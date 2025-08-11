Рейтинг@Mail.ru
Вассерман находится в розыске на Украине - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/vasserman-2034497419.html
Вассерман находится в розыске на Украине
Вассерман находится в розыске на Украине - РИА Новости, 11.08.2025
Вассерман находится в розыске на Украине
Победитель интеллектуальных игр, депутат ГД РФ Анатолий Вассерман находится в розыске Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило РИА... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T05:17:00+03:00
2025-08-11T05:17:00+03:00
украина
россия
одесса
анатолий вассерман
владимир путин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793680238_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_11132fd0420b995e74fdfebcac88bf87.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Победитель интеллектуальных игр, депутат ГД РФ Анатолий Вассерман находится в розыске Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило РИА Новости. Как следует из данных, Вассерман был объявлен в розыск на Украине в 2022 году. В 2017 году президент России Владимир Путин предоставил Вассерману гражданство РФ. На Украине против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме. Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Получил образование инженера-теплофизика. С 1974 по 1995 год работал программистом. С 1991 года увлекся журналистикой. В 1994 году участвовал в выборах в Верховную раду, но не прошел. Известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр.
https://ria.ru/20250805/rozysk-2033383683.html
украина
россия
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793680238_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_c0243628db99fa4548dddb590878fb4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, одесса, анатолий вассерман, владимир путин, верховная рада украины
Украина, Россия, Одесса, Анатолий Вассерман, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Вассерман находится в розыске на Украине

Анатолий Вассерман находится в розыске на Украине с 2022 года

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАнатолий Вассерман
Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Анатолий Вассерман. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Победитель интеллектуальных игр, депутат ГД РФ Анатолий Вассерман находится в розыске Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, выяснило РИА Новости.
Как следует из данных, Вассерман был объявлен в розыск на Украине в 2022 году.
В 2017 году президент России Владимир Путин предоставил Вассерману гражданство РФ. На Украине против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме.
Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Получил образование инженера-теплофизика. С 1974 по 1995 год работал программистом. С 1991 года увлекся журналистикой. В 1994 году участвовал в выборах в Верховную раду, но не прошел. Известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр.
Юрий Бардаш - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Продюсер группы "Грибы" разыскивается на Украине
5 августа, 05:45
 
УкраинаРоссияОдессаАнатолий ВассерманВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала