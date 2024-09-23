https://ria.ru/20240923/vasserman-1974302965.html
Вассерман назвал отказ от изучения теории эволюции в школах бессмысленным
Вассерман назвал отказ от изучения теории эволюции в школах бессмысленным - РИА Новости, 23.09.2024
Вассерман назвал отказ от изучения теории эволюции в школах бессмысленным
Отказываться от изучения теории эволюции в школах бессмсысленно, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман ("Справедливая... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:18
2024-09-23T19:18
2024-09-23T19:18
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отказываться от изучения теории эволюции в школах бессмсысленно, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее бывший председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев предложил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников, поскольку она ошибочна и идет вразрез с религией и воспитанием. "Отказываться от изучения теории эволюции в целом бессмысленно", - считает Вассерман. По его мнению, в школах необходимо изучать теорию эволюции не только по Дарвину, так как есть иные теории эволюции, в которых достижения сформулированы достаточно кратко и внятно, чтоб их можно было преподать в школе. "Что касается конкретно теории Дарвина, конечно за полтора века прошедшие после публикации Дарвина, в ней открыто много нового, но это естественно. Задача первопроходца - определить направление, а дальше по этому направлению движутся уже многие другие исследователи", - подчеркнул парламентарий. Депутат Госдумы отметил, что если министерство просвещения РФ направит данную инициативу на обсуждение комитета Госдумы по просвещению, он будет выступать против идеи исключения теории Дарвина из школьной программы "вне зависимости от того, что решит комитет в целом".
https://ria.ru/20240920/darvin-1973884756.html
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россия, анатолий вассерман, муслим хучиев, госдума рф, образование - общество
Россия, Анатолий Вассерман, Муслим Хучиев, Госдума РФ, Образование - Общество
Вассерман назвал отказ от изучения теории эволюции в школах бессмысленным
Депутат Вассерман: отказываться от изучения теории эволюции бессмысленно
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отказываться от изучения теории эволюции в школах бессмсысленно, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман ("Справедливая Россия - За правду").
Ранее бывший председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев
предложил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову
исключить информацию о теории Чарльза Дарвина
из школьных учебников, поскольку она ошибочна и идет вразрез с религией и воспитанием.
"Отказываться от изучения теории эволюции в целом бессмысленно", - считает Вассерман.
По его мнению, в школах необходимо изучать теорию эволюции не только по Дарвину, так как есть иные теории эволюции, в которых достижения сформулированы достаточно кратко и внятно, чтоб их можно было преподать в школе.
"Что касается конкретно теории Дарвина, конечно за полтора века прошедшие после публикации Дарвина, в ней открыто много нового, но это естественно. Задача первопроходца - определить направление, а дальше по этому направлению движутся уже многие другие исследователи", - подчеркнул парламентарий.
Депутат Госдумы отметил, что если министерство просвещения РФ направит данную инициативу на обсуждение комитета Госдумы по просвещению, он будет выступать против идеи исключения теории Дарвина из школьной программы "вне зависимости от того, что решит комитет в целом".