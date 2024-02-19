https://ria.ru/20240219/geroi-1928153561.html
Спецпроект о героях СВО и Великой Отечественной стартует на радио Sputnik
Спецпроект о героях СВО и Великой Отечественной стартует на радио Sputnik - РИА Новости, 19.02.2024
Спецпроект о героях СВО и Великой Отечественной стартует на радио Sputnik
Специальный проект "День героев на радио Sputnik", посвященный участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны, стартует 19 февраля в эфире... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:07
2024-02-19T08:07
2024-02-19T08:18
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специальный проект "День героев на радио Sputnik", посвященный участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны, стартует 19 февраля в эфире радиостанции, сообщили РИА Новости в редакции радио Sputnik. "Специальный проект "День героев на радио Sputnik" стартует 19 февраля в эфире радиостанции. Он посвящен участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Как отметили в редакции, проект приурочен к 23 февраля – Дню защитника Отечества. Имена героев специальной военной операции и Великой Отечественной войны, а также рассказы об их подвигах, за которые они были награждены, прозвучат в эфире радио Sputnik. "Истории о людях, чьи имена не должны быть забыты", - добавляется в сообщении. В эфире программы расскажут о гвардии старшем лейтенанте Нурмагомеде Гаджимагомедове, он стал первым участником специальной военной операции, посмертно удостоенным звания Героя России, о капитане Богдане Рожкове, который получил смертельное ранение, прикрывая огнем перегруппировку своих бойцов. Также сообщат об офицере спецподразделения Росгвардии "Витязь" Александре Потапове, который погиб, спасая мирных жителей, о группе танков под командованием майора Ивана Додосове, которая приняла бой, уничтожив семь вражеских машин. Рассказывать о героях прошлого и нового времени в эфире радио будут главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссер Тигран Кеосаян, глава Россотрудничества Евгений Примаков, помощник президента РФ Владимир Мединский, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, блогер Дмитрий Пучков, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян и журналист Петр Лидов. Кроме того, 23 февраля на радио Sputnik состоится премьера новой программы - Позывной "Спутник". Музыкальные приветы от бойцов из зоны СВО, теплые слова родным и близким прозвучат в эфире.
https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html
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медиа - общество, россия
Спецпроект о героях СВО и Великой Отечественной стартует на радио Sputnik
Спецпроект о героях СВО и Великой Отечественной стартует в эфире радио Sputnik
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специальный проект "День героев на радио Sputnik", посвященный участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны, стартует 19 февраля в эфире радиостанции, сообщили РИА Новости в редакции радио Sputnik.
"Специальный проект "День героев на радио Sputnik" стартует 19 февраля в эфире радиостанции. Он посвящен участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Как отметили в редакции, проект приурочен к 23 февраля – Дню защитника Отечества. Имена героев специальной военной операции и Великой Отечественной войны, а также рассказы об их подвигах, за которые они были награждены, прозвучат в эфире радио Sputnik.
"Истории о людях, чьи имена не должны быть забыты", - добавляется в сообщении.
В эфире программы расскажут о гвардии старшем лейтенанте Нурмагомеде Гаджимагомедове, он стал первым участником специальной военной операции, посмертно удостоенным звания Героя России
, о капитане Богдане Рожкове, который получил смертельное ранение, прикрывая огнем перегруппировку своих бойцов. Также сообщат об офицере спецподразделения Росгвардии
"Витязь" Александре Потапове
, который погиб, спасая мирных жителей, о группе танков под командованием майора Ивана Додосове, которая приняла бой, уничтожив семь вражеских машин.
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Рассказывать о героях прошлого и нового времени в эфире радио будут главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
, Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, режиссер Тигран Кеосаян
, глава Россотрудничества Евгений Примаков
, помощник президента РФ Владимир Мединский
, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный
, блогер Дмитрий Пучков
, депутат Госдумы Анатолий Вассерман
, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян
и журналист Петр Лидов
.
Кроме того, 23 февраля на радио Sputnik состоится премьера новой программы - Позывной "Спутник". Музыкальные приветы от бойцов из зоны СВО, теплые слова родным и близким прозвучат в эфире.
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