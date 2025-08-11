https://ria.ru/20250811/vasserman-2034497419.html

Вассерман находится в розыске на Украине

Вассерман находится в розыске на Украине - РИА Новости, 11.08.2025

Вассерман находится в розыске на Украине

Победитель интеллектуальных игр, депутат ГД РФ Анатолий Вассерман находится в розыске Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило РИА... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T05:17:00+03:00

2025-08-11T05:17:00+03:00

2025-08-11T05:17:00+03:00

украина

россия

одесса

анатолий вассерман

владимир путин

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793680238_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_11132fd0420b995e74fdfebcac88bf87.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Победитель интеллектуальных игр, депутат ГД РФ Анатолий Вассерман находится в розыске Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило РИА Новости. Как следует из данных, Вассерман был объявлен в розыск на Украине в 2022 году. В 2017 году президент России Владимир Путин предоставил Вассерману гражданство РФ. На Украине против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме. Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Получил образование инженера-теплофизика. С 1974 по 1995 год работал программистом. С 1991 года увлекся журналистикой. В 1994 году участвовал в выборах в Верховную раду, но не прошел. Известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр.

https://ria.ru/20250805/rozysk-2033383683.html

украина

россия

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, одесса, анатолий вассерман, владимир путин, верховная рада украины