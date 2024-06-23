https://ria.ru/20240623/serial-1954882895.html

Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет в сети осенью

Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет в сети осенью - РИА Новости, 23.06.2024

Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет в сети осенью

Продолжение сказочной франшизы "Последний богатырь" в формате сериала "Последний богатырь. Наследие" выйдет в онлайн-кинотеатре Start предстоящей осенью,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:21

2024-06-23T17:21

2024-06-23T17:21

культура

технологии

россия

московская область (подмосковье)

иваново

елена яковлева

юлия пересильд

виктор сухоруков

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ИВАНОВО, 23 июн - РИА Новости. Продолжение сказочной франшизы "Последний богатырь" в формате сериала "Последний богатырь. Наследие" выйдет в онлайн-кинотеатре Start предстоящей осенью, сообщил режиссер Антон Маслов. "Этот сериал - один из самых больших и масштабных за всю историю онлайн-платформ… Буквально этой осенью на онлайн-платформе Start вы сможете увидеть наш сериал", - заявил он в видеообращении на презентации проекта в рамках деловой программы форума "Пилот. Точки взлета". Над проектом также работали Институт развития интернета (ИРИ), телеканал "Россия" и студия Yellow, Black and White. Сериал будет состоять из 8 эпизодов, каждый из которых будет блокбастером. К своим ролям вернутся Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров и Кирилл Зайцев. Кроме того, актерский состав пополнят Юлия Пересильд, Александра Урсуляк, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Дмитрий Лысенков, Олег Чугунов и Никита Кологривый. Проект снимался по всей России: от натурных съемок в Кабардино-Балкарии до Подмосковья. На съемки ушло 123 смены и 6 месяцев, а производственный цикл составил 4 года. Действие сериала происходит спустя 20 лет после событий фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы" и в сюжете появляются выросшие дочери Ивана. Форум "Пилот. Точки взлета" проводится в рамках фестиваля сериалов "Пилот", который проходит в Иваново с 20 по 23 июня.

https://ria.ru/20240108/serialy-1917231901.html

https://ria.ru/20240620/andreasyan-1954351204.html

россия

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технологии, россия, московская область (подмосковье), иваново, елена яковлева, юлия пересильд, виктор сухоруков