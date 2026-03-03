https://ria.ru/20260303/istoriya-2078190328.html
Вассерман оценил идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
Устный экзамен по истории станет для девятиклассников тренировкой перед ОГЭ и не приведет к дополнительной нагрузке на учащихся, заявил NEWS.ru депутат Госдумы... РИА Новости, 03.03.2026
россия
общество
анатолий вассерман
сергей кравцов
госдума рф
россия
россия, общество, анатолий вассерман, сергей кравцов, госдума рф
