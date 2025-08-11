Вассерман прокомментировал свое появление в базе розыска СБУ
Вассерман заявил, что не удивлен своим появлением в базе розыска СБУ
Анатолий Вассерман. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман прокомментировал РИА Новости свое появление в базе розыска Службы безопасности Украины (СБУ), заявив, что ничего удивительного для него в этом нет.
Вассерман находится в розыске Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило ранее РИА Новости. Как следует из данных, он был объявлен в розыск на Украине в 2022 году.
"Я думаю, что, собственно, в разнообразных расстрельных списках я нахожусь уже очень давно. Насколько мне известно, Служба безопасности нацистов Украины возбудила против меня дело по обвинению в сепаратизме еще десятилетия назад, и, думаю, это было не первое такое дело. Так что ничего удивительного для меня в этом нет", - сказал парламентарий.
В 2017 году президент России Владимир Путин предоставил Вассерману гражданство РФ. На Украине против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме.
Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Получил образование инженера-теплофизика. С 1974 по 1995 год работал программистом. С 1991 года увлекся журналистикой. В 1994 году участвовал в выборах в Верховную раду, но не прошел. Известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр.
