Пушилин рассказал, когда возобновятся игры на "Донбасс арене"
11:08 29.04.2026 (обновлено: 11:21 29.04.2026)
Пушилин рассказал, когда возобновятся игры на "Донбасс арене"

Пушилин: футбольные игры на "Донбасс арене" возобновятся после ремонта стадиона

Стадион "Донбасс-Арена"
Стадион "Донбасс-Арена"
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Стадион "Донбасс-Арена". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольные игры на стадионе "Донбасс арена" в Донецке возобновятся после ремонта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
  • Организация матчей будет возможна после того, как получится гарантировать безопасность для посетителей и игроков.
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Футбольные игры на стадионе в Донецке "Донбасс арена" возобновятся после ремонта, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
"Когда на "Донбасс арене" сыграем? Сыграем. Срок я вам не скажу, но у нас предстоит ремонт "Донбасс арены", и у нас уже есть договоренность с регионом-шефом", – сказал Пушилин в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые" в Донецке.
По его словам, организация футбольных матчей на стадионе будет возможна после того, как получится гарантировать безопасность для посетителей и игроков.
В Донецке в среду стартовал федеральный просветительский марафон "Знание. Первые". Он организован Российским обществом "Знание" совместно с министерством молодежной политики ДНР в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Лекторами марафона в Донецке стали Пушилин, депутат госдумы Анатолий Вассерман, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин и другие.
