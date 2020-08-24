Восемнадцатый сезон джаза в Коктебеле посетило около семи тысяч зрителей
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходил в крымском Коктебеле с 21 по 23 августа.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходил в крымском Коктебеле с 21 по 23 августа.
В завершающий день первыми выступили трио Даниила Крамера.
В завершающий день первыми выступили трио Даниила Крамера.
Перед выходом на сцену Крамер пообещал, что "каждая вещь не будет похожа на другую и стилистически и концептуально".
Перед выходом на сцену Крамер пообещал, что "каждая вещь не будет похожа на другую и стилистически и концептуально".
По словам пианиста, Koktebel Jazz Party стал для него первым крупным музыкальным мероприятием после пандемии.
По словам пианиста, Koktebel Jazz Party стал для него первым крупным музыкальным мероприятием после пандемии.
Он пояснил, что на время карантина переехал на дачу, где занимался на электронном инструменте.
Он пояснил, что на время карантина переехал на дачу, где занимался на электронном инструменте.
Затем на сцену вышла группа Chetmen, созданная аудитором Счетной палаты Михаилом Менем и гитаристом Дмитрием Четверговым.
Затем на сцену вышла группа Chetmen, созданная аудитором Счетной палаты Михаилом Менем и гитаристом Дмитрием Четверговым.
ChetMen представили джазовую интерпретацию Второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.
ChetMen представили джазовую интерпретацию Второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.
Коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриль Bril Brothers вышел на сцену ближе к концу фестиваля.
Коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриль Bril Brothers вышел на сцену ближе к концу фестиваля.
Особым гостем Bril Family стала вокалистка Мариам Мерабова.
Особым гостем Bril Family стала вокалистка Мариам Мерабова.
Отец основателей группы Игорь Бриль назвал Koktebel Jazz Party cчастьем для музыкантов.
Отец основателей группы Игорь Бриль назвал Koktebel Jazz Party cчастьем для музыкантов.
Завершила выступление группа арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band.
Завершила выступление группа арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band.
Музыкант уже готовит новый альбом на виниловой пластинке.
Музыкант уже готовит новый альбом на виниловой пластинке.
Вместе с коллективом выступила известная джазовая певица Карина Кожевникова.
Вместе с коллективом выступила известная джазовая певица Карина Кожевникова.
Одну композицию совместно с группой на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.
Одну композицию совместно с группой на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. С 2014 года фестиваль проводится при поддержке Минкультуры.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. С 2014 года фестиваль проводится при поддержке Минкультуры.
"Это восемнадцатый фестиваль уже, совершеннолетие было пропустить совершенно невозможно. Мы сделали это. Я просто счастлив", — признался Дмитрий Киселев.
"Это восемнадцатый фестиваль уже, совершеннолетие было пропустить совершенно невозможно. Мы сделали это. Я просто счастлив", — признался Дмитрий Киселев.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходил в крымском Коктебеле с 21 по 23 августа.
В завершающий день первыми выступили трио Даниила Крамера.
Перед выходом на сцену Крамер пообещал, что "каждая вещь не будет похожа на другую и стилистически и концептуально".
По словам пианиста, Koktebel Jazz Party стал для него первым крупным музыкальным мероприятием после пандемии.
Он пояснил, что на время карантина переехал на дачу, где занимался на электронном инструменте.
Затем на сцену вышла группа Chetmen, созданная аудитором Счетной палаты Михаилом Менем и гитаристом Дмитрием Четверговым.
ChetMen представили джазовую интерпретацию Второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.
Коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриль Bril Brothers вышел на сцену ближе к концу фестиваля.
Особым гостем Bril Family стала вокалистка Мариам Мерабова.
Отец основателей группы Игорь Бриль назвал Koktebel Jazz Party cчастьем для музыкантов.
Завершила выступление группа арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band.
Музыкант уже готовит новый альбом на виниловой пластинке.
Вместе с коллективом выступила известная джазовая певица Карина Кожевникова.
Одну композицию совместно с группой на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. С 2014 года фестиваль проводится при поддержке Минкультуры.
"Это восемнадцатый фестиваль уже, совершеннолетие было пропустить совершенно невозможно. Мы сделали это. Я просто счастлив", — признался Дмитрий Киселев.