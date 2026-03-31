14:53 31.03.2026
В изучении иностранного языка многое зависит от методик, считает Вассерман
В изучении иностранного языка многое зависит от методик, считает Вассерман
В изучении иностранного языка многое зависит от методик, считает Вассерман

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Не все изучающие один или несколько иностранных языков владеют ими, многое зависит от правильного возраста и методик образования, считает член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман.
Ранее сообщалось, что обязательное изучение второго иностранного языка не предусмотрено в старших классах при получении среднего общего школьного образования, данный предмет может изучаться по желанию учеников и заявлению родителей.
"Учить языки нужно, наверное, чем раньше, тем лучше. В детстве языки гораздо легче усваиваются, чем в зрелом возрасте. У Корнея Чуковского в книге "От двух до пяти", посвященной детской речи, очень подробно на примерах детей рассматривается, как они усваивают свой первый язык – родной. И, насколько мне известно, в этом возрасте языков можно освоить много", – сказал Вассерман в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
Он отметил, что дети, живущие в многоязычной среде, с легкостью осваивают все окружающие их языки, причем, как правило, они не путают их. Подчеркивается, что это относится лишь к детям в возрасте до пяти лет: "чем человек становится старше, тем больше сложностей вызывает освоение новых языков".
"Я и сам ни одним иностранным языком толком не владею, ведь кроме родного русского, знаю еще его украинский диалект, поскольку учил его в школьные годы. Поэтому на основе моего личного опыта я даже не могу толком сказать, насколько это вообще полезно", – рассказал депутат.
При этом он подчеркнул, что не все, кто изучает иностранный язык, владеет им.
"Конечно, владеть несколькими языками полезно, но насколько мы ими владеем после школы, насколько хороши методики преподавания? Это отдельная проблема", – заключил Вассерман.
