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https://ria.ru/20200821/svobodakrym-1575931430.html
Свобода в Крыму! Чем удивит Koktebel Jazz Party в этом году
"На джаз, на море, в Коктебель, там будет круче в самом дель". Это слова из песни одного из арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергея Головни, которую многие... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:00
2020-08-21T12:00
культура
мариам мерабова
сергей головня
музыка
сергей мазаев
фестиваль koktebel jazz party
хибла герзмава
лариса долина
дмитрий киселев
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. </strong>"На джаз, на море, в Коктебель, там будет круче в самом дель". Это слова из песни одного из арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергея Головни, которую многие постоянные зрители уже заранее назвали неофициальным гимном фестиваля. Сегодня главное событие этого лета начинается. О том, чьи выступления нельзя пропустить, что такое джем-сейшен, как на него попасть в Коктебеле и кто больше скучает по музыке: исполнитель или зритель, — в материале РИА Новости. Взаимные объятия "По выступлениям я не просто соскучился, а уже просто выл волком, — признался пианист и народный артист Даниил Крамер, который откроет программу заключительного дня фестиваля вместе со своим трио. — У меня уже прошел один открытый концерт в Екатеринбурге, и могу сказать: зрители соскучились не меньше, чем я. Это был взаимное бросание в объятия!"Один из арт-директоров Koktebel Jazz Party Михаил Иконников подтверждает: для всех участников возможность выступить на "международном фестивале, давно уже зарекомендовавшем себя во всем мире, особенно после столь длительного перерыва, — большой праздник".Также он подчеркнул, что, на его взгляд, главное в этом году — материальная помощь музыкантам после полугода вынужденного простоя. А также знакомство крымской публики с музыкантами, которых хорошо знают в Москве и во всем мире. Лучшие из лучших российского джазаВ этом году на Koktebel Jazz Party приехали Большой джазовый оркестр под управлением российского трубача Петра Востокова, трио народного артиста России Даниила Крамера, биг-бэнд Сергея Головни и Bril Family — коллектив патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, к которым присоединится певица Мариам Мерабова. Вместе с ансамблем Якова Окуня споют Лариса Долина и Хибла Герзмава. Народный артист России Игорь Скляр выступит с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова привезет "Лютый бэнд". А второй день фестиваля закроет группа "Моральный кодекс". Также в традиционной программе "Джаз со скоростью света" в формате телемоста выступит коллектив из США, принимавший участие в фестивале прошлого года, — Dave Yaden Band.Даниил Крамер называет себя импровизатором. В его программе будет "и развлечение, и что-то серьезное". "Большую часть я сверстаю прямо в день концерта, — поясняет он. — Глубоко убежден, что не должен никого удивлять, это надо цирку и попсе. Задача истинной музыки — достичь глубины души. Вот это я и собираюсь сделать".Петр Востоков приехал, по его словам, с "рискованной программой". "Фестиваль в этом году планировался только из российских артистов, и придумали совершенно новый подход, — говорит он. — В основе — именно русские и советские мелодии в американских свинговых аранжировках, а также абсолютные хиты наших предшественников, родоначальников и популяризаторов оркестрового джаза в России".Сюрприз для гостей Koktebel Jazz Party приготовил и один из арт-директоров Сергей Головня: он представит свой SG Big Band с оркестровой программой, а еще песню "Уюта колыбель", где поменяет амплуа саксофониста на певца.В программе Якова Окуня, сочетающей традиции академической музыки и джаза, участвуют Хибла Герзмава и Лариса Долина. "Лариса Александровна больше известна современной публике как эстрадная певица, но, на мой взгляд, она — прежде всего превосходная джазовая исполнительница. Именно с такой музыки Долина начинала. Поэтому и состоялась эта прекрасная карьера. Джаз — основа основ".А выбрать что?Также Сергей подчеркнул, что в этом году оргкомитет позаботился о безопасности зрителей: в зале уменьшили количество посадочных мест для социального дистанцирования. Гостям выдадут маски, санитайзеры, будет температурный контроль.Легендарные выступления"Я с огромной радостью приняла предложение об участии в Koktebel Jazz Party, потому что я давно слежу за этим фестивалем и давно хотела попасть cюда, — рассказывает вокалистка Анастасия Лютова. — Как правило, здесь очень интересный лайн-ап. И конечно, просто сама атмосфера, о которой ходят легенды в музыкальных кругах".Что именно за легенды, Анастасия не уточнила: "Это наше, из тусовки". Но добавила, что "все возвращаются немного другими людьми".Как отмечают постоянные гости фестиваля, одно из мест, где происходит эта "магия", кроме двух сцен (главной и волошинской), — кафе в ста метрах от главной сцены. Каждый день после окончания основной программы здесь собираются музыканты и играют без приготовлений, причем выступить может каждый.В джем-сейшенах выступают и суперзвезды, и молодые музыканты, необязательно участники фестиваля. И для зрителей вход свободный."От фестиваля я ожидаю, конечно, большого счастья встречи с великолепными музыкантами на одной сцене, с моими коллегами, — говорит Мариам Мерабова. — Я очень хочу поделиться этой радостью. Джаз — это свобода. А что может быть лучше, чем свобода на просторах Коктебеля?"
https://ria.ru/20200705/1573800926.html
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мариам мерабова , сергей головня , музыка, сергей мазаев, фестиваль koktebel jazz party, хибла герзмава, лариса долина, дмитрий киселев, республика крым, коктебель

Свобода в Крыму! Чем удивит Koktebel Jazz Party в этом году

08:00 21.08.2020 (обновлено: 12:00 21.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
Девушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. "На джаз, на море, в Коктебель, там будет круче в самом дель". Это слова из песни одного из арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергея Головни, которую многие постоянные зрители уже заранее назвали неофициальным гимном фестиваля. Сегодня главное событие этого лета начинается. О том, чьи выступления нельзя пропустить, что такое джем-сейшен, как на него попасть в Коктебеле и кто больше скучает по музыке: исполнитель или зритель, — в материале РИА Новости.

Взаимные объятия

"По выступлениям я не просто соскучился, а уже просто выл волком, — признался пианист и народный артист Даниил Крамер, который откроет программу заключительного дня фестиваля вместе со своим трио. — У меня уже прошел один открытый концерт в Екатеринбурге, и могу сказать: зрители соскучились не меньше, чем я. Это был взаимное бросание в объятия!"
Один из арт-директоров Koktebel Jazz Party Михаил Иконников подтверждает: для всех участников возможность выступить на "международном фестивале, давно уже зарекомендовавшем себя во всем мире, особенно после столь длительного перерыва, — большой праздник".

"Настроение у нас бодрое, я безумно рад, что все свершится. Это большая заслуга Дмитрия Константиновича (Киселева, председателя оргкомитета фестиваля. — Прим. ред.). И большое спасибо господину Аксенову (глава Республики Крым. — Прим. ред.) за то, что он поддержал наше крупнейшее культурное мероприятие, — сказал Михаил Иконников. — Я полон энтузиазма и, несмотря на отсутствие зарубежных звезд, думаю, фестиваль не проиграет".

Также он подчеркнул, что, на его взгляд, главное в этом году — материальная помощь музыкантам после полугода вынужденного простоя. А также знакомство крымской публики с музыкантами, которых хорошо знают в Москве и во всем мире.

Лучшие из лучших российского джаза

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДжазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
В этом году на Koktebel Jazz Party приехали Большой джазовый оркестр под управлением российского трубача Петра Востокова, трио народного артиста России Даниила Крамера, биг-бэнд Сергея Головни и Bril Family — коллектив патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, к которым присоединится певица Мариам Мерабова. Вместе с ансамблем Якова Окуня споют Лариса Долина и Хибла Герзмава. Народный артист России Игорь Скляр выступит с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова привезет "Лютый бэнд". А второй день фестиваля закроет группа "Моральный кодекс". Также в традиционной программе "Джаз со скоростью света" в формате телемоста выступит коллектив из США, принимавший участие в фестивале прошлого года, — Dave Yaden Band.

"У меня будет почти импровизация — потому что я выступаю с Игорем Брилем и ребятами, с Сережей Головней: у нас есть определенные произведения в совместной практике, — рассказывает Мариам Мерабова. — Мы, музыканты, всегда в разных состоянии и настроении, и как поведет музыка, так и мы пойдем".

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДжазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Даниил Крамер называет себя импровизатором. В его программе будет "и развлечение, и что-то серьезное". "Большую часть я сверстаю прямо в день концерта, — поясняет он. — Глубоко убежден, что не должен никого удивлять, это надо цирку и попсе. Задача истинной музыки — достичь глубины души. Вот это я и собираюсь сделать".
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкОткрытие международного фестиваля Koktebel Jazz Party
Открытие международного фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Открытие международного фестиваля Koktebel Jazz Party
Петр Востоков приехал, по его словам, с "рискованной программой". "Фестиваль в этом году планировался только из российских артистов, и придумали совершенно новый подход, — говорит он. — В основе — именно русские и советские мелодии в американских свинговых аранжировках, а также абсолютные хиты наших предшественников, родоначальников и популяризаторов оркестрового джаза в России".
Сюрприз для гостей Koktebel Jazz Party приготовил и один из арт-директоров Сергей Головня: он представит свой SG Big Band с оркестровой программой, а еще песню "Уюта колыбель", где поменяет амплуа саксофониста на певца.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузыкант International Jazz Quintet Яков Окунь на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
Музыкант International Jazz Quintet Яков Окунь на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Музыкант International Jazz Quintet Яков Окунь на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
В программе Якова Окуня, сочетающей традиции академической музыки и джаза, участвуют Хибла Герзмава и Лариса Долина. "Лариса Александровна больше известна современной публике как эстрадная певица, но, на мой взгляд, она — прежде всего превосходная джазовая исполнительница. Именно с такой музыки Долина начинала. Поэтому и состоялась эта прекрасная карьера. Джаз — основа основ".

А выбрать что?

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМузыкант-саксофонист Сергей Головня на пресс-конференции, посвященной открытию международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2019 в Крыму
Музыкант-саксофонист Сергей Головня на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Музыкант-саксофонист Сергей Головня на пресс-конференции, посвященной открытию международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2019 в Крыму

"Трудно советовать обратить внимание на кого-то конкретно, ведь фестиваль — это цельное действо, — говорит Сергей Головня. — Нужно быть здесь, в этой атмосфере, по отдельности это не работает. Программа каждый раз выстраивается определенным образом, выступление одного коллектива переходит в программу другого".

Также Сергей подчеркнул, что в этом году оргкомитет позаботился о безопасности зрителей: в зале уменьшили количество посадочных мест для социального дистанцирования. Гостям выдадут маски, санитайзеры, будет температурный контроль.

Легендарные выступления

Koktebel Jazz Party: яркие выступления заключительного дня
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Концертную программу третьего дня открыл французский коллектив Lamuzgueule. Музыканты отправили слушателей в путешествие во времени, добавив к свингу 1920-х годов электронную музыку, рок и хип-хоп.

Музыканты французского коллектива Lamuzgueule Дебора Рэдул
1 из 15

Концертную программу третьего дня открыл французский коллектив Lamuzgueule. Музыканты отправили слушателей в путешествие во времени, добавив к свингу 1920-х годов электронную музыку, рок и хип-хоп.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Певица Дебора Рэдул.

Певица Дебора Рэдул выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
2 из 15

Певица Дебора Рэдул.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Оркестр Сергея Головни SG BIG BAND выступил на закрытии Koktebel Jazz Party вместе со звездами фестиваля.

Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня во время выступления джазового ансамбля Якова Окуня на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
3 из 15

Оркестр Сергея Головни SG BIG BAND выступил на закрытии Koktebel Jazz Party вместе со звездами фестиваля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Пианист Даниил Крамер представил в Коктебеле свою коронную программу "jazz games", сочетающую джаз и классику.

Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
4 из 15

Пианист Даниил Крамер представил в Коктебеле свою коронную программу "jazz games", сочетающую джаз и классику.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Участник американского коллектива Birchwood сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда снова и снова, а гитарист и лидер группы рассказал, как встречал рассвет на холме Юнга.

Музыкант Селвин Бирчвуд во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
5 из 15

Участник американского коллектива Birchwood сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда снова и снова, а гитарист и лидер группы рассказал, как встречал рассвет на холме Юнга.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Интернациональный джазовый ансамбль Якова Окуня сыграл песни "Старый клен" и "Подмосковные вечера" в память о композиторе Германе Лукьянове, ушедшем из жизни в июле.

Музыкант Родни Грин во время выступления джазового ансамбля Якова Окуня на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
6 из 15

Интернациональный джазовый ансамбль Якова Окуня сыграл песни "Старый клен" и "Подмосковные вечера" в память о композиторе Германе Лукьянове, ушедшем из жизни в июле.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Певица Алемай Фернандес на Koktebel Jazz Party.

Певица Алемай Фернандес во время выступления джазового ансамбля Якова Окуня на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
7 из 15

Певица Алемай Фернандес на Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Я считаю, что это уже неразделимо и Крым должен стать джазовым. И Крым очень нуждается в джазе, потому что джаз — это очень честная музыка, которую нельзя петь под фонограмму", — отметил председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.

Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) и ведущий Эрнест Мацкявичюс на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
8 из 15

"Я считаю, что это уже неразделимо и Крым должен стать джазовым. И Крым очень нуждается в джазе, потому что джаз — это очень честная музыка, которую нельзя петь под фонограмму", — отметил председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Следующий, восемнадцатый по счету Koktebel Jazz Party пройдет в последние выходные августа 2020 года.

Зрители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
9 из 15

Следующий, восемнадцатый по счету Koktebel Jazz Party пройдет в последние выходные августа 2020 года.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Юная певица Ярослава Дегтярева выступила на Koktebel Jazz Party.

Певица Ярослава Дегтярёва выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
10 из 15

Юная певица Ярослава Дегтярева выступила на Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Музыкант Регги Оливер.

Музыкант Регги Оливер во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
11 из 15

Музыкант Регги Оливер.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМузыкант Яков Окунь во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Музыкант Яков Окунь во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
12 из 15
Музыкант Яков Окунь во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Выступление джазового ансамбля Якова Окуня.

Выступление джазового ансамбля Якова Окуня на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
13 из 15

Выступление джазового ансамбля Якова Окуня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Пианист Даниил Крамер.

Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
14 из 15

Пианист Даниил Крамер.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Восьмикратный лауреат премии "Грэмми" Гэри Смульян, которого критики называют лучшим баритон-саксофонистом современности, выступил на фестивале в составе ансамбля Якова Окуня.

Музыкант Гэри Смульян во время выступления джазового ансамбля Якова Окуня на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
15 из 15

Восьмикратный лауреат премии "Грэмми" Гэри Смульян, которого критики называют лучшим баритон-саксофонистом современности, выступил на фестивале в составе ансамбля Якова Окуня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 15

Концертную программу третьего дня открыл французский коллектив Lamuzgueule. Музыканты отправили слушателей в путешествие во времени, добавив к свингу 1920-х годов электронную музыку, рок и хип-хоп.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 15

Певица Дебора Рэдул.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 15

Оркестр Сергея Головни SG BIG BAND выступил на закрытии Koktebel Jazz Party вместе со звездами фестиваля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Пианист Даниил Крамер представил в Коктебеле свою коронную программу "jazz games", сочетающую джаз и классику.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Участник американского коллектива Birchwood сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда снова и снова, а гитарист и лидер группы рассказал, как встречал рассвет на холме Юнга.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Интернациональный джазовый ансамбль Якова Окуня сыграл песни "Старый клен" и "Подмосковные вечера" в память о композиторе Германе Лукьянове, ушедшем из жизни в июле.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 15

Певица Алемай Фернандес на Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 15

"Я считаю, что это уже неразделимо и Крым должен стать джазовым. И Крым очень нуждается в джазе, потому что джаз — это очень честная музыка, которую нельзя петь под фонограмму", — отметил председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Следующий, восемнадцатый по счету Koktebel Jazz Party пройдет в последние выходные августа 2020 года.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 15

Юная певица Ярослава Дегтярева выступила на Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 15

Музыкант Регги Оливер.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 15
Музыкант Яков Окунь во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 15

Выступление джазового ансамбля Якова Окуня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
14 из 15

Пианист Даниил Крамер.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
15 из 15

Восьмикратный лауреат премии "Грэмми" Гэри Смульян, которого критики называют лучшим баритон-саксофонистом современности, выступил на фестивале в составе ансамбля Якова Окуня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
"Я с огромной радостью приняла предложение об участии в Koktebel Jazz Party, потому что я давно слежу за этим фестивалем и давно хотела попасть cюда, — рассказывает вокалистка Анастасия Лютова. — Как правило, здесь очень интересный лайн-ап. И конечно, просто сама атмосфера, о которой ходят легенды в музыкальных кругах".
Что именно за легенды, Анастасия не уточнила: "Это наше, из тусовки". Но добавила, что "все возвращаются немного другими людьми".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМузыканты группы Billy’s Band Билли Новик, Андрей Резников и Михаил Жидких (слева направо) на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму.
Музыканты группы Billy’s Band Билли Новик, Андрей Резников и Михаил Жидких на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
1 из 6
Музыканты группы Billy’s Band Билли Новик, Андрей Резников и Михаил Жидких (слева направо) на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМузыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл (в центре) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017.
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл (в центре) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
2 из 6
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл (в центре) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники коллектива DAVE YADEN BAND (США) Линдон Рошель, Дэвид Яден, Дарвин Джонсон и Барри Пармет (слева направо) на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму.
Участники коллектива DAVE YADEN BAND на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
3 из 6
Участники коллектива DAVE YADEN BAND (США) Линдон Рошель, Дэвид Яден, Дарвин Джонсон и Барри Пармет (слева направо) на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Учстники коллектива Afromania выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле.

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Третий день
4 из 6

Учстники коллектива Afromania выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Берег Коктебеля, где расположена главная сцена международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.

Берег Коктебеля, где расположена главная сцена международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
5 из 6

Берег Коктебеля, где расположена главная сцена международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Двадцатое августа 2017 года. Президент России Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party. Слева — музыкант-саксофонист Сергей Головня.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017. Слева - музыкант-саксофонист Сергей Головня
6 из 6

Двадцатое августа 2017 года. Президент России Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party. Слева — музыкант-саксофонист Сергей Головня.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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1 из 6
Музыканты группы Billy’s Band Билли Новик, Андрей Резников и Михаил Жидких (слева направо) на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл (в центре) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участники коллектива DAVE YADEN BAND (США) Линдон Рошель, Дэвид Яден, Дарвин Джонсон и Барри Пармет (слева направо) на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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4 из 6

Учстники коллектива Afromania выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 6

Берег Коктебеля, где расположена главная сцена международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 6

Двадцатое августа 2017 года. Президент России Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party. Слева — музыкант-саксофонист Сергей Головня.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Как отмечают постоянные гости фестиваля, одно из мест, где происходит эта "магия", кроме двух сцен (главной и волошинской), — кафе в ста метрах от главной сцены. Каждый день после окончания основной программы здесь собираются музыканты и играют без приготовлений, причем выступить может каждый.

"Джем-сейшены — неотъемлемая часть каждого уважающего себя фестиваля, — подчеркивает Сергей Головня. — Я помню, как Игорь Бутман пришел на один из наших вечеров. Он начал играть и весь джем был на сцене, не сходил с нее несколько часов — не хотел".

В джем-сейшенах выступают и суперзвезды, и молодые музыканты, необязательно участники фестиваля. И для зрителей вход свободный.
"От фестиваля я ожидаю, конечно, большого счастья встречи с великолепными музыкантами на одной сцене, с моими коллегами, — говорит Мариам Мерабова. — Я очень хочу поделиться этой радостью. Джаз — это свобода. А что может быть лучше, чем свобода на просторах Коктебеля?"
Джазовый саксофонист Сергей Головня
5 июля, 08:00Культура
Сергей Головня: Koktebel Jazz Party в этом году будет бомбический!
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КультураМариам МерабоваСергей ГоловняМузыкаСергей МазаевФестиваль Koktebel Jazz PartyХибла ГерзмаваЛариса ДолинаДмитрий КиселевРеспублика КрымКоктебель
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