Вассерман объяснил, зачем вводить устный экзамен по истории

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Устный экзамен по истории, который могут ввести к 2030 году, позволит проверить понимание предмета, считает депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что ведомство планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе.