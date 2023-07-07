https://ria.ru/20230707/vasserman-1882791123.html

Вассерман выписался из больницы

Вассерман выписался из больницы - РИА Новости, 07.07.2023

Вассерман выписался из больницы

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил в пятницу РИА Новости, что выписался после планового обследования. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:56

2023-07-07T13:56

2023-07-07T14:12

анатолий вассерман

здоровье - общество

политика

госдума рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил в пятницу РИА Новости, что выписался после планового обследования."Да, я собственно уже направляюсь к выходу", - ответил Вассерман на вопрос, выписывается ли он сегодня. Он отметил, что чувствует себя нормально, так как его госпитализировали не из-за плохого самочувствия, а для планового обследования.Ранее в четверг Вассерман опроверг информацию о своей экстренной госпитализации, распространяемую в телеграм-каналах, сообщив, что это всего лишь плановая диагностика.

https://ria.ru/20221209/vasserman-1836914808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анатолий вассерман, здоровье - общество, политика, госдума рф