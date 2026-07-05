Краткий пересказ от РИА ИИ Анатолий Вассерман прокомментировал анекдотом мнение о том, что Польша и Румыния ждут распада Украины, чтобы разделить ее.

Вассерман считает, что Польша создала Украину как концепцию и что поляки давно пытаются сделать так, чтобы жители южнорусских земель перестали быть русскими.

Депутат полагает, что Польша и Румыния могут претендовать на территории, которые они ранее контролировали.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал анекдотом мнение, что Польша и Румыния ждут распада Украины, чтобы разделить ее, он считает, что хорошим это не закончится.

« "Напомню старый анекдот. Посетитель зоопарка смотрит на табличку на вольере слона, где перечислено, сколько слон съедает за сутки, и спрашивает служителя: "Действительно он все это съест?" На что служитель отвечает: "Съесть-то он съест, да кто же ему даст?" - сказал Вассерман aif.ru, комментируя слова о разделе Украины.

Он считает, что Польша создала Украину как концепцию. Эксперт вспомнил слова польского историка, политика и священника Валериана Калинки, который еще в 19 веке заявлял, что полякам за несколько сотен лет оккупации части русских земель так и не удалось сделать их жителей русских поляками, а когда эти земли у Польши снова отняли русские, поляки пробуют хотя бы добиться, чтобы жители этих земель перестали быть русскими.

"С тех пор и добиваются", - подчеркнул Вассерман.