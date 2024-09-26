"Последний богатырь. Наследие": звездная премьера в Москве

Сериал по мотивам популярной приключенческой трилогии "Последний богатырь" вновь перенесет зрителей в сказку. Его события развернутся через 20 лет после третьего фильма. У 50-летнего Ивана подросли две дочери — Марья и Софья. Когда колдун обрушит на Белогорье страшное бедствие, именно им предстоит спасти родной дом. Режиссером проекта стал Антон Маслов. До этого он работал в сериалах "Вампиры средней полосы", "Поехавшая", "Многоэтажка", "ИП Пирогова" и "Отель Элеон".