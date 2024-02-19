Рейтинг@Mail.ru
Спецпроект о героях СВО и Великой Отечественной стартует на радио Sputnik - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 19.02.2024 (обновлено: 08:18 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/geroi-1928153561.html
Спецпроект о героях СВО и Великой Отечественной стартует на радио Sputnik
Спецпроект о героях СВО и Великой Отечественной стартует на радио Sputnik - РИА Новости, 19.02.2024
Спецпроект о героях СВО и Великой Отечественной стартует на радио Sputnik
Специальный проект "День героев на радио Sputnik", посвященный участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны, стартует 19 февраля в эфире... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:07
2024-02-19T08:18
медиа - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149551/66/1495516691_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_e52499361f63c7e1972aa257d9836432.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специальный проект "День героев на радио Sputnik", посвященный участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны, стартует 19 февраля в эфире радиостанции, сообщили РИА Новости в редакции радио Sputnik. "Специальный проект "День героев на радио Sputnik" стартует 19 февраля в эфире радиостанции. Он посвящен участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Как отметили в редакции, проект приурочен к 23 февраля – Дню защитника Отечества. Имена героев специальной военной операции и Великой Отечественной войны, а также рассказы об их подвигах, за которые они были награждены, прозвучат в эфире радио Sputnik. "Истории о людях, чьи имена не должны быть забыты", - добавляется в сообщении. В эфире программы расскажут о гвардии старшем лейтенанте Нурмагомеде Гаджимагомедове, он стал первым участником специальной военной операции, посмертно удостоенным звания Героя России, о капитане Богдане Рожкове, который получил смертельное ранение, прикрывая огнем перегруппировку своих бойцов. Также сообщат об офицере спецподразделения Росгвардии "Витязь" Александре Потапове, который погиб, спасая мирных жителей, о группе танков под командованием майора Ивана Додосове, которая приняла бой, уничтожив семь вражеских машин. Рассказывать о героях прошлого и нового времени в эфире радио будут главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссер Тигран Кеосаян, глава Россотрудничества Евгений Примаков, помощник президента РФ Владимир Мединский, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, блогер Дмитрий Пучков, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян и журналист Петр Лидов. Кроме того, 23 февраля на радио Sputnik состоится премьера новой программы - Позывной "Спутник". Музыкальные приветы от бойцов из зоны СВО, теплые слова родным и близким прозвучат в эфире.
https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html
https://sn.ria.ru/20230915/patriotizm-1896453786.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149551/66/1495516691_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_64d3a1ac44ea015d41fc02e28438dc04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
медиа - общество, россия
Медиа - Общество, Россия
Спецпроект о героях СВО и Великой Отечественной стартует на радио Sputnik

Спецпроект о героях СВО и Великой Отечественной стартует в эфире радио Sputnik

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтудия радио Sputnik
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Студия радио Sputnik. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специальный проект "День героев на радио Sputnik", посвященный участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны, стартует 19 февраля в эфире радиостанции, сообщили РИА Новости в редакции радио Sputnik.
"Специальный проект "День героев на радио Sputnik" стартует 19 февраля в эфире радиостанции. Он посвящен участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Как отметили в редакции, проект приурочен к 23 февраля – Дню защитника Отечества. Имена героев специальной военной операции и Великой Отечественной войны, а также рассказы об их подвигах, за которые они были награждены, прозвучат в эфире радио Sputnik.
"Истории о людях, чьи имена не должны быть забыты", - добавляется в сообщении.
В эфире программы расскажут о гвардии старшем лейтенанте Нурмагомеде Гаджимагомедове, он стал первым участником специальной военной операции, посмертно удостоенным звания Героя России, о капитане Богдане Рожкове, который получил смертельное ранение, прикрывая огнем перегруппировку своих бойцов. Также сообщат об офицере спецподразделения Росгвардии "Витязь" Александре Потапове, который погиб, спасая мирных жителей, о группе танков под командованием майора Ивана Додосове, которая приняла бой, уничтожив семь вражеских машин.
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
России пора отдавать свой самый большой долг
27 декабря 2023, 08:00
Рассказывать о героях прошлого и нового времени в эфире радио будут главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссер Тигран Кеосаян, глава Россотрудничества Евгений Примаков, помощник президента РФ Владимир Мединский, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, блогер Дмитрий Пучков, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян и журналист Петр Лидов.
Кроме того, 23 февраля на радио Sputnik состоится премьера новой программы - Позывной "Спутник". Музыкальные приветы от бойцов из зоны СВО, теплые слова родным и близким прозвучат в эфире.
Пресс-конференция, посвященная старту первой Всероссийской молодежной акции Наши семейные книги памяти - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В каждой семье есть герой. Почему молодежь обратилась к архивам войны
15 сентября 2023, 09:25
 
Медиа - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала