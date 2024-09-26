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"Последний богатырь. Наследие": звездная премьера в Москве - РИА Новости, 26.09.2024
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Культура
 
14:18 26.09.2024 (обновлено: 21:34 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/premera-1974822860.html
"Последний богатырь. Наследие": звездная премьера в Москве
"Последний богатырь. Наследие": звездная премьера в Москве - РИА Новости, 26.09.2024
"Последний богатырь. Наследие": звездная премьера в Москве
В киноцентре "Каро 11 Октябрь" прошла премьера сериала "Последний богатырь. Наследие". О чем будет продолжение сказочной истории и кто из звезд пришел на... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:18
2024-09-26T21:34
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В киноцентре "Каро 11 Октябрь" прошла премьера сериала "Последний богатырь. Наследие". О чем будет продолжение сказочной истории и кто из звезд пришел на красную дорожку — в фотоленте РИА Новости.
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"Последний богатырь. Наследие": звездная премьера в Москве

В Москве прошла звездная премьера сериала "Последний богатырь. Наследие"

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В киноцентре "Каро 11 Октябрь" прошла премьера сериала "Последний богатырь. Наследие". О чем будет продолжение сказочной истории и кто из звезд пришел на красную дорожку — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сериал по мотивам популярной приключенческой трилогии "Последний богатырь" вновь перенесет зрителей в сказку. Его события развернутся через 20 лет после третьего фильма. У 50-летнего Ивана подросли две дочери — Марья и Софья. Когда колдун обрушит на Белогорье страшное бедствие, именно им предстоит спасти родной дом. Режиссером проекта стал Антон Маслов. До этого он работал в сериалах "Вампиры средней полосы", "Поехавшая", "Многоэтажка", "ИП Пирогова" и "Отель Элеон".

Режиссер сериала Последний богатырь. Наследие Антон Маслов выступает на премьере картины в киноцентре Каро 11 Октябрь

Сериал по мотивам популярной приключенческой трилогии "Последний богатырь" вновь перенесет зрителей в сказку. Его события развернутся через 20 лет после третьего фильма. У 50-летнего Ивана подросли две дочери — Марья и Софья. Когда колдун обрушит на Белогорье страшное бедствие, именно им предстоит спасти родной дом. Режиссером проекта стал Антон Маслов. До этого он работал в сериалах "Вампиры средней полосы", "Поехавшая", "Многоэтажка", "ИП Пирогова" и "Отель Элеон".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Работу над сериалом вели четыре года, его снимали по всей России: от Кабардино-Балкарии до Подмосковья. Итогом стали восемь серий славянского фэнтези со звездным составом. Роль Ивана вновь исполнил актер Виктор Хориняк. Он был главным действующим лицом фильмов "Последний богатырь", "Последний богатырь: Корень зла" и "Последний богатырь: Посланник тьмы".

Актер Виктор Хориняк на премьере сериала Последний богатырь. Наследие режиссера Антона Маслова в киноцентре Каро 11 Октябрь

Работу над сериалом вели четыре года, его снимали по всей России: от Кабардино-Балкарии до Подмосковья. Итогом стали восемь серий славянского фэнтези со звездным составом. Роль Ивана вновь исполнил актер Виктор Хориняк. Он был главным действующим лицом фильмов "Последний богатырь", "Последний богатырь: Корень зла" и "Последний богатырь: Посланник тьмы".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 13
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Дочерей Ивана сыграли актрисы Арина Рожкова и Эвелина Мазурина. Именно их персонажам предстоит спасти мир: силачке Марье — отправиться в путешествие по Белогорью, а начинающей колдунье Софье — перенестись в Москву. Свои роли девушки обыграли стилизованными славянскими образами на красной дорожке: Арина вплела в косу алую ленту, а Эвелина примерила лаконичный кокошник.

Актрисы Арина Рожкова и Эвелина Мазурина на премьере сериала Последний богатырь. Наследие режиссера Антона Маслова в киноцентре Каро 11 Октябрь

Дочерей Ивана сыграли актрисы Арина Рожкова и Эвелина Мазурина. Именно их персонажам предстоит спасти мир: силачке Марье — отправиться в путешествие по Белогорью, а начинающей колдунье Софье — перенестись в Москву. Свои роли девушки обыграли стилизованными славянскими образами на красной дорожке: Арина вплела в косу алую ленту, а Эвелина примерила лаконичный кокошник.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Юлия Пересильд присоединилась к команде проекта впервые. Актриса сыграла молодую Бабу-ягу. На премьере она появилась в дерзком образе — алом комбинезоне с молнией на груди и открытым декольте. Актриса была в хорошем настроении, много улыбалась и позировала с коллегами по съемочной площадке.

Актриса Юлия Пересильд на премьере сериала Последний богатырь. Наследие режиссера Антона Маслова в киноцентре Каро 11 Октябрь

Юлия Пересильд присоединилась к команде проекта впервые. Актриса сыграла молодую Бабу-ягу. На премьере она появилась в дерзком образе — алом комбинезоне с молнией на груди и открытым декольте. Актриса была в хорошем настроении, много улыбалась и позировала с коллегами по съемочной площадке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Гарик Харламов сыграл одного из самых узнаваемых персонажей русских сказок — Колобка. Для красной дорожки он не стал выбирать особенный образ и предстал в бейсболке, спортивных штанах и коричневом худи.

Актер Гарик Харламов на премьере сериала Последний богатырь. Наследие режиссера Антона Маслова в киноцентре Каро 11 Октябрь

Гарик Харламов сыграл одного из самых узнаваемых персонажей русских сказок — Колобка. Для красной дорожки он не стал выбирать особенный образ и предстал в бейсболке, спортивных штанах и коричневом худи.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Для многих неожиданным стало появление на экране члена комитета Государственной думы РФ по просвещению Анатолия Вассермана. Он сыграл в одном из эпизодов самого себя. На премьеру Вассерман пришел в монохромном сером образе, но без фирменной жилетки, чем вызвал множество шуток. Неожиданные роли достались и другим артистам: Татьяна Догилева сыграла Зеркальце, а Никита Кологривый — цыганских братьев-близнецов Мико и Жико.

Член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман, актер Гарик Харламов и актриса Юлия Пересильд на премьере сериала Последний богатырь. Наследие режиссера Антона Маслова в киноцентре Каро 11 Октябрь

Для многих неожиданным стало появление на экране члена комитета Государственной думы РФ по просвещению Анатолия Вассермана. Он сыграл в одном из эпизодов самого себя. На премьеру Вассерман пришел в монохромном сером образе, но без фирменной жилетки, чем вызвал множество шуток. Неожиданные роли достались и другим артистам: Татьяна Догилева сыграла Зеркальце, а Никита Кологривый — цыганских братьев-близнецов Мико и Жико.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Эпизодическую роль вождя чуди исполнил Виктор Сухоруков. В последнее время 72-летний актер нечасто снимается в кино. Свое появление в проекте он назвал "очередным счастливым билетом". Для красной дорожки он выбрал летний вариант двубортного пиджака сложного коричневого оттенка.

Актер Виктор Сухоруков на премьере сериала Последний богатырь. Наследие режиссера Антона Маслова в киноцентре Каро 11 Октябрь

Эпизодическую роль вождя чуди исполнил Виктор Сухоруков. В последнее время 72-летний актер нечасто снимается в кино. Свое появление в проекте он назвал "очередным счастливым билетом". Для красной дорожки он выбрал летний вариант двубортного пиджака сложного коричневого оттенка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

К роли колдуна Белогора вернулся актер Владислав Ветров. На премьеру он пришел вместе с дочерьми — Анастасией и Елизаветой. Возрастной рейтинг сериала 6+, он подходит для семейного просмотра, а также знакомит младшее поколение с русским фольклором.

Режиссер, сценарист, актер Владислав Ветров на премьере сериала Последний богатырь. Наследие режиссера Антона Маслова в киноцентре Каро 11 Октябрь

К роли колдуна Белогора вернулся актер Владислав Ветров. На премьеру он пришел вместе с дочерьми — Анастасией и Елизаветой. Возрастной рейтинг сериала 6+, он подходит для семейного просмотра, а также знакомит младшее поколение с русским фольклором.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Многие артисты приходили посмотреть премьеру большой компанией. Не стал исключением актер Денис Никифоров. На красной дорожке он появился с супругой Ириной и детьми.

Актер Денис Никифоров с супругой Ириной и детьми на премьере сериала Последний богатырь. Наследие режиссера Антона Маслова в киноцентре Каро 11 Октябрь

Многие артисты приходили посмотреть премьеру большой компанией. Не стал исключением актер Денис Никифоров. На красной дорожке он появился с супругой Ириной и детьми.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В компании дочерей пришла певица Жасмин. Их семейный выход получился в стиле "тотал блэк" — все дамы предпочли строгие, но женственные черные наряды. Стильные образы дополнили мягкие укладки.

Певица Жасмин на премьере сериала Последний богатырь. Наследие режиссера Антона Маслова в киноцентре Каро 11 Октябрь

В компании дочерей пришла певица Жасмин. Их семейный выход получился в стиле "тотал блэк" — все дамы предпочли строгие, но женственные черные наряды. Стильные образы дополнили мягкие укладки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Черные классические образы выбирали многие гости. В их числе первый заместитель генерального директора ФГУП "ВГТРК", генеральный директор телеканала "Россия", главный редактор и продюсер детского телеканала "Мульт" Антон Златопольский с супругой Дарьей. Ведущая дополнила монохромный образ массивными золотистыми украшениями.

Первый заместитель генерального директора холдинга ФГУП ВГТРК, генеральный директор телеканала Россия, главный редактор и продюсер детского телеканала Мульт Антон Златопольский с супругой Дарьей на премьере сериала Последний богатырь. Наследие режиссера Антона Маслова в киноцентре Каро 11 Октябрь

Черные классические образы выбирали многие гости. В их числе первый заместитель генерального директора ФГУП "ВГТРК", генеральный директор телеканала "Россия", главный редактор и продюсер детского телеканала "Мульт" Антон Златопольский с супругой Дарьей. Ведущая дополнила монохромный образ массивными золотистыми украшениями.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певица Катя Лель решила обыграть черное платье алым пиджаком, темными очками и крупной цепью на шее.

Певица Катя Лель на премьере сериала Последний богатырь. Наследие режиссера Антона Маслова в киноцентре Каро 11 Октябрь

Певица Катя Лель решила обыграть черное платье алым пиджаком, темными очками и крупной цепью на шее.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Этот сериал — один из самых больших и масштабных за всю историю онлайн-платформ", — отметил режиссер Антон Маслов.

Посмотреть историю о новых приключениях богатыря можно будет с 27 сентября в онлайн-кинотеатре Start.

На фото: актеры Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Арина Рожкова, Олег Чугунов, режиссер Антон Маслов, актер Виктор Хориняк и Гарик Харламов.

Актеры Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Арина Рожкова, Олег Чугунов, режиссер Антон Маслов, актер Виктор Хориняк и Гарик Харламов на премьере сериала Последний богатырь. Наследие режиссера Антона Маслова в киноцентре Каро 11 Октябрь

"Этот сериал — один из самых больших и масштабных за всю историю онлайн-платформ", — отметил режиссер Антон Маслов.

Посмотреть историю о новых приключениях богатыря можно будет с 27 сентября в онлайн-кинотеатре Start.

На фото: актеры Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Арина Рожкова, Олег Чугунов, режиссер Антон Маслов, актер Виктор Хориняк и Гарик Харламов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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