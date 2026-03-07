Вассерман: изучение философии облегчит студентам изучение других предметов

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Изучение философии облегчит студентам постижение других предметов, данная дисциплина будет полезна всем будущим специалистам, такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
"На мой взгляд, тот, кто не владеет философией, не способен понять природу многих явлений. Философия — это наука, изучающая самые общие качественные закономерности, проявляющиеся в самых разных явлениях: в природе, обществе, которое в какой-то мере тоже часть природы. Во всяком случае, владение философией, говорю по личному опыту, изрядно облегчало изучение конкретных наук", - сказал Вассерман в беседе с NEWS.ru.
Депутат отметил, что философия была также обязательной частью учебной программы еще в СССР. По словам Вассермана, изучение предмета начиналось в выпускном классе с дальнейшим продолжением в институте.
