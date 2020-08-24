https://ria.ru/20200824/festival-1576260510.html

Восемнадцатый сезон джаза в Коктебеле посетило около семи тысяч зрителей

Фестиваль Koktebel Jazz Party посетило около 7 тысяч зрителей, сообщили в пресс-службе организаторов. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T20:01

2020-08-24T20:01

2020-08-24T20:01

koktebel jazz party

koktebel jazz party — 2020

россия

фестиваль koktebel jazz party

дмитрий киселев

владимир путин

коктебель

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Фестиваль <a href="https://ria.ru/category_koktebel-jazz-party--2020/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> посетило около 7 тысяч зрителей, сообщили в пресс-службе организаторов."В прошедшее воскресенье, 23 августа, 18-й сезон джаза на берегу <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a> в поселке <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебель</a> завершился выступлением группы SG Big Band при участии <a href="http://ria.ru/person_sergey-golovnya-/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Головни</a>, саксофониста-виртуоза, композитора, аранжировщика и одного из арт-директоров Koktebel Jazz Party. В течение трех дней, с 21 по 23 августа, артистический поселок, давший название фестивалю, превратился в концертный зал под открытым небом. Порядка 7 тысяч зрителей посмотрело выступления артистов на Главной и Волошинской сценах", - говорится в пресс-релизе.Для создания неповторимой атмосферы праздника джаза на открытом воздухе, как напомнили в пресс-службе, организаторы KJP-2020 привезли и смонтировали 20 тонн звукового и светового оборудования мощностью в тысячи киловатт. Для обеспечения безопасности как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля были соблюдены все необходимые санитарные требования <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по коронавирусу.Вечером 21 августа, как напомнили в пресс-службе, фестиваль открыл большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль <a href="http://ria.ru/person_JAkov_Okun/" target="_blank" data-auto="true">Якова Окуня</a> с участием <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Dolina/" target="_blank" data-auto="true">Ларисы Долиной</a> и <a href="http://ria.ru/person_Germzava_KHibla/" target="_blank" data-auto="true">Хиблы Герзмавы</a>. Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, фестиваль подтвердил статус международного: в первый день по прямой трансляции из <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a> выступил коллектив Dave Yaden Band в рамках ставшей традиционной программы "Джаз со скоростью света".В субботний вечер выступила группа Wild Brass, народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Skljar/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Скляр</a> с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бенд".В третий, финальный день фестиваля первыми выступили трио Даниила Крамера, Chetmen, группа Игоря Бриля Bril Family с участием вокалистки <a href="http://ria.ru/person_mariam-merabova-/" target="_blank" data-auto="true">Мариам Мерабовой</a>. Одну композицию совместно с группой арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band, завершившей концерты в рамках KJP-2020, на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.Специальный партнер Koktebel Jazz Party, ювелирная группа АЛРОСА в фестивальные дни провела среди зрителей лотерею на розыгрыш приза. Также во время концертов на Главной сцене в течение всех трех дней фестиваля шумомером измерялась сила аплодисментов публики выступавшим артистам - по завершении концертов победителю <a href="http://ria.ru/organization_Alrosa/" target="_blank" data-auto="true">АЛРОСА</a> вручала награду."Даты фестиваля Koktebel Jazz Party-2021 уже известны: он пройдет с 20 по 22 августа", - указано в пресс-релизе.В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на сайте ria.ru и в официальном аккаунте РИА Новости в соцсети "ВКонтакте". Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a>. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около 2 миллионов человек.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20200824/krym-1576207300.html

https://ria.ru/20190825/1557890618.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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