https://ria.ru/20240108/gto-1920105261.html

В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной

В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной - РИА Новости, 08.01.2024

В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной

В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в российских школах обязательной, с таким предложением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратился... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T03:38

2024-01-08T03:38

2024-01-08T03:38

анатолий вассерман

общество

сергей кравцов

госдума рф

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в российских школах обязательной, с таким предложением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратился депутат ГД Сергей Колунов (ЕР), документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается предусмотреть при разработке образовательных программ по данному предмету (физкультуре - ред.) обязательную сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья ... На основании изложенного прошу Вас поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации по данному вопросу", - следует из текста обращения. По словам автора инициативы, именно физкультурно-спортивный комплекс ГТО выступал нормативной основой правильного физического воспитания детей и подростков в советское время, когда нормы ГТО сдавали миллионы людей. "Принятие данной инициативы будет способствовать укреплению здоровья, гармоничному и всестороннему развитию личности, воспитанию патриотизма", - подчеркнул Колунов. Как сказал в разговоре с РИА Новости член комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП), это требование будет относиться не только к ученикам, но и к учителям, и школьным врачам: "с одной стороны, действительно, есть смысл заняться организацией физической культуры в школе таким образом, чтобы эти самые нормы ГТО мог сдать практически каждый, а, с другой стороны, это требует серьезной реорганизации и школьной физкультуры, и школьной медицины". Вассерман также отметил, что комплекс ГТО - это базовый уровень физического развития, который в состоянии осилить каждый, если в серьез этим займется, не требующий сверхусилий и сверхспособностей, но при этом здоровье современных школьников "оставляет желать лучшего". Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия "Готов к труду и обороне" (ГТО). Начиная с 2019 года ГТО вошел в состав федерального проекта "Спорт – норма жизни!", который, в свою очередь, является частью нацпроекта "Демография" на период 2019-2030 гг.

https://ria.ru/20230427/sport-1868049889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий вассерман, общество, сергей кравцов, госдума рф