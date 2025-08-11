https://ria.ru/20250811/vasserman-2034513110.html

Вассерман прокомментировал свое появление в базе розыска СБУ

Вассерман прокомментировал свое появление в базе розыска СБУ - РИА Новости, 11.08.2025

Вассерман прокомментировал свое появление в базе розыска СБУ

Победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман прокомментировал РИА Новости свое появление в базе розыска Службы безопасности Украины... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T09:08:00+03:00

2025-08-11T09:08:00+03:00

2025-08-11T09:29:00+03:00

украина

россия

одесса

анатолий вассерман

владимир путин

верховная рада украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150695/76/1506957608_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_d062446a167aeb1e1d3b4db9047220b3.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман прокомментировал РИА Новости свое появление в базе розыска Службы безопасности Украины (СБУ), заявив, что ничего удивительного для него в этом нет. Вассерман находится в розыске Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило ранее РИА Новости. Как следует из данных, он был объявлен в розыск на Украине в 2022 году. "Я думаю, что, собственно, в разнообразных расстрельных списках я нахожусь уже очень давно. Насколько мне известно, Служба безопасности нацистов Украины возбудила против меня дело по обвинению в сепаратизме еще десятилетия назад, и, думаю, это было не первое такое дело. Так что ничего удивительного для меня в этом нет", - сказал парламентарий. В 2017 году президент России Владимир Путин предоставил Вассерману гражданство РФ. На Украине против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме. Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Получил образование инженера-теплофизика. С 1974 по 1995 год работал программистом. С 1991 года увлекся журналистикой. В 1994 году участвовал в выборах в Верховную раду, но не прошел. Известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр.

https://ria.ru/20250809/ukraina-2034281263.html

https://ria.ru/20250623/alaudinov-2024734899.html

украина

россия

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, одесса, анатолий вассерман, владимир путин, верховная рада украины, в мире