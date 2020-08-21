https://ria.ru/20200821/svobodakrym-1575931430.html

Свобода в Крыму! Чем удивит Koktebel Jazz Party в этом году

"На джаз, на море, в Коктебель, там будет круче в самом дель". Это слова из песни одного из арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергея Головни, которую многие... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T08:00

2020-08-21T08:00

2020-08-21T12:00

культура

мариам мерабова

сергей головня

музыка

сергей мазаев

фестиваль koktebel jazz party

хибла герзмава

лариса долина

дмитрий киселев

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. </strong>"На джаз, на море, в Коктебель, там будет круче в самом дель". Это слова из песни одного из арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергея Головни, которую многие постоянные зрители уже заранее назвали неофициальным гимном фестиваля. Сегодня главное событие этого лета начинается. О том, чьи выступления нельзя пропустить, что такое джем-сейшен, как на него попасть в Коктебеле и кто больше скучает по музыке: исполнитель или зритель, — в материале РИА Новости. Взаимные объятия "По выступлениям я не просто соскучился, а уже просто выл волком, — признался пианист и народный артист Даниил Крамер, который откроет программу заключительного дня фестиваля вместе со своим трио. — У меня уже прошел один открытый концерт в Екатеринбурге, и могу сказать: зрители соскучились не меньше, чем я. Это был взаимное бросание в объятия!"Один из арт-директоров Koktebel Jazz Party Михаил Иконников подтверждает: для всех участников возможность выступить на "международном фестивале, давно уже зарекомендовавшем себя во всем мире, особенно после столь длительного перерыва, — большой праздник".Также он подчеркнул, что, на его взгляд, главное в этом году — материальная помощь музыкантам после полугода вынужденного простоя. А также знакомство крымской публики с музыкантами, которых хорошо знают в Москве и во всем мире. Лучшие из лучших российского джазаВ этом году на Koktebel Jazz Party приехали Большой джазовый оркестр под управлением российского трубача Петра Востокова, трио народного артиста России Даниила Крамера, биг-бэнд Сергея Головни и Bril Family — коллектив патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, к которым присоединится певица Мариам Мерабова. Вместе с ансамблем Якова Окуня споют Лариса Долина и Хибла Герзмава. Народный артист России Игорь Скляр выступит с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова привезет "Лютый бэнд". А второй день фестиваля закроет группа "Моральный кодекс". Также в традиционной программе "Джаз со скоростью света" в формате телемоста выступит коллектив из США, принимавший участие в фестивале прошлого года, — Dave Yaden Band.Даниил Крамер называет себя импровизатором. В его программе будет "и развлечение, и что-то серьезное". "Большую часть я сверстаю прямо в день концерта, — поясняет он. — Глубоко убежден, что не должен никого удивлять, это надо цирку и попсе. Задача истинной музыки — достичь глубины души. Вот это я и собираюсь сделать".Петр Востоков приехал, по его словам, с "рискованной программой". "Фестиваль в этом году планировался только из российских артистов, и придумали совершенно новый подход, — говорит он. — В основе — именно русские и советские мелодии в американских свинговых аранжировках, а также абсолютные хиты наших предшественников, родоначальников и популяризаторов оркестрового джаза в России".Сюрприз для гостей Koktebel Jazz Party приготовил и один из арт-директоров Сергей Головня: он представит свой SG Big Band с оркестровой программой, а еще песню "Уюта колыбель", где поменяет амплуа саксофониста на певца.В программе Якова Окуня, сочетающей традиции академической музыки и джаза, участвуют Хибла Герзмава и Лариса Долина. "Лариса Александровна больше известна современной публике как эстрадная певица, но, на мой взгляд, она — прежде всего превосходная джазовая исполнительница. Именно с такой музыки Долина начинала. Поэтому и состоялась эта прекрасная карьера. Джаз — основа основ".А выбрать что?Также Сергей подчеркнул, что в этом году оргкомитет позаботился о безопасности зрителей: в зале уменьшили количество посадочных мест для социального дистанцирования. Гостям выдадут маски, санитайзеры, будет температурный контроль.Легендарные выступления"Я с огромной радостью приняла предложение об участии в Koktebel Jazz Party, потому что я давно слежу за этим фестивалем и давно хотела попасть cюда, — рассказывает вокалистка Анастасия Лютова. — Как правило, здесь очень интересный лайн-ап. И конечно, просто сама атмосфера, о которой ходят легенды в музыкальных кругах".Что именно за легенды, Анастасия не уточнила: "Это наше, из тусовки". Но добавила, что "все возвращаются немного другими людьми".Как отмечают постоянные гости фестиваля, одно из мест, где происходит эта "магия", кроме двух сцен (главной и волошинской), — кафе в ста метрах от главной сцены. Каждый день после окончания основной программы здесь собираются музыканты и играют без приготовлений, причем выступить может каждый.В джем-сейшенах выступают и суперзвезды, и молодые музыканты, необязательно участники фестиваля. И для зрителей вход свободный."От фестиваля я ожидаю, конечно, большого счастья встречи с великолепными музыкантами на одной сцене, с моими коллегами, — говорит Мариам Мерабова. — Я очень хочу поделиться этой радостью. Джаз — это свобода. А что может быть лучше, чем свобода на просторах Коктебеля?"

https://ria.ru/20200705/1573800926.html

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коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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