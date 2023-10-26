https://ria.ru/20231026/zhurnalisty-1905395904.html

Вассерман посоветовал журналистам искать работу землекопа или швеи из-за ИИ

Вассерман посоветовал журналистам искать работу землекопа или швеи из-за ИИ - РИА Новости, 26.10.2023

Вассерман посоветовал журналистам искать работу землекопа или швеи из-за ИИ

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал журналистов искать работу землекопа, швеи-мотористки или экскурсовода в связи с тем, что искусственный интеллект (ИИ) РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:34

2023-10-26T14:34

2023-10-26T14:34

общество

технологии

анатолий вассерман

госдума рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал журналистов искать работу землекопа, швеи-мотористки или экскурсовода в связи с тем, что искусственный интеллект (ИИ) уже лучше справляется с функциями СМИ, чем естественный. "Поэтому моим коллегам-журналистам, в совершенстве освоившим эти специальности, пора искать себе работу более интеллектуальную. Ну, не знаю - землекопы, швеи-мотористки, может быть кто-то даже до экскурсовода поднимается", - заявил Вассерман в ходе заседания комиссии Совфеда по информационной политике в четверг. По его словам, искусственный интеллект уже лучше естественного справляется с кликбейтом, фейк-ньюс и рерайтингом. "Искусственный интеллект уже очень хорошо умеет пересказывать чужие мысли своими словами, заодно подгоняя их под текущую повесточку, и умеет сочинять, и умеет врать сообразно наилучшим образом приплаченным методикам. Но вот заголовки привлекательные, и при этом совершенно не соответствующие сути материала, он пока еще сочиняет немного хуже, но явно в скором времени наверстает и это", - сказал Вассерман.

https://ria.ru/20231026/doklad-1905278415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, анатолий вассерман, госдума рф