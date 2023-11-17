https://ria.ru/20231117/meladze-1910031326.html

В ГД назвали наказание, которое может грозить Меладзе за неуплату налогов

В ГД назвали наказание, которое может грозить Меладзе за неуплату налогов - РИА Новости, 17.11.2023

В ГД назвали наказание, которое может грозить Меладзе за неуплату налогов

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с изданием "Подмосковье сегодня", назвал наказание, которое может грозить певцу Валерию Меладзе за неуплату налогов. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:52

2023-11-17T12:52

2023-11-17T12:52

шоубиз

валерий меладзе

анатолий вассерман

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с изданием "Подмосковье сегодня", назвал наказание, которое может грозить певцу Валерию Меладзе за неуплату налогов.По словам политика, не исключено, что у артитста конфискуют часть имущества. "Уклонение от налогов — это преступление, и в РФ за него предусмотрено наказание. Могу предположить, что раз Меладзе находится за пределами России, то вряд ли согласится добровольно возместить ущерб и заплатить штрафы. Значит, что-то из его имущества придется конфисковать", — сообщил депутат.Вассерман уверен, что любое правонарушение должно быть пресечено, иначе повлечет за собой новые."Вообще, как правило, безнаказанный преступник совершает все новые преступления. Поэтому те звезды, что высказываются против Российской Федерации, чаще всего замешаны и в других неприглядных делах", — считает парламентарий.Ранее в СМИ появилась информация, что певец Валерий Меладзе не заплатил налог и задолжал казне 275 тысяч рублей.В январе этого года Валерий Меладзе произнес лозунг украинских националистов на частном мероприятии в Дубае.После этого его выступления в России начали отменять, а в Госдуме предложили лишить певца званий и наград. В ответ исполнитель заявил, что мечтает о примирении двух братских народов.Сейчас Меладзе редко что-то публикует в соцсетях, появляется на публике, а концерты планирует исключительно за границей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

валерий меладзе, анатолий вассерман, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса