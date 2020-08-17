Звезды Koktebel Jazz Party приглашают гостей Крыма на фестиваль

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. В преддверии главного музыкального события лета в Крыму – джазового фестиваля В преддверии главного музыкального события лета в Крыму – джазового фестиваля Koktebel Jazz Party (21 – 23 августа), в аэропорту города Симферополя стартовала акция с участием звезд KJP, известных российских музыкантов Ларисы Долиной, Игоря Скляра и Сергея Мазаева.

Аудиоролики с их приветствием и приглашением посетить Коктебель, чтобы увидеть выступления ведущих джазменов России и мира прямо на берегу моря, смогут услышать все гости, прилетающие в Крым. Аэропорт Симферополя для акции был выбран не случайно: это – главная аэрогавань полуострова, и многие туристы, а также зрители фестиваля Koktebel Jazz Party сделали его частью своего маршрута.

Директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Игорь Лаптев отметил: "Аэропорт Симферополь всегда рад оказать поддержку арт-проектам, особенно уже известному на весь мир фестивалю как Koktebel Jazz Party. Нам очень приятно, что такие известные музыканты как Лариса Долина, Сергей Мазаев и Игорь Скляр стали голосами нашего аэропорта. Аудиоприветствия - это не единственный сюрприз, который ждет наших пассажиров. В преддверии фестиваля в зале выдачи багажа будут установлены фотозоны, посвященные фестивалю. Каждый прилетевший в Крым сможет сфотографироваться и забрать с собой на память частичку хорошего настроения, которое дарит фестиваль и аэропорт Симферополь".

С пятницы по воскресенье предпоследней недели августа гостей фестиваля Koktebel Jazz Party ждет множество музыкальных сюрпризов. Среди его российских участников - Большой джазовый оркестр п/у российского трубача Петра Востокова, ансамбль Бразильского джаза Esh, звездный ансамбль Якова Окуня, трио Народного артиста России Даниила Крамера, вокалистки Лариса Долина, Хибла Герзмава и Мариам Мерабова. Программа также включит выступления Bril Family - патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, биг-бэнд Сергея Головни, народного артиста России Игоря Скляра вместе с Jazz Classic Community, группы CHETMEN, Анастасии Лютовой и ее состава "Лютый бенд", и многих других. Хедлайнером второго дня фестиваля станет рок-группа "Моральный кодекс".

В фестивале Koktebel Jazz Party-2020 примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут представлены в день открытия, 21 августа. В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет даже во времена карантинных ограничений, звезды мирового джаза примут участие в программе "Джаз со скоростью света", которая пройдет в формате телемоста.

С середины июля стартовала аккредитация для СМИ на Koktebel Jazz Party-2020. Подать заявку можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий, посещения партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий. В дни фестиваля оперативная информация о его мероприятиях будет распространяться путем sms-сообщений и по e-mail.

Билеты на фестиваль Koktebel Jazz Party можно приобрести на сайте фестиваля или заказать по телефону +74956442222.

Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 2015 года воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов. С 16 апреля 2018 года все рейсы принимаются и отправляются через ультрасовременный аэровокзальный комплекс, рассчитанный на комфортное обслуживание 3650 пассажиров в час.

В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на лидере Рунета, сайте ria.ru и в официальном аккаунте РИА Новости в ВКонтакте. Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, Китай, США, Бразилию, Японию. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около двух миллионов человек.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин