https://ria.ru/20240521/yugra-1947481398.html

Научному сообществу России представили Академическую историю Югры

Научному сообществу России представили Академическую историю Югры - РИА Новости, 21.05.2024

Научному сообществу России представили Академическую историю Югры

Восьмитомное издание "Академическая история Югры", которое стало первым в России научным трудом, посвященным изучению истории конкретного региона, презентовали... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:08

2024-05-21T17:08

2024-05-21T17:08

ханты-мансийский автономный округ

россия

наталья комарова

константин могилевский

анатолий вассерман

российская академия наук

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ТЮМЕНЬ, 21 мая – РИА Новости. Восьмитомное издание "Академическая история Югры", которое стало первым в России научным трудом, посвященным изучению истории конкретного региона, презентовали на выставке "Трудовые династии России" на ВДНХ, сообщается на сайте департамента внутренней политики ХМАО-Югры. "В марте ученые Российской академии наук завершили комплексное исследование истории нашего региона. Автономный округ – единственный регион страны, реализовавший в новой истории такой исследовательский проект", – приводит департамент слова губернатора Югры Натальи Комаровой с презентации издания. Работа над "Академической историей Югры" проведена по инициативе губернатора округа и соответствует указу президента России об основах государственной политики в области исторического просвещения, так как направлена на обеспечение системности в сохранении исторической памяти. Замминистра образования и науки России Константин Могилевский на презентации издания подчеркнул, что фундаментальный научный подход к подготовке материалов позволяет использовать восьмитомник на уроках истории родного края в школах Югры, а в местных вузах можно реализовать пилотный проект по изучению региональной истории в рамках курса истории России. Над историей Югры пять лет работали более 130 ученых, издание готовилось не только региональными, но и общефедеральными силами. Политолог Анатолий Вассерман отметил, что это очень полезный пример взаимодействия, важно, что исторические исследования опираются на концепцию единства многообразия. В департаменте сообщили, что на основе "Академической истории Югры" создадут учебно-методические и просветительские материалы, курсы лекций для студентов, учебник по истории региона. Первые сигнальные тома переданы в ключевые академические институты, участвующие в создании многотомника. В течение года экземпляры книги поступят в библиотеки, образовательные и научные учреждения России.

https://ria.ru/20240521/infosistema-1947389220.html

https://ria.ru/20240415/kapremont-1940271882.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, наталья комарова, константин могилевский, анатолий вассерман, российская академия наук