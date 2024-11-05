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Кухарук рассказал о работе губернатором на марафоне Знание.Первые - РИА Новости, 05.11.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
14:33 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/marafon-1981937426.html
Кухарук рассказал о работе губернатором на марафоне Знание.Первые
Кухарук рассказал о работе губернатором на марафоне Знание.Первые - РИА Новости, 05.11.2024
Кухарук рассказал о работе губернатором на марафоне Знание.Первые
Ханты-Мансийский автономный округ стал основной площадкой Уральского федерального округа для просветительского марафона Знание.Первые, губернатор округа Руслан... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:33
2024-11-05T14:33
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
руслан кухарук
дмитрий кобылкин
анатолий вассерман
российская академия наук
российское общество "знание"
госдума рф
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ТЮМЕНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ стал основной площадкой Уральского федерального округа для просветительского марафона Знание.Первые, губернатор округа Руслан Кухарук выступил на нем в качестве лектора и рассказал о принципах своей работы, сообщается на сайте правительства Югры. Восьмой просветительский марафон Знание.Первые - флагманский проект Российского общества "Знание" - прошел 4 ноября, в Ханты-Мансийске мероприятие состоялось в арт-резиденции "На берегу". "Губернатор Югры Руслан Кухарук выступил лектором марафона по теме: "Работать для людей – базовый принцип работы губернатора". В своем выступлении глава региона рассказал об основных направлениях социально-экономического развития округа, а также поделился со слушателями главным принципом в своей работе – развитие Югры с акцентом на запросы каждого жителя", – указано в сообщении. В частности, Кухарук рассказал молодежи, что после назначения исполняющим обязанности губернатора округа он совместно с управленческой командой региона ознакомился с работой всех муниципалитетов Югры, в каждом из городов побывал на ключевых объектах, провел встречи с руководством и местными жителями, получая обратную связь лично и через комментарии в соцсетях. Звучавшие на встречах запросы были учтены при разработке проекта бюджета округа на 2025 год и плановые 2026 и 2027 годы. Помимо губернатора, на уральской площадке лектором выступил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что молодые люди - "главные бенефициары экологичности на планете Земля в нашей стране". Депутат Госдумы, журналист и публицист Анатолий Вассерман, популяризатор физики и лауреат премии РАН Алексей Иванченко, ректор Югорского госуниверситета Роман Кучин поговорили с участниками форума о технологиях искусственного интеллекта. О специальной военной операции молодежи рассказали военный корреспондент "Первого канала" Алексей Иванов, а также боец с позывным "Рассвет", который уничтожил дроном "Упырь" американский танк "Абрамс М1". Мыслями о творчестве, музыке и медиа поделились актеры и телеведущие Стас Ярушин и Саша Стоун. С мастер-классом "Дипломатия в масках: секреты пранк-журналистики" выступили пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Всего в марафоне Знание.Первые в качестве лекторов участвовали более 80 известных людей, в качестве слушателей – около 300 тысяч человек. Югра стала одним из восьми регионов России, где проходил марафон и, по мнению Кобылкина, одной из лучших его площадок, сообщает департамент внутренней политики округа.
https://ria.ru/20241024/remont-1979871785.html
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ханты-мансийск, руслан кухарук, дмитрий кобылкин, анатолий вассерман, российская академия наук, российское общество "знание", госдума рф
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Руслан Кухарук, Дмитрий Кобылкин, Анатолий Вассерман, Российская академия наук, Российское общество "Знание", Госдума РФ

Кухарук рассказал о работе губернатором на марафоне Знание.Первые

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуслан Кухарук
Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Руслан Кухарук
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ТЮМЕНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ стал основной площадкой Уральского федерального округа для просветительского марафона Знание.Первые, губернатор округа Руслан Кухарук выступил на нем в качестве лектора и рассказал о принципах своей работы, сообщается на сайте правительства Югры.
Восьмой просветительский марафон Знание.Первые - флагманский проект Российского общества "Знание" - прошел 4 ноября, в Ханты-Мансийске мероприятие состоялось в арт-резиденции "На берегу".
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Около 10 км дорог отремонтированы в поселениях Сургутской района Югры
24 октября, 18:07
"Губернатор Югры Руслан Кухарук выступил лектором марафона по теме: "Работать для людей – базовый принцип работы губернатора". В своем выступлении глава региона рассказал об основных направлениях социально-экономического развития округа, а также поделился со слушателями главным принципом в своей работе – развитие Югры с акцентом на запросы каждого жителя", – указано в сообщении.
В частности, Кухарук рассказал молодежи, что после назначения исполняющим обязанности губернатора округа он совместно с управленческой командой региона ознакомился с работой всех муниципалитетов Югры, в каждом из городов побывал на ключевых объектах, провел встречи с руководством и местными жителями, получая обратную связь лично и через комментарии в соцсетях. Звучавшие на встречах запросы были учтены при разработке проекта бюджета округа на 2025 год и плановые 2026 и 2027 годы.
Помимо губернатора, на уральской площадке лектором выступил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что молодые люди - "главные бенефициары экологичности на планете Земля в нашей стране". Депутат Госдумы, журналист и публицист Анатолий Вассерман, популяризатор физики и лауреат премии РАН Алексей Иванченко, ректор Югорского госуниверситета Роман Кучин поговорили с участниками форума о технологиях искусственного интеллекта. О специальной военной операции молодежи рассказали военный корреспондент "Первого канала" Алексей Иванов, а также боец с позывным "Рассвет", который уничтожил дроном "Упырь" американский танк "Абрамс М1". Мыслями о творчестве, музыке и медиа поделились актеры и телеведущие Стас Ярушин и Саша Стоун. С мастер-классом "Дипломатия в масках: секреты пранк-журналистики" выступили пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
Всего в марафоне Знание.Первые в качестве лекторов участвовали более 80 известных людей, в качестве слушателей – около 300 тысяч человек. Югра стала одним из восьми регионов России, где проходил марафон и, по мнению Кобылкина, одной из лучших его площадок, сообщает департамент внутренней политики округа.
Вид на Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Промышленный потенциал Югры представлен на форуме в Минводах
21 октября, 14:42
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-МансийскРуслан КухарукДмитрий КобылкинАнатолий ВассерманРоссийская академия наукРоссийское общество "Знание"Госдума РФ
 
 
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