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Вассерман выписался из больницы - РИА Новости, 07.07.2023
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13:56 07.07.2023 (обновлено: 14:12 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/vasserman-1882791123.html
Вассерман выписался из больницы
Вассерман выписался из больницы - РИА Новости, 07.07.2023
Вассерман выписался из больницы
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил в пятницу РИА Новости, что выписался после планового обследования. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:56
2023-07-07T14:12
анатолий вассерман
здоровье - общество
политика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил в пятницу РИА Новости, что выписался после планового обследования."Да, я собственно уже направляюсь к выходу", - ответил Вассерман на вопрос, выписывается ли он сегодня. Он отметил, что чувствует себя нормально, так как его госпитализировали не из-за плохого самочувствия, а для планового обследования.Ранее в четверг Вассерман опроверг информацию о своей экстренной госпитализации, распространяемую в телеграм-каналах, сообщив, что это всего лишь плановая диагностика.
https://ria.ru/20221209/vasserman-1836914808.html
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анатолий вассерман, здоровье - общество, политика, госдума рф
Анатолий Вассерман, Здоровье - Общество, Политика, Госдума РФ
Вассерман выписался из больницы

Вассерман сообщил, что выписался из больницы после планового обследования

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман
Член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил в пятницу РИА Новости, что выписался после планового обследования.
"Да, я собственно уже направляюсь к выходу", - ответил Вассерман на вопрос, выписывается ли он сегодня. Он отметил, что чувствует себя нормально, так как его госпитализировали не из-за плохого самочувствия, а для планового обследования.
Ранее в четверг Вассерман опроверг информацию о своей экстренной госпитализации, распространяемую в телеграм-каналах, сообщив, что это всего лишь плановая диагностика.
Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Биография Анатолия Вассермана
9 декабря 2022, 01:34
 
Анатолий ВассерманЗдоровье - ОбществоПолитикаГосдума РФ
 
 
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