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Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет в сети осенью - РИА Новости, 23.06.2024
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Культура
 
17:21 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/serial-1954882895.html
Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет в сети осенью
Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет в сети осенью - РИА Новости, 23.06.2024
Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет в сети осенью
Продолжение сказочной франшизы "Последний богатырь" в формате сериала "Последний богатырь. Наследие" выйдет в онлайн-кинотеатре Start предстоящей осенью,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:21
2024-06-23T17:21
культура
технологии
россия
московская область (подмосковье)
иваново
елена яковлева
юлия пересильд
виктор сухоруков
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ИВАНОВО, 23 июн - РИА Новости. Продолжение сказочной франшизы "Последний богатырь" в формате сериала "Последний богатырь. Наследие" выйдет в онлайн-кинотеатре Start предстоящей осенью, сообщил режиссер Антон Маслов. "Этот сериал - один из самых больших и масштабных за всю историю онлайн-платформ… Буквально этой осенью на онлайн-платформе Start вы сможете увидеть наш сериал", - заявил он в видеообращении на презентации проекта в рамках деловой программы форума "Пилот. Точки взлета". Над проектом также работали Институт развития интернета (ИРИ), телеканал "Россия" и студия Yellow, Black and White. Сериал будет состоять из 8 эпизодов, каждый из которых будет блокбастером. К своим ролям вернутся Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров и Кирилл Зайцев. Кроме того, актерский состав пополнят Юлия Пересильд, Александра Урсуляк, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Дмитрий Лысенков, Олег Чугунов и Никита Кологривый. Проект снимался по всей России: от натурных съемок в Кабардино-Балкарии до Подмосковья. На съемки ушло 123 смены и 6 месяцев, а производственный цикл составил 4 года. Действие сериала происходит спустя 20 лет после событий фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы" и в сюжете появляются выросшие дочери Ивана. Форум "Пилот. Точки взлета" проводится в рамках фестиваля сериалов "Пилот", который проходит в Иваново с 20 по 23 июня.
https://ria.ru/20240108/serialy-1917231901.html
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технологии, россия, московская область (подмосковье), иваново, елена яковлева, юлия пересильд, виктор сухоруков
Культура, Технологии, Россия, Московская область (Подмосковье), Иваново, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков
Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет в сети осенью

Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет в онлайн-кинотеатре Start осенью

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
Съемки сериала Последний богатырь. Наследие
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие". Архивное фото
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 23 июн - РИА Новости. Продолжение сказочной франшизы "Последний богатырь" в формате сериала "Последний богатырь. Наследие" выйдет в онлайн-кинотеатре Start предстоящей осенью, сообщил режиссер Антон Маслов.
«
"Этот сериал - один из самых больших и масштабных за всю историю онлайн-платформ… Буквально этой осенью на онлайн-платформе Start вы сможете увидеть наш сериал", - заявил он в видеообращении на презентации проекта в рамках деловой программы форума "Пилот. Точки взлета".
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Над проектом также работали Институт развития интернета (ИРИ), телеканал "Россия" и студия Yellow, Black and White.
Сериал будет состоять из 8 эпизодов, каждый из которых будет блокбастером. К своим ролям вернутся Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров и Кирилл Зайцев. Кроме того, актерский состав пополнят Юлия Пересильд, Александра Урсуляк, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Дмитрий Лысенков, Олег Чугунов и Никита Кологривый.
Проект снимался по всей России: от натурных съемок в Кабардино-Балкарии до Подмосковья. На съемки ушло 123 смены и 6 месяцев, а производственный цикл составил 4 года.
Действие сериала происходит спустя 20 лет после событий фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы" и в сюжете появляются выросшие дочери Ивана.
Форум "Пилот. Точки взлета" проводится в рамках фестиваля сериалов "Пилот", который проходит в Иваново с 20 по 23 июня.
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КультураТехнологииРоссияМосковская область (Подмосковье)ИвановоЕлена ЯковлеваЮлия ПересильдВиктор Сухоруков
 
 
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