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Вассерман прокомментировал слова о разделе Украины анекдотом - РИА Новости, 06.07.2026
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20:41 05.07.2026 (обновлено: 13:43 06.07.2026)
Вассерман прокомментировал слова о разделе Украины анекдотом

Вассерман анекдотом прокомментировал мнение о разделе Украины Польшей и Румынией

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкЖурналист Анатолий Вассерман
Журналист Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Журналист Анатолий Вассерман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Вассерман прокомментировал анекдотом мнение о том, что Польша и Румыния ждут распада Украины, чтобы разделить ее.
  • Вассерман считает, что Польша создала Украину как концепцию и что поляки давно пытаются сделать так, чтобы жители южнорусских земель перестали быть русскими.
  • Депутат полагает, что Польша и Румыния могут претендовать на территории, которые они ранее контролировали.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал анекдотом мнение, что Польша и Румыния ждут распада Украины, чтобы разделить ее, он считает, что хорошим это не закончится.
«

"Напомню старый анекдот. Посетитель зоопарка смотрит на табличку на вольере слона, где перечислено, сколько слон съедает за сутки, и спрашивает служителя: "Действительно он все это съест?" На что служитель отвечает: "Съесть-то он съест, да кто же ему даст?" - сказал Вассерман aif.ru, комментируя слова о разделе Украины.

Он считает, что Польша создала Украину как концепцию. Эксперт вспомнил слова польского историка, политика и священника Валериана Калинки, который еще в 19 веке заявлял, что полякам за несколько сотен лет оккупации части русских земель так и не удалось сделать их жителей русских поляками, а когда эти земли у Польши снова отняли русские, поляки пробуют хотя бы добиться, чтобы жители этих земель перестали быть русскими.
"С тех пор и добиваются", - подчеркнул Вассерман.
Эксперт считает, что Польша могла бы претендовать на многие южнорусские земли, которые она ранее оккупировала. Так же и Румыния "довольно долго" контролировала регион Карпат, и сейчас, "естественно, не прочь" его вернуть, добавил депутат.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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