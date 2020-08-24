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Заключительный день Koktebel Jazz Party
РИА Новости, 24.08.2020
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фестиваль koktebel jazz party
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фестиваль koktebel jazz party, коктебель, фото

Заключительный день Koktebel Jazz Party

13:14 24.08.2020 (обновлено: 14:45 24.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходил в крымском Коктебеле с 21 по 23 августа.

Участники группы Bril Brothers выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
1 из 16

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходил в крымском Коктебеле с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В завершающий день первыми выступили трио Даниила Крамера.

Выступление трио Даниила Крамера на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
2 из 16

В завершающий день первыми выступили трио Даниила Крамера.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Перед выходом на сцену Крамер пообещал, что "каждая вещь не будет похожа на другую и стилистически и концептуально".

Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
3 из 16

Перед выходом на сцену Крамер пообещал, что "каждая вещь не будет похожа на другую и стилистически и концептуально".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По словам пианиста, Koktebel Jazz Party стал для него первым крупным музыкальным мероприятием после пандемии.

Выступление трио Даниила Крамера на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
4 из 16

По словам пианиста, Koktebel Jazz Party стал для него первым крупным музыкальным мероприятием после пандемии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Он пояснил, что на время карантина переехал на дачу, где занимался на электронном инструменте.

Джазовый пианист Даниил Крамер (в центре) на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
5 из 16

Он пояснил, что на время карантина переехал на дачу, где занимался на электронном инструменте.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Затем на сцену вышла группа Chetmen, созданная аудитором Счетной палаты Михаилом Менем и гитаристом Дмитрием Четверговым.

Участники группы ChetMen, аудитор Счетной палаты России Михаил Мень (справа) и Дмитрий Четвергов (слева) выступают на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
6 из 16

Затем на сцену вышла группа Chetmen, созданная аудитором Счетной палаты Михаилом Менем и гитаристом Дмитрием Четверговым.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

ChetMen представили джазовую интерпретацию Второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

Участники группы ChetMen, аудитор Счетной палаты России Михаил Мень выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
7 из 16

ChetMen представили джазовую интерпретацию Второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриль Bril Brothers вышел на сцену ближе к концу фестиваля.

Музыкант Владимир Нестеренко (слева) выступает с группой Bril Brothers на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
8 из 16

Коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриль Bril Brothers вышел на сцену ближе к концу фестиваля.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Особым гостем Bril Family стала вокалистка Мариам Мерабова.

Певица Мариам Мерабова выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
9 из 16

Особым гостем Bril Family стала вокалистка Мариам Мерабова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Отец основателей группы Игорь Бриль назвал Koktebel Jazz Party cчастьем для музыкантов.

Участник музыкального коллектива Bril Brothers Игорь Бриль выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
10 из 16

Отец основателей группы Игорь Бриль назвал Koktebel Jazz Party cчастьем для музыкантов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Завершила выступление группа арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band.

Музыканты SG BIG BAND выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
11 из 16

Завершила выступление группа арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Музыкант уже готовит новый альбом на виниловой пластинке.

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
12 из 16

Музыкант уже готовит новый альбом на виниловой пластинке.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Вместе с коллективом выступила известная джазовая певица Карина Кожевникова.

Джазовая певица Карина Кожевникова выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
13 из 16

Вместе с коллективом выступила известная джазовая певица Карина Кожевникова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Одну композицию совместно с группой на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.

Пианистка Варя Киселева выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
14 из 16

Одну композицию совместно с группой на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. С 2014 года фестиваль проводится при поддержке Минкультуры.

Посетители Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party – 2020 на набережной в Коктебеле в Крыму
15 из 16

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. С 2014 года фестиваль проводится при поддержке Минкультуры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Это восемнадцатый фестиваль уже, совершеннолетие было пропустить совершенно невозможно. Мы сделали это. Я просто счастлив", — признался Дмитрий Киселев.

Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
16 из 16

"Это восемнадцатый фестиваль уже, совершеннолетие было пропустить совершенно невозможно. Мы сделали это. Я просто счастлив", — признался Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фестиваль Koktebel Jazz PartyКоктебель
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