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Вассерман объяснил, зачем вводить устный экзамен по истории - РИА Новости, 31.07.2026
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14:49 31.07.2026
Вассерман объяснил, зачем вводить устный экзамен по истории

Вассерман: устный экзамен по истории позволит проверить понимание предмета

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман
Член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, устная часть экзамена по истории позволит проверить понимание предмета.
  • Главное нарекание к ЕГЭ было именно в том, что задания проверяли только факты, а то, как человек понимает изученный материал и как умеет им пользоваться, оставалось за кадром, подчеркнул Вассерман.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Устный экзамен по истории, который могут ввести к 2030 году, позволит проверить понимание предмета, считает депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что ведомство планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе.
"Устная часть экзамена по истории позволит проверить понимание предмета. Главное нарекание к ЕГЭ было именно в том, что задания проверяли только факты, а то, как человек понимает изученный материал и как умеет им пользоваться, оставалось за кадром. Именно этот перекос исправляют разными методами", - сказал Вассерман в беседе с NEWS.ru.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории
Вчера, 06:20
 
ОбществоАнатолий ВассерманГосдума РФАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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