Рейтинг@Mail.ru
Вассерман оценил идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/istoriya-2078190328.html
Вассерман оценил идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
Вассерман оценил идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ - РИА Новости, 03.03.2026
Вассерман оценил идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
Устный экзамен по истории станет для девятиклассников тренировкой перед ОГЭ и не приведет к дополнительной нагрузке на учащихся, заявил NEWS.ru депутат Госдумы... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:14:00+03:00
2026-03-03T14:14:00+03:00
россия
общество
анатолий вассерман
сергей кравцов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793694344_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_434726443ad9cd013b7f324442f9ebc3.jpg
https://ria.ru/20260303/istorija-2078069132.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793694344_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7346d1eddde9aee50eb62a794351b800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, анатолий вассерман, сергей кравцов, госдума рф
Россия, Общество, Анатолий Вассерман, Сергей Кравцов, Госдума РФ
Вассерман оценил идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ

Депутат ГД Вассерман оценил идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАнатолий Вассерман
Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Анатолий Вассерман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Устный экзамен по истории станет для девятиклассников тренировкой перед ОГЭ и не приведет к дополнительной нагрузке на учащихся, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что устный экзамен по истории перед ОГЭ в 9 классе будет введен с 2027/2028 учебного года.
"Жалобы о перегрузке детей начались примерно тогда же, когда появилась школа как самостоятельный вид занятий. Вряд ли стоит на них всерьез обращать внимание. Касательно устной части по истории, это дополнительный экзамен для школьников, который окажется чем-то вроде тренировки и позволит детям лучше подготовиться к основной части экзамена. Думаю, для учащихся это полезно. У меня нет оснований оспаривать эти концепции. Если специалисты решили, что это полезно, то, скорее всего, так и есть", - сказал Вассерман порталу NEWS.ru.
Ректор РУДН Владимир Филиппов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Создатель ЕГЭ рассказал, какой предмет мог бы стать обязательным для сдачи
Вчера, 04:28
 
РоссияОбществоАнатолий ВассерманСергей КравцовГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала