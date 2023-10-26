https://ria.ru/20231026/zhurnalisty-1905395904.html
Вассерман посоветовал журналистам искать работу землекопа или швеи из-за ИИ
Вассерман посоветовал журналистам искать работу землекопа или швеи из-за ИИ - РИА Новости, 26.10.2023
Вассерман посоветовал журналистам искать работу землекопа или швеи из-за ИИ
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал журналистов искать работу землекопа, швеи-мотористки или экскурсовода в связи с тем, что искусственный интеллект (ИИ) РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:34
2023-10-26T14:34
2023-10-26T14:34
общество
технологии
анатолий вассерман
госдума рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал журналистов искать работу землекопа, швеи-мотористки или экскурсовода в связи с тем, что искусственный интеллект (ИИ) уже лучше справляется с функциями СМИ, чем естественный. "Поэтому моим коллегам-журналистам, в совершенстве освоившим эти специальности, пора искать себе работу более интеллектуальную. Ну, не знаю - землекопы, швеи-мотористки, может быть кто-то даже до экскурсовода поднимается", - заявил Вассерман в ходе заседания комиссии Совфеда по информационной политике в четверг. По его словам, искусственный интеллект уже лучше естественного справляется с кликбейтом, фейк-ньюс и рерайтингом. "Искусственный интеллект уже очень хорошо умеет пересказывать чужие мысли своими словами, заодно подгоняя их под текущую повесточку, и умеет сочинять, и умеет врать сообразно наилучшим образом приплаченным методикам. Но вот заголовки привлекательные, и при этом совершенно не соответствующие сути материала, он пока еще сочиняет немного хуже, но явно в скором времени наверстает и это", - сказал Вассерман.
https://ria.ru/20231026/doklad-1905278415.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, анатолий вассерман, госдума рф
Общество, Технологии, Анатолий Вассерман, Госдума РФ
Вассерман посоветовал журналистам искать работу землекопа или швеи из-за ИИ
Вассерман: ИИ стал лучше справляться с работой журналиста, чем живой человек
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал журналистов искать работу землекопа, швеи-мотористки или экскурсовода в связи с тем, что искусственный интеллект (ИИ) уже лучше справляется с функциями СМИ, чем естественный.
"Поэтому моим коллегам-журналистам, в совершенстве освоившим эти специальности, пора искать себе работу более интеллектуальную. Ну, не знаю - землекопы, швеи-мотористки, может быть кто-то даже до экскурсовода поднимается", - заявил Вассерман в ходе заседания комиссии Совфеда
по информационной политике в четверг.
По его словам, искусственный интеллект уже лучше естественного справляется с кликбейтом, фейк-ньюс и рерайтингом. "Искусственный интеллект уже очень хорошо умеет пересказывать чужие мысли своими словами, заодно подгоняя их под текущую повесточку, и умеет сочинять, и умеет врать сообразно наилучшим образом приплаченным методикам. Но вот заголовки привлекательные, и при этом совершенно не соответствующие сути материала, он пока еще сочиняет немного хуже, но явно в скором времени наверстает и это", - сказал Вассерман.
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