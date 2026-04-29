Пушилин рассказал, когда возобновятся игры на "Донбасс арене"

Краткий пересказ от РИА ИИ
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Футбольные игры на стадионе в Донецке "Донбасс арена" возобновятся после ремонта, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, организация футбольных матчей на стадионе будет возможна после того, как получится гарантировать безопасность для посетителей и игроков.
В Донецке в среду стартовал федеральный просветительский марафон "Знание. Первые". Он организован Российским обществом "Знание" совместно с министерством молодежной политики ДНР в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Лекторами марафона в Донецке стали Пушилин, депутат госдумы Анатолий Вассерман, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин и другие.