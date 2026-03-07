Рейтинг@Mail.ru
Вассерман: изучение философии облегчит студентам изучение других предметов - РИА Новости, 07.03.2026
17:32 07.03.2026
Вассерман: изучение философии облегчит студентам изучение других предметов
Вассерман: изучение философии облегчит студентам изучение других предметов - РИА Новости, 07.03.2026
Вассерман: изучение философии облегчит студентам изучение других предметов
Изучение философии облегчит студентам постижение других предметов, данная дисциплина будет полезна всем будущим специалистам, такое мнение выразил депутат... РИА Новости, 07.03.2026
ссср, анатолий вассерман, госдума рф, в мире
СССР, Анатолий Вассерман, Госдума РФ, В мире
Вассерман: изучение философии облегчит студентам изучение других предметов

Вассерман: изучение философии облегчит студентам постижение других предметов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнатолий Вассерман
Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Анатолий Вассерман. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Изучение философии облегчит студентам постижение других предметов, данная дисциплина будет полезна всем будущим специалистам, такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
"На мой взгляд, тот, кто не владеет философией, не способен понять природу многих явлений. Философия — это наука, изучающая самые общие качественные закономерности, проявляющиеся в самых разных явлениях: в природе, обществе, которое в какой-то мере тоже часть природы. Во всяком случае, владение философией, говорю по личному опыту, изрядно облегчало изучение конкретных наук", - сказал Вассерман в беседе с NEWS.ru.
Депутат отметил, что философия была также обязательной частью учебной программы еще в СССР. По словам Вассермана, изучение предмета начиналось в выпускном классе с дальнейшим продолжением в институте.
Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Вассерман рассказал, почему школьники массово уходят в колледжи
7 февраля, 17:02
 
СССРАнатолий ВассерманГосдума РФВ мире
 
 
