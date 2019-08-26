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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Koktebel Jazz Party: яркие выступления заключительного дня

12:52 26.08.2019 (обновлено: 13:58 26.08.2019)
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В Крыму завершился 17-й Koktebel Jazz Party. В финальный день на сцену вышли российский пианист Даниил Крамер, французы Lamuzgueule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд гитариста Селвина Берчвуда. Участники и зрители фестиваля, который проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Концертную программу третьего дня открыл французский коллектив Lamuzgueule. Музыканты отправили слушателей в путешествие во времени, добавив к свингу 1920-х годов электронную музыку, рок и хип-хоп.

Музыканты французского коллектива Lamuzgueule Дебора Рэдул
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Концертную программу третьего дня открыл французский коллектив Lamuzgueule. Музыканты отправили слушателей в путешествие во времени, добавив к свингу 1920-х годов электронную музыку, рок и хип-хоп.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Певица Дебора Рэдул.

Певица Дебора Рэдул выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
2 из 14

Певица Дебора Рэдул.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Оркестр Сергея Головни SG BIG BAND выступил на закрытии Koktebel Jazz Party вместе со звездами фестиваля.

Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня во время выступления джазового ансамбля Якова Окуня на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
3 из 14

Оркестр Сергея Головни SG BIG BAND выступил на закрытии Koktebel Jazz Party вместе со звездами фестиваля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Пианист Даниил Крамер представил в Коктебеле свою коронную программу "jazz games", сочетающую джаз и классику.

Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
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Пианист Даниил Крамер представил в Коктебеле свою коронную программу "jazz games", сочетающую джаз и классику.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Участник американского коллектива Birchwood сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда снова и снова, а гитарист и лидер группы рассказал, как встречал рассвет на холме Юнга.

Музыкант Селвин Бирчвуд во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
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Участник американского коллектива Birchwood сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда снова и снова, а гитарист и лидер группы рассказал, как встречал рассвет на холме Юнга.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Интернациональный джазовый ансамбль Якова Окуня сыграл песни "Старый клен" и "Подмосковные вечера" в память о композиторе Германе Лукьянове, ушедшем из жизни в июле.

Музыкант Родни Грин во время выступления джазового ансамбля Якова Окуня на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
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Интернациональный джазовый ансамбль Якова Окуня сыграл песни "Старый клен" и "Подмосковные вечера" в память о композиторе Германе Лукьянове, ушедшем из жизни в июле.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Певица Алемай Фернандес на Koktebel Jazz Party.

Певица Алемай Фернандес во время выступления джазового ансамбля Якова Окуня на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
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Певица Алемай Фернандес на Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Я считаю, что это уже неразделимо и Крым должен стать джазовым. И Крым очень нуждается в джазе, потому что джаз — это очень честная музыка, которую нельзя петь под фонограмму", — отметил председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.

Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) и ведущий Эрнест Мацкявичюс на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
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"Я считаю, что это уже неразделимо и Крым должен стать джазовым. И Крым очень нуждается в джазе, потому что джаз — это очень честная музыка, которую нельзя петь под фонограмму", — отметил председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Следующий, восемнадцатый по счету Koktebel Jazz Party пройдет в последние выходные августа 2020 года.

Зрители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
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Следующий, восемнадцатый по счету Koktebel Jazz Party пройдет в последние выходные августа 2020 года.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Юная певица Ярослава Дегтярева выступила на Koktebel Jazz Party.

Певица Ярослава Дегтярёва выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
10 из 14

Юная певица Ярослава Дегтярева выступила на Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Музыкант Регги Оливер.

Музыкант Регги Оливер во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
11 из 14

Музыкант Регги Оливер.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Выступление джазового ансамбля Якова Окуня.

Выступление джазового ансамбля Якова Окуня на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
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Выступление джазового ансамбля Якова Окуня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Пианист Даниил Крамер.

Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
13 из 14

Пианист Даниил Крамер.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Восьмикратный лауреат премии "Грэмми" Гэри Смульян, которого критики называют лучшим баритон-саксофонистом современности, выступил на фестивале в составе ансамбля Якова Окуня.

Музыкант Гэри Смульян во время выступления джазового ансамбля Якова Окуня на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
14 из 14

Восьмикратный лауреат премии "Грэмми" Гэри Смульян, которого критики называют лучшим баритон-саксофонистом современности, выступил на фестивале в составе ансамбля Якова Окуня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Koktebel Jazz PartyКоктебельФото
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