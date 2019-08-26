Koktebel Jazz Party: яркие выступления заключительного дня

"Я считаю, что это уже неразделимо и Крым должен стать джазовым. И Крым очень нуждается в джазе, потому что джаз — это очень честная музыка, которую нельзя петь под фонограмму", — отметил председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.