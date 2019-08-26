Koktebel Jazz Party: яркие выступления заключительного дня

Концертную программу третьего дня открыл французский коллектив Lamuzgueule. Музыканты отправили слушателей в путешествие во времени, добавив к свингу 1920-х годов электронную музыку, рок и хип-хоп.
Концертную программу третьего дня открыл французский коллектив Lamuzgueule. Музыканты отправили слушателей в путешествие во времени, добавив к свингу 1920-х годов электронную музыку, рок и хип-хоп.
Певица Дебора Рэдул.
Оркестр Сергея Головни SG BIG BAND выступил на закрытии Koktebel Jazz Party вместе со звездами фестиваля.
Оркестр Сергея Головни SG BIG BAND выступил на закрытии Koktebel Jazz Party вместе со звездами фестиваля.
Пианист Даниил Крамер представил в Коктебеле свою коронную программу "jazz games", сочетающую джаз и классику.
Пианист Даниил Крамер представил в Коктебеле свою коронную программу "jazz games", сочетающую джаз и классику.
Участник американского коллектива Birchwood сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда снова и снова, а гитарист и лидер группы рассказал, как встречал рассвет на холме Юнга.
Участник американского коллектива Birchwood сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда снова и снова, а гитарист и лидер группы рассказал, как встречал рассвет на холме Юнга.
Интернациональный джазовый ансамбль Якова Окуня сыграл песни "Старый клен" и "Подмосковные вечера" в память о композиторе Германе Лукьянове, ушедшем из жизни в июле.
Интернациональный джазовый ансамбль Якова Окуня сыграл песни "Старый клен" и "Подмосковные вечера" в память о композиторе Германе Лукьянове, ушедшем из жизни в июле.
Певица Алемай Фернандес на Koktebel Jazz Party.
Певица Алемай Фернандес на Koktebel Jazz Party.
"Я считаю, что это уже неразделимо и Крым должен стать джазовым. И Крым очень нуждается в джазе, потому что джаз — это очень честная музыка, которую нельзя петь под фонограмму", — отметил председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.
"Я считаю, что это уже неразделимо и Крым должен стать джазовым. И Крым очень нуждается в джазе, потому что джаз — это очень честная музыка, которую нельзя петь под фонограмму", — отметил председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.
Следующий, восемнадцатый по счету Koktebel Jazz Party пройдет в последние выходные августа 2020 года.
Следующий, восемнадцатый по счету Koktebel Jazz Party пройдет в последние выходные августа 2020 года.
Юная певица Ярослава Дегтярева выступила на Koktebel Jazz Party.
Юная певица Ярослава Дегтярева выступила на Koktebel Jazz Party.
Музыкант Регги Оливер.
Выступление джазового ансамбля Якова Окуня.
Пианист Даниил Крамер.
Восьмикратный лауреат премии "Грэмми" Гэри Смульян, которого критики называют лучшим баритон-саксофонистом современности, выступил на фестивале в составе ансамбля Якова Окуня.
Восьмикратный лауреат премии "Грэмми" Гэри Смульян, которого критики называют лучшим баритон-саксофонистом современности, выступил на фестивале в составе ансамбля Якова Окуня.