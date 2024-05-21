Рейтинг@Mail.ru
Научному сообществу России представили Академическую историю Югры - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:08 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/yugra-1947481398.html
Научному сообществу России представили Академическую историю Югры
Научному сообществу России представили Академическую историю Югры - РИА Новости, 21.05.2024
Научному сообществу России представили Академическую историю Югры
Восьмитомное издание "Академическая история Югры", которое стало первым в России научным трудом, посвященным изучению истории конкретного региона, презентовали... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:08
2024-05-21T17:08
ханты-мансийский автономный округ
россия
наталья комарова
константин могилевский
анатолий вассерман
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947479740_0:135:3000:1823_1920x0_80_0_0_89deab6cad5402eb1f5b8be6a1bcd75e.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 мая – РИА Новости. Восьмитомное издание "Академическая история Югры", которое стало первым в России научным трудом, посвященным изучению истории конкретного региона, презентовали на выставке "Трудовые династии России" на ВДНХ, сообщается на сайте департамента внутренней политики ХМАО-Югры. "В марте ученые Российской академии наук завершили комплексное исследование истории нашего региона. Автономный округ – единственный регион страны, реализовавший в новой истории такой исследовательский проект", – приводит департамент слова губернатора Югры Натальи Комаровой с презентации издания. Работа над "Академической историей Югры" проведена по инициативе губернатора округа и соответствует указу президента России об основах государственной политики в области исторического просвещения, так как направлена на обеспечение системности в сохранении исторической памяти. Замминистра образования и науки России Константин Могилевский на презентации издания подчеркнул, что фундаментальный научный подход к подготовке материалов позволяет использовать восьмитомник на уроках истории родного края в школах Югры, а в местных вузах можно реализовать пилотный проект по изучению региональной истории в рамках курса истории России. Над историей Югры пять лет работали более 130 ученых, издание готовилось не только региональными, но и общефедеральными силами. Политолог Анатолий Вассерман отметил, что это очень полезный пример взаимодействия, важно, что исторические исследования опираются на концепцию единства многообразия. В департаменте сообщили, что на основе "Академической истории Югры" создадут учебно-методические и просветительские материалы, курсы лекций для студентов, учебник по истории региона. Первые сигнальные тома переданы в ключевые академические институты, участвующие в создании многотомника. В течение года экземпляры книги поступят в библиотеки, образовательные и научные учреждения России.
https://ria.ru/20240521/infosistema-1947389220.html
https://ria.ru/20240415/kapremont-1940271882.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947479740_196:0:2805:1957_1920x0_80_0_0_6262cf518aae149565eca8fcd4a5e868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, наталья комарова, константин могилевский, анатолий вассерман, российская академия наук
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Наталья Комарова, Константин Могилевский, Анатолий Вассерман, Российская академия наук

Научному сообществу России представили Академическую историю Югры

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Виды Ханты-Мансийска
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 21 мая – РИА Новости. Восьмитомное издание "Академическая история Югры", которое стало первым в России научным трудом, посвященным изучению истории конкретного региона, презентовали на выставке "Трудовые династии России" на ВДНХ, сообщается на сайте департамента внутренней политики ХМАО-Югры.
"В марте ученые Российской академии наук завершили комплексное исследование истории нашего региона. Автономный округ – единственный регион страны, реализовавший в новой истории такой исследовательский проект", – приводит департамент слова губернатора Югры Натальи Комаровой с презентации издания.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Сургутский район Югры готов протестировать инфосистему по госзакупкам
Вчера, 12:52
Работа над "Академической историей Югры" проведена по инициативе губернатора округа и соответствует указу президента России об основах государственной политики в области исторического просвещения, так как направлена на обеспечение системности в сохранении исторической памяти.
Замминистра образования и науки России Константин Могилевский на презентации издания подчеркнул, что фундаментальный научный подход к подготовке материалов позволяет использовать восьмитомник на уроках истории родного края в школах Югры, а в местных вузах можно реализовать пилотный проект по изучению региональной истории в рамках курса истории России.
Над историей Югры пять лет работали более 130 ученых, издание готовилось не только региональными, но и общефедеральными силами. Политолог Анатолий Вассерман отметил, что это очень полезный пример взаимодействия, важно, что исторические исследования опираются на концепцию единства многообразия.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Сургутском районе Югры запланировали капремонт более шести км дорог
15 апреля, 22:32
В департаменте сообщили, что на основе "Академической истории Югры" создадут учебно-методические и просветительские материалы, курсы лекций для студентов, учебник по истории региона. Первые сигнальные тома переданы в ключевые академические институты, участвующие в создании многотомника. В течение года экземпляры книги поступят в библиотеки, образовательные и научные учреждения России.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияНаталья КомароваКонстантин МогилевскийАнатолий ВассерманРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала