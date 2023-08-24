https://ria.ru/20230824/orenburg-1892043855.html

Участники форума "Евразия Global" в Оренбурге обсудили развитие ЕАЭС

Участники форума "Евразия Global" в Оренбурге обсудили развитие ЕАЭС - РИА Новости, 24.08.2023

Участники форума "Евразия Global" в Оренбурге обсудили развитие ЕАЭС

Третий день Международного молодежного форума "Евразия Global" посвятили теме "Мир, который мы хотим"; в рамках него состоялась панельная дискуссия, участники... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:16

2023-08-24T17:16

2023-08-24T17:16

оренбургская область

оренбург

анатолий вассерман

евразийский экономический союз

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ОРЕНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Третий день Международного молодежного форума "Евразия Global" посвятили теме "Мир, который мы хотим"; в рамках него состоялась панельная дискуссия, участники которой обсудили перспективы развития ЕАЭС, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Тема Евразийского экономического союза объединила образовательную и деловую программу. На его примере возможности евразийской интеграции для молодежи представили участникам форума международные спикеры. "ЕАЭС – динамичный проект. В современным мире он формирует новую систему ценностей. Важно обратить внимание на такую вещь как признание многообразия наших народов, государств, особенностей экономических и политических процессов. Мы должны это сочетать и в рамках Евразийского экономического союза, и в масштабах всего мира", - подчеркнул заместитель директора Центра анализа и прогнозирования союзных интеграционных процессов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Андрей Русакович, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, представители молодежи поделились успешным опытом реализации проектов по развитию международных культурных, образовательных, торговых связей. Перед форумчанами выступил президент Союза гамбийских студентов в России, временный председатель Африканской студенческой ассоциации Бакари Сонко. Он рассказал участникам "Евразии Global" о том, как и чем живет африканская молодежь, какие возможности существуют в Африке для российских студентов, рассказали в пресс-службе. Кроме того, в ходе третьего дня форума в формате интерактивного урока прошла встреча "Из прошлого в будущее". Ее участникам предложили проанализировать спорные исторические факты. Также эксперты форума отметили важность для молодежи научиться грамотно работать с общедоступной информацией в сети. "К вопросу о том, как не попадать в информационные ловушки, отмечу, что ряд фактов говорит о преднамеренном распространении ложной информации. Надо изыскивать альтернативные мнения и сопоставлять. Выбирать то, где меньше логических противоречий, нестыковок с надежно установленными фактами. – цитирует пресс-служба депутата Государственной Думы Анатолия Вассермана.

https://ria.ru/20230824/mfts-1891960055.html

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оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, анатолий вассерман, евразийский экономический союз