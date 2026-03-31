В изучении иностранного языка многое зависит от методик, считает Вассерман

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Не все изучающие один или несколько иностранных языков владеют ими, многое зависит от правильного возраста и методик образования, считает член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее сообщалось, что обязательное изучение второго иностранного языка не предусмотрено в старших классах при получении среднего общего школьного образования, данный предмет может изучаться по желанию учеников и заявлению родителей.

"Учить языки нужно, наверное, чем раньше, тем лучше. В детстве языки гораздо легче усваиваются, чем в зрелом возрасте. У Корнея Чуковского в книге "От двух до пяти", посвященной детской речи, очень подробно на примерах детей рассматривается, как они усваивают свой первый язык – родной. И, насколько мне известно, в этом возрасте языков можно освоить много", – сказал Вассерман в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД

Он отметил, что дети, живущие в многоязычной среде, с легкостью осваивают все окружающие их языки, причем, как правило, они не путают их. Подчеркивается, что это относится лишь к детям в возрасте до пяти лет: "чем человек становится старше, тем больше сложностей вызывает освоение новых языков".

"Я и сам ни одним иностранным языком толком не владею, ведь кроме родного русского, знаю еще его украинский диалект, поскольку учил его в школьные годы. Поэтому на основе моего личного опыта я даже не могу толком сказать, насколько это вообще полезно", – рассказал депутат.

При этом он подчеркнул, что не все, кто изучает иностранный язык, владеет им.