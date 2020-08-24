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Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200824/festival-1576260510.html
Восемнадцатый сезон джаза в Коктебеле посетило около семи тысяч зрителей
Фестиваль Koktebel Jazz Party посетило около 7 тысяч зрителей, сообщили в пресс-службе организаторов. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T20:01
2020-08-24T20:01
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
россия
фестиваль koktebel jazz party
дмитрий киселев
владимир путин
коктебель
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Фестиваль <a href="https://ria.ru/category_koktebel-jazz-party--2020/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> посетило около 7 тысяч зрителей, сообщили в пресс-службе организаторов."В прошедшее воскресенье, 23 августа, 18-й сезон джаза на берегу <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a> в поселке <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебель</a> завершился выступлением группы SG Big Band при участии <a href="http://ria.ru/person_sergey-golovnya-/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Головни</a>, саксофониста-виртуоза, композитора, аранжировщика и одного из арт-директоров Koktebel Jazz Party. В течение трех дней, с 21 по 23 августа, артистический поселок, давший название фестивалю, превратился в концертный зал под открытым небом. Порядка 7 тысяч зрителей посмотрело выступления артистов на Главной и Волошинской сценах", - говорится в пресс-релизе.Для создания неповторимой атмосферы праздника джаза на открытом воздухе, как напомнили в пресс-службе, организаторы KJP-2020 привезли и смонтировали 20 тонн звукового и светового оборудования мощностью в тысячи киловатт. Для обеспечения безопасности как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля были соблюдены все необходимые санитарные требования <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по коронавирусу.Вечером 21 августа, как напомнили в пресс-службе, фестиваль открыл большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль <a href="http://ria.ru/person_JAkov_Okun/" target="_blank" data-auto="true">Якова Окуня</a> с участием <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Dolina/" target="_blank" data-auto="true">Ларисы Долиной</a> и <a href="http://ria.ru/person_Germzava_KHibla/" target="_blank" data-auto="true">Хиблы Герзмавы</a>. Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, фестиваль подтвердил статус международного: в первый день по прямой трансляции из <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a> выступил коллектив Dave Yaden Band в рамках ставшей традиционной программы "Джаз со скоростью света".В субботний вечер выступила группа Wild Brass, народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Skljar/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Скляр</a> с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бенд".В третий, финальный день фестиваля первыми выступили трио Даниила Крамера, Chetmen, группа Игоря Бриля Bril Family с участием вокалистки <a href="http://ria.ru/person_mariam-merabova-/" target="_blank" data-auto="true">Мариам Мерабовой</a>. Одну композицию совместно с группой арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band, завершившей концерты в рамках KJP-2020, на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.Специальный партнер Koktebel Jazz Party, ювелирная группа АЛРОСА в фестивальные дни провела среди зрителей лотерею на розыгрыш приза. Также во время концертов на Главной сцене в течение всех трех дней фестиваля шумомером измерялась сила аплодисментов публики выступавшим артистам - по завершении концертов победителю <a href="http://ria.ru/organization_Alrosa/" target="_blank" data-auto="true">АЛРОСА</a> вручала награду."Даты фестиваля Koktebel Jazz Party-2021 уже известны: он пройдет с 20 по 22 августа", - указано в пресс-релизе.В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на сайте ria.ru и в официальном аккаунте РИА Новости в соцсети "ВКонтакте". Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a>. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около 2 миллионов человек.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20200824/krym-1576207300.html
https://ria.ru/20190825/1557890618.html
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koktebel jazz party — 2020, россия, фестиваль koktebel jazz party, дмитрий киселев, владимир путин, коктебель

Восемнадцатый сезон джаза в Коктебеле посетило около семи тысяч зрителей

20:01 24.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДжазовый пианист Даниил Крамер выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Фестиваль Koktebel Jazz Party посетило около 7 тысяч зрителей, сообщили в пресс-службе организаторов.
"В прошедшее воскресенье, 23 августа, 18-й сезон джаза на берегу Черного моря в поселке Коктебель завершился выступлением группы SG Big Band при участии Сергея Головни, саксофониста-виртуоза, композитора, аранжировщика и одного из арт-директоров Koktebel Jazz Party. В течение трех дней, с 21 по 23 августа, артистический поселок, давший название фестивалю, превратился в концертный зал под открытым небом. Порядка 7 тысяч зрителей посмотрело выступления артистов на Главной и Волошинской сценах", - говорится в пресс-релизе.
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Вчера, 08:00Культура
Все вернется! Как Koktebel Jazz Party стал совершеннолетним
Для создания неповторимой атмосферы праздника джаза на открытом воздухе, как напомнили в пресс-службе, организаторы KJP-2020 привезли и смонтировали 20 тонн звукового и светового оборудования мощностью в тысячи киловатт. Для обеспечения безопасности как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля были соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
"Мы расставили стулья, просили садиться через одного. Маски, санитайзеры, ограничения. Но тем не менее получился колоссальный праздник, по которому мы все соскучились. Это восемнадцатый фестиваль уже, совершеннолетие было пропустить совершенно невозможно", - цитирует пресс-релиз слова генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Вечером 21 августа, как напомнили в пресс-службе, фестиваль открыл большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной и Хиблы Герзмавы. Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, фестиваль подтвердил статус международного: в первый день по прямой трансляции из Лос-Анджелеса выступил коллектив Dave Yaden Band в рамках ставшей традиционной программы "Джаз со скоростью света".
В субботний вечер выступила группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бенд".
В третий, финальный день фестиваля первыми выступили трио Даниила Крамера, Chetmen, группа Игоря Бриля Bril Family с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Одну композицию совместно с группой арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band, завершившей концерты в рамках KJP-2020, на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.
Специальный партнер Koktebel Jazz Party, ювелирная группа АЛРОСА в фестивальные дни провела среди зрителей лотерею на розыгрыш приза. Также во время концертов на Главной сцене в течение всех трех дней фестиваля шумомером измерялась сила аплодисментов публики выступавшим артистам - по завершении концертов победителю АЛРОСА вручала награду.
Заключительный день Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходил в крымском Коктебеле с 21 по 23 августа.

Участники группы Bril Brothers выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
1 из 16

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходил в крымском Коктебеле с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В завершающий день первыми выступили трио Даниила Крамера.

Выступление трио Даниила Крамера на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
2 из 16

В завершающий день первыми выступили трио Даниила Крамера.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Перед выходом на сцену Крамер пообещал, что "каждая вещь не будет похожа на другую и стилистически и концептуально".

Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
3 из 16

Перед выходом на сцену Крамер пообещал, что "каждая вещь не будет похожа на другую и стилистически и концептуально".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По словам пианиста, Koktebel Jazz Party стал для него первым крупным музыкальным мероприятием после пандемии.

Выступление трио Даниила Крамера на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
4 из 16

По словам пианиста, Koktebel Jazz Party стал для него первым крупным музыкальным мероприятием после пандемии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Он пояснил, что на время карантина переехал на дачу, где занимался на электронном инструменте.

Джазовый пианист Даниил Крамер (в центре) на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
5 из 16

Он пояснил, что на время карантина переехал на дачу, где занимался на электронном инструменте.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Затем на сцену вышла группа Chetmen, созданная аудитором Счетной палаты Михаилом Менем и гитаристом Дмитрием Четверговым.

Участники группы ChetMen, аудитор Счетной палаты России Михаил Мень (справа) и Дмитрий Четвергов (слева) выступают на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
6 из 16

Затем на сцену вышла группа Chetmen, созданная аудитором Счетной палаты Михаилом Менем и гитаристом Дмитрием Четверговым.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

ChetMen представили джазовую интерпретацию Второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

Участники группы ChetMen, аудитор Счетной палаты России Михаил Мень выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
7 из 16

ChetMen представили джазовую интерпретацию Второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриль Bril Brothers вышел на сцену ближе к концу фестиваля.

Музыкант Владимир Нестеренко (слева) выступает с группой Bril Brothers на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
8 из 16

Коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриль Bril Brothers вышел на сцену ближе к концу фестиваля.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Особым гостем Bril Family стала вокалистка Мариам Мерабова.

Певица Мариам Мерабова выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
9 из 16

Особым гостем Bril Family стала вокалистка Мариам Мерабова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Отец основателей группы Игорь Бриль назвал Koktebel Jazz Party cчастьем для музыкантов.

Участник музыкального коллектива Bril Brothers Игорь Бриль выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
10 из 16

Отец основателей группы Игорь Бриль назвал Koktebel Jazz Party cчастьем для музыкантов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Завершила выступление группа арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band.

Музыканты SG BIG BAND выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
11 из 16

Завершила выступление группа арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Музыкант уже готовит новый альбом на виниловой пластинке.

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
12 из 16

Музыкант уже готовит новый альбом на виниловой пластинке.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Вместе с коллективом выступила известная джазовая певица Карина Кожевникова.

Джазовая певица Карина Кожевникова выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
13 из 16

Вместе с коллективом выступила известная джазовая певица Карина Кожевникова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Одну композицию совместно с группой на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.

Пианистка Варя Киселева выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
14 из 16

Одну композицию совместно с группой на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. С 2014 года фестиваль проводится при поддержке Минкультуры.

Посетители Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party – 2020 на набережной в Коктебеле в Крыму
15 из 16

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. С 2014 года фестиваль проводится при поддержке Минкультуры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Это восемнадцатый фестиваль уже, совершеннолетие было пропустить совершенно невозможно. Мы сделали это. Я просто счастлив", — признался Дмитрий Киселев.

Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
16 из 16

"Это восемнадцатый фестиваль уже, совершеннолетие было пропустить совершенно невозможно. Мы сделали это. Я просто счастлив", — признался Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 16

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходил в крымском Коктебеле с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 16

В завершающий день первыми выступили трио Даниила Крамера.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 16

Перед выходом на сцену Крамер пообещал, что "каждая вещь не будет похожа на другую и стилистически и концептуально".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 16

По словам пианиста, Koktebel Jazz Party стал для него первым крупным музыкальным мероприятием после пандемии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 16

Он пояснил, что на время карантина переехал на дачу, где занимался на электронном инструменте.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 16

Затем на сцену вышла группа Chetmen, созданная аудитором Счетной палаты Михаилом Менем и гитаристом Дмитрием Четверговым.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 16

ChetMen представили джазовую интерпретацию Второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 16

Коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриль Bril Brothers вышел на сцену ближе к концу фестиваля.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 16

Особым гостем Bril Family стала вокалистка Мариам Мерабова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 16

Отец основателей группы Игорь Бриль назвал Koktebel Jazz Party cчастьем для музыкантов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 16

Завершила выступление группа арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
12 из 16

Музыкант уже готовит новый альбом на виниловой пластинке.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
13 из 16

Вместе с коллективом выступила известная джазовая певица Карина Кожевникова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
14 из 16

Одну композицию совместно с группой на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
15 из 16

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. С 2014 года фестиваль проводится при поддержке Минкультуры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
16 из 16

"Это восемнадцатый фестиваль уже, совершеннолетие было пропустить совершенно невозможно. Мы сделали это. Я просто счастлив", — признался Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Даты фестиваля Koktebel Jazz Party-2021 уже известны: он пройдет с 20 по 22 августа", - указано в пресс-релизе.
В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на сайте ria.ru и в официальном аккаунте РИА Новости в соцсети "ВКонтакте". Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, Китай, США, Бразилию, Японию. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около 2 миллионов человек.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
Музыкант Нильс Вюлькер выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
25 августа 2019, 20:00Koktebel Jazz Party
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Koktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020РоссияФестиваль Koktebel Jazz PartyДмитрий КиселевВладимир ПутинКоктебель
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03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
23:55В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
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