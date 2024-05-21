Научному сообществу России представили Академическую историю Югры
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ТЮМЕНЬ, 21 мая – РИА Новости. Восьмитомное издание "Академическая история Югры", которое стало первым в России научным трудом, посвященным изучению истории конкретного региона, презентовали на выставке "Трудовые династии России" на ВДНХ, сообщается на сайте департамента внутренней политики ХМАО-Югры.
"В марте ученые Российской академии наук завершили комплексное исследование истории нашего региона. Автономный округ – единственный регион страны, реализовавший в новой истории такой исследовательский проект", – приводит департамент слова губернатора Югры Натальи Комаровой с презентации издания.
Работа над "Академической историей Югры" проведена по инициативе губернатора округа и соответствует указу президента России об основах государственной политики в области исторического просвещения, так как направлена на обеспечение системности в сохранении исторической памяти.
Замминистра образования и науки России Константин Могилевский на презентации издания подчеркнул, что фундаментальный научный подход к подготовке материалов позволяет использовать восьмитомник на уроках истории родного края в школах Югры, а в местных вузах можно реализовать пилотный проект по изучению региональной истории в рамках курса истории России.
Над историей Югры пять лет работали более 130 ученых, издание готовилось не только региональными, но и общефедеральными силами. Политолог Анатолий Вассерман отметил, что это очень полезный пример взаимодействия, важно, что исторические исследования опираются на концепцию единства многообразия.
В департаменте сообщили, что на основе "Академической истории Югры" создадут учебно-методические и просветительские материалы, курсы лекций для студентов, учебник по истории региона. Первые сигнальные тома переданы в ключевые академические институты, участвующие в создании многотомника. В течение года экземпляры книги поступят в библиотеки, образовательные и научные учреждения России.