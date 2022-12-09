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Биография Анатолия Вассермана

Биография Анатолия Вассермана - РИА Новости, 09.12.2022

Биография Анатолия Вассермана

Известный публицист и эрудит, депутат Государственной думы РФ Анатолий Александрович Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе (Украина). Его отец был... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T01:34

2022-12-09T01:34

2022-12-09T01:34

справки

одесса

анатолий вассерман

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Известный публицист и эрудит, депутат Государственной думы РФ Анатолий Александрович Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе (Украина). Его отец был ученым-теплофизиком, работал преподавателем в Одесском национальном морском университете. Мать работала главным бухгалтером. В 1974 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики им. В. С. Мартыновского Одесской национальной академии пищевых технологий), факультет теплофизики. В 1974-1977 годах занимал должность программиста в научно-исследовательском секторе НПО "Холодмаш" в Одессе. Затем до 1995 года работал в НИИ "Пищепромавтоматика".В 1995 году переехал в Москву.С 1991 года занимается журналистикой.В 1996-1999 годах работал в журналах компьютерной тематики.В 2008-2010 годах был шеф-редактором журнала "Идея Икс".В 2008-2011 годах был автором и ведущим программы "Мнения знатоков" на московском телеканале "Столица".В 2011-2013 годах на телеканале НТВ был ведущим программы "Реакция Вассермана"В 2012-2015 годах вел еженедельную передачу "Беседка с Анатолием Вассерманом" на радиостанции "Комсомольская правда", в 2012-2017 годах – программу "Открытым текстом" в рамках пятничного вечернего выпуска новостей на телеканале "РЕН ТВ".В 2017-2018 годах Анатолий Вассерман был колумнистом в МИА "Россия Сегодня".С 1982 года принимает активное участие в различных интеллектуальных играх телевизионного и спортивного формата: "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Своя игра" и т.д. За эти годы стал одним из самых популярных, узнаваемых и успешных интеллектуалов, завоевав десятки титулов и установив ряд рекордов.В 2001-2002 годах одержал 22 победы подряд в телевизионной игре "Своя игра", в 2004 году стал лучшим игроком десятилетия.В 1994 году Анатолий Вассерман баллотировался в Верховную Раду Украины. Занимался политическим консультированием многих известных политиков. С 1995 до 2010 год выступал в качестве советника и консультанта мэра и правительства Москвы (в составе команды консультантов Нурали Латыпова).В январе 2016 года президент России Владимир Путин предоставил Анатолию Вассерману российское гражданство. В сентябре 2016 года Вассерман участвовал в выборах в Государственную Думу VII созыва от партии "Справедливая Россия". В сентябре 2021 года был избран депутатом Государственной Думы от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Член комитета Госдумы по просвещению.Анатолий Вассерман принимает активное участие в различных ток-шоу и телевизионных передачах.Автор и соавтор более 20 книг: "Россия, включая Украину. Единство или гибель" (2010), "Скелеты в шкафу истории" (2012), "Самые интересные факты, люди и казусы всемирной истории, отобранные знатоками" (2013, в соавторстве с Нурали Латыповым), "Страна премудрых пескарей" (2016, в соавторстве с Нурали Латыповым), "Чем капитализм хуже социализма" (2017), "По следам литераторов. Кое-что за Одессу" (2018, в соавторстве с Владимиром Вассерманом), "Летальные игры стратегов. Ледяное дыхание огненного дракона" (2019, в соавторстве с Нурали Латыповым и Сергеем Тушевым) и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

одесса

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, одесса, анатолий вассерман