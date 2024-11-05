https://ria.ru/20241105/marafon-1981937426.html

Кухарук рассказал о работе губернатором на марафоне Знание.Первые

Кухарук рассказал о работе губернатором на марафоне Знание.Первые - РИА Новости, 05.11.2024

Кухарук рассказал о работе губернатором на марафоне Знание.Первые

Ханты-Мансийский автономный округ стал основной площадкой Уральского федерального округа для просветительского марафона Знание.Первые, губернатор округа Руслан... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:33

2024-11-05T14:33

2024-11-05T14:33

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

руслан кухарук

дмитрий кобылкин

анатолий вассерман

российская академия наук

российское общество "знание"

госдума рф

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ТЮМЕНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ стал основной площадкой Уральского федерального округа для просветительского марафона Знание.Первые, губернатор округа Руслан Кухарук выступил на нем в качестве лектора и рассказал о принципах своей работы, сообщается на сайте правительства Югры. Восьмой просветительский марафон Знание.Первые - флагманский проект Российского общества "Знание" - прошел 4 ноября, в Ханты-Мансийске мероприятие состоялось в арт-резиденции "На берегу". "Губернатор Югры Руслан Кухарук выступил лектором марафона по теме: "Работать для людей – базовый принцип работы губернатора". В своем выступлении глава региона рассказал об основных направлениях социально-экономического развития округа, а также поделился со слушателями главным принципом в своей работе – развитие Югры с акцентом на запросы каждого жителя", – указано в сообщении. В частности, Кухарук рассказал молодежи, что после назначения исполняющим обязанности губернатора округа он совместно с управленческой командой региона ознакомился с работой всех муниципалитетов Югры, в каждом из городов побывал на ключевых объектах, провел встречи с руководством и местными жителями, получая обратную связь лично и через комментарии в соцсетях. Звучавшие на встречах запросы были учтены при разработке проекта бюджета округа на 2025 год и плановые 2026 и 2027 годы. Помимо губернатора, на уральской площадке лектором выступил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что молодые люди - "главные бенефициары экологичности на планете Земля в нашей стране". Депутат Госдумы, журналист и публицист Анатолий Вассерман, популяризатор физики и лауреат премии РАН Алексей Иванченко, ректор Югорского госуниверситета Роман Кучин поговорили с участниками форума о технологиях искусственного интеллекта. О специальной военной операции молодежи рассказали военный корреспондент "Первого канала" Алексей Иванов, а также боец с позывным "Рассвет", который уничтожил дроном "Упырь" американский танк "Абрамс М1". Мыслями о творчестве, музыке и медиа поделились актеры и телеведущие Стас Ярушин и Саша Стоун. С мастер-классом "Дипломатия в масках: секреты пранк-журналистики" выступили пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Всего в марафоне Знание.Первые в качестве лекторов участвовали более 80 известных людей, в качестве слушателей – около 300 тысяч человек. Югра стала одним из восьми регионов России, где проходил марафон и, по мнению Кобылкина, одной из лучших его площадок, сообщает департамент внутренней политики округа.

https://ria.ru/20241024/remont-1979871785.html

https://ria.ru/20241021/yugra-1979125046.html

ханты-мансийск

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Артем Смирнов

ханты-мансийск, руслан кухарук, дмитрий кобылкин, анатолий вассерман, российская академия наук, российское общество "знание", госдума рф