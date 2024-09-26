"Последний богатырь. Наследие": звездная премьера в Москве

В Москве прошла звездная премьера сериала "Последний богатырь. Наследие"
Сериал по мотивам популярной приключенческой трилогии "Последний богатырь" вновь перенесет зрителей в сказку. Его события развернутся через 20 лет после третьего фильма. У 50-летнего Ивана подросли две дочери — Марья и Софья. Когда колдун обрушит на Белогорье страшное бедствие, именно им предстоит спасти родной дом. Режиссером проекта стал Антон Маслов. До этого он работал в сериалах "Вампиры средней полосы", "Поехавшая", "Многоэтажка", "ИП Пирогова" и "Отель Элеон".
Сериал по мотивам популярной приключенческой трилогии "Последний богатырь" вновь перенесет зрителей в сказку. Его события развернутся через 20 лет после третьего фильма. У 50-летнего Ивана подросли две дочери — Марья и Софья. Когда колдун обрушит на Белогорье страшное бедствие, именно им предстоит спасти родной дом. Режиссером проекта стал Антон Маслов. До этого он работал в сериалах "Вампиры средней полосы", "Поехавшая", "Многоэтажка", "ИП Пирогова" и "Отель Элеон".
Работу над сериалом вели четыре года, его снимали по всей России: от Кабардино-Балкарии до Подмосковья. Итогом стали восемь серий славянского фэнтези со звездным составом. Роль Ивана вновь исполнил актер Виктор Хориняк. Он был главным действующим лицом фильмов "Последний богатырь", "Последний богатырь: Корень зла" и "Последний богатырь: Посланник тьмы".
Работу над сериалом вели четыре года, его снимали по всей России: от Кабардино-Балкарии до Подмосковья. Итогом стали восемь серий славянского фэнтези со звездным составом. Роль Ивана вновь исполнил актер Виктор Хориняк. Он был главным действующим лицом фильмов "Последний богатырь", "Последний богатырь: Корень зла" и "Последний богатырь: Посланник тьмы".
Дочерей Ивана сыграли актрисы Арина Рожкова и Эвелина Мазурина. Именно их персонажам предстоит спасти мир: силачке Марье — отправиться в путешествие по Белогорью, а начинающей колдунье Софье — перенестись в Москву. Свои роли девушки обыграли стилизованными славянскими образами на красной дорожке: Арина вплела в косу алую ленту, а Эвелина примерила лаконичный кокошник.
Дочерей Ивана сыграли актрисы Арина Рожкова и Эвелина Мазурина. Именно их персонажам предстоит спасти мир: силачке Марье — отправиться в путешествие по Белогорью, а начинающей колдунье Софье — перенестись в Москву. Свои роли девушки обыграли стилизованными славянскими образами на красной дорожке: Арина вплела в косу алую ленту, а Эвелина примерила лаконичный кокошник.
Юлия Пересильд присоединилась к команде проекта впервые. Актриса сыграла молодую Бабу-ягу. На премьере она появилась в дерзком образе — алом комбинезоне с молнией на груди и открытым декольте. Актриса была в хорошем настроении, много улыбалась и позировала с коллегами по съемочной площадке.
Юлия Пересильд присоединилась к команде проекта впервые. Актриса сыграла молодую Бабу-ягу. На премьере она появилась в дерзком образе — алом комбинезоне с молнией на груди и открытым декольте. Актриса была в хорошем настроении, много улыбалась и позировала с коллегами по съемочной площадке.
Гарик Харламов сыграл одного из самых узнаваемых персонажей русских сказок — Колобка. Для красной дорожки он не стал выбирать особенный образ и предстал в бейсболке, спортивных штанах и коричневом худи.
Гарик Харламов сыграл одного из самых узнаваемых персонажей русских сказок — Колобка. Для красной дорожки он не стал выбирать особенный образ и предстал в бейсболке, спортивных штанах и коричневом худи.
Для многих неожиданным стало появление на экране члена комитета Государственной думы РФ по просвещению Анатолия Вассермана. Он сыграл в одном из эпизодов самого себя. На премьеру Вассерман пришел в монохромном сером образе, но без фирменной жилетки, чем вызвал множество шуток. Неожиданные роли достались и другим артистам: Татьяна Догилева сыграла Зеркальце, а Никита Кологривый — цыганских братьев-близнецов Мико и Жико.
Для многих неожиданным стало появление на экране члена комитета Государственной думы РФ по просвещению Анатолия Вассермана. Он сыграл в одном из эпизодов самого себя. На премьеру Вассерман пришел в монохромном сером образе, но без фирменной жилетки, чем вызвал множество шуток. Неожиданные роли достались и другим артистам: Татьяна Догилева сыграла Зеркальце, а Никита Кологривый — цыганских братьев-близнецов Мико и Жико.
Эпизодическую роль вождя чуди исполнил Виктор Сухоруков. В последнее время 72-летний актер нечасто снимается в кино. Свое появление в проекте он назвал "очередным счастливым билетом". Для красной дорожки он выбрал летний вариант двубортного пиджака сложного коричневого оттенка.
Эпизодическую роль вождя чуди исполнил Виктор Сухоруков. В последнее время 72-летний актер нечасто снимается в кино. Свое появление в проекте он назвал "очередным счастливым билетом". Для красной дорожки он выбрал летний вариант двубортного пиджака сложного коричневого оттенка.
К роли колдуна Белогора вернулся актер Владислав Ветров. На премьеру он пришел вместе с дочерьми — Анастасией и Елизаветой. Возрастной рейтинг сериала 6+, он подходит для семейного просмотра, а также знакомит младшее поколение с русским фольклором.
К роли колдуна Белогора вернулся актер Владислав Ветров. На премьеру он пришел вместе с дочерьми — Анастасией и Елизаветой. Возрастной рейтинг сериала 6+, он подходит для семейного просмотра, а также знакомит младшее поколение с русским фольклором.
Многие артисты приходили посмотреть премьеру большой компанией. Не стал исключением актер Денис Никифоров. На красной дорожке он появился с супругой Ириной и детьми.
Многие артисты приходили посмотреть премьеру большой компанией. Не стал исключением актер Денис Никифоров. На красной дорожке он появился с супругой Ириной и детьми.
В компании дочерей пришла певица Жасмин. Их семейный выход получился в стиле "тотал блэк" — все дамы предпочли строгие, но женственные черные наряды. Стильные образы дополнили мягкие укладки.
В компании дочерей пришла певица Жасмин. Их семейный выход получился в стиле "тотал блэк" — все дамы предпочли строгие, но женственные черные наряды. Стильные образы дополнили мягкие укладки.
Черные классические образы выбирали многие гости. В их числе первый заместитель генерального директора ФГУП "ВГТРК", генеральный директор телеканала "Россия", главный редактор и продюсер детского телеканала "Мульт" Антон Златопольский с супругой Дарьей. Ведущая дополнила монохромный образ массивными золотистыми украшениями.
Черные классические образы выбирали многие гости. В их числе первый заместитель генерального директора ФГУП "ВГТРК", генеральный директор телеканала "Россия", главный редактор и продюсер детского телеканала "Мульт" Антон Златопольский с супругой Дарьей. Ведущая дополнила монохромный образ массивными золотистыми украшениями.
Певица Катя Лель решила обыграть черное платье алым пиджаком, темными очками и крупной цепью на шее.
Певица Катя Лель решила обыграть черное платье алым пиджаком, темными очками и крупной цепью на шее.
"Этот сериал — один из самых больших и масштабных за всю историю онлайн-платформ", — отметил режиссер Антон Маслов.
Посмотреть историю о новых приключениях богатыря можно будет с 27 сентября в онлайн-кинотеатре Start.
На фото: актеры Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Арина Рожкова, Олег Чугунов, режиссер Антон Маслов, актер Виктор Хориняк и Гарик Харламов.
"Этот сериал — один из самых больших и масштабных за всю историю онлайн-платформ", — отметил режиссер Антон Маслов.
Посмотреть историю о новых приключениях богатыря можно будет с 27 сентября в онлайн-кинотеатре Start.
На фото: актеры Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Арина Рожкова, Олег Чугунов, режиссер Антон Маслов, актер Виктор Хориняк и Гарик Харламов.