Вассерман объяснил, зачем вводить устный экзамен по истории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, устная часть экзамена по истории позволит проверить понимание предмета.
- Главное нарекание к ЕГЭ было именно в том, что задания проверяли только факты, а то, как человек понимает изученный материал и как умеет им пользоваться, оставалось за кадром, подчеркнул Вассерман.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Устный экзамен по истории, который могут ввести к 2030 году, позволит проверить понимание предмета, считает депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что ведомство планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе.
"Устная часть экзамена по истории позволит проверить понимание предмета. Главное нарекание к ЕГЭ было именно в том, что задания проверяли только факты, а то, как человек понимает изученный материал и как умеет им пользоваться, оставалось за кадром. Именно этот перекос исправляют разными методами", - сказал Вассерман в беседе с NEWS.ru.