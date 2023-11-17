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В ГД назвали наказание, которое может грозить Меладзе за неуплату налогов - РИА Новости, 17.11.2023
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Шоубиз
 
12:52 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/meladze-1910031326.html
В ГД назвали наказание, которое может грозить Меладзе за неуплату налогов
В ГД назвали наказание, которое может грозить Меладзе за неуплату налогов - РИА Новости, 17.11.2023
В ГД назвали наказание, которое может грозить Меладзе за неуплату налогов
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с изданием "Подмосковье сегодня", назвал наказание, которое может грозить певцу Валерию Меладзе за неуплату налогов. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:52
2023-11-17T12:52
шоубиз
валерий меладзе
анатолий вассерман
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с изданием "Подмосковье сегодня", назвал наказание, которое может грозить певцу Валерию Меладзе за неуплату налогов.По словам политика, не исключено, что у артитста конфискуют часть имущества. "Уклонение от налогов — это преступление, и в РФ за него предусмотрено наказание. Могу предположить, что раз Меладзе находится за пределами России, то вряд ли согласится добровольно возместить ущерб и заплатить штрафы. Значит, что-то из его имущества придется конфисковать", — сообщил депутат.Вассерман уверен, что любое правонарушение должно быть пресечено, иначе повлечет за собой новые.&quot;Вообще, как правило, безнаказанный преступник совершает все новые преступления. Поэтому те звезды, что высказываются против Российской Федерации, чаще всего замешаны и в других неприглядных делах&quot;, — считает парламентарий.Ранее в СМИ появилась информация, что певец Валерий Меладзе не заплатил налог и задолжал казне 275 тысяч рублей.В январе этого года Валерий Меладзе произнес лозунг украинских националистов на частном мероприятии в Дубае.После этого его выступления в России начали отменять, а в Госдуме предложили лишить певца званий и наград. В ответ исполнитель заявил, что мечтает о примирении двух братских народов.Сейчас Меладзе редко что-то публикует в соцсетях, появляется на публике, а концерты планирует исключительно за границей.
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валерий меладзе, анатолий вассерман, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Валерий Меладзе, Анатолий Вассерман, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
В ГД назвали наказание, которое может грозить Меладзе за неуплату налогов

В Госдуме сказали, что Меладзе может лишиться имущества за неуплату налогов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПевец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с изданием "Подмосковье сегодня", назвал наказание, которое может грозить певцу Валерию Меладзе за неуплату налогов.
По словам политика, не исключено, что у артитста конфискуют часть имущества.
«
"Уклонение от налогов — это преступление, и в РФ за него предусмотрено наказание. Могу предположить, что раз Меладзе находится за пределами России, то вряд ли согласится добровольно возместить ущерб и заплатить штрафы. Значит, что-то из его имущества придется конфисковать", — сообщил депутат.
Вассерман уверен, что любое правонарушение должно быть пресечено, иначе повлечет за собой новые.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАнатолий Вассерман
Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Анатолий Вассерман
«

"Вообще, как правило, безнаказанный преступник совершает все новые преступления. Поэтому те звезды, что высказываются против Российской Федерации, чаще всего замешаны и в других неприглядных делах", — считает парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация, что певец Валерий Меладзе не заплатил налог и задолжал казне 275 тысяч рублей.
В январе этого года Валерий Меладзе произнес лозунг украинских националистов на частном мероприятии в Дубае.
После этого его выступления в России начали отменять, а в Госдуме предложили лишить певца званий и наград. В ответ исполнитель заявил, что мечтает о примирении двух братских народов.
Сейчас Меладзе редко что-то публикует в соцсетях, появляется на публике, а концерты планирует исключительно за границей.
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ШоубизВалерий МеладзеАнатолий ВассерманГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)РоссияЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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