" и многие другие фильмы, способные заинтересовать даже самых взыскательных знатоков. Посмотреть их можно бесплатно или по льготной подписке

В числе российских участников Koktebel Jazz Party-2020 – Большой джазовый оркестр под управлением трубача Петра Востокова, ансамбль Бразильского джаза Esh, звездный ансамбль Якова Окуня, трио Народного артиста России Даниила Крамера, вокалистки Лариса Долина, Хибла Герзмава и Мариам Мерабова. Программа также включит выступления Bril Family – патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, биг-бэнд Сергея Головни, Народного артиста России Игоря Скляра вместе с группой Jazz Classic Community, Анастасии Лютовой и ее состава "Лютый бенд" и многих других.

В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет даже во времена карантинных ограничений, звезды мирового джаза примут участие в программе "Джаз со скоростью света", которая пройдет в формате телемоста.

tvzavr – один из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ. В коллекции сервиса порядка 55 тыс. единиц контента – мировые блокбастеры, новинки кинопроката, детские фильмы, а также фильмы-победители и участники мировых кинофестивалей. Продуманная система поиска позволяет пользователям подобрать в нем картины по рейтингу, стране производства, отзывам и описаниям.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин