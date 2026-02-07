https://ria.ru/20260207/shkolniki-2072909521.html
Вассерман рассказал, почему школьники массово уходят в колледжи
Вассерман рассказал, почему школьники массово уходят в колледжи - РИА Новости, 07.02.2026
Вассерман рассказал, почему школьники массово уходят в колледжи
Школьники массово уходят в колледжи из-за спроса производств, рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T17:02:00+03:00
2026-02-07T17:02:00+03:00
2026-02-07T17:02:00+03:00
россия
анатолий вассерман
дмитрий чернышенко
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154900/79/1549007999_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_5c1a434e61d264a2e4f2e55120950a06.jpg
https://ria.ru/20260204/t-bank-2072164726.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154900/79/1549007999_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_154704864e9a340646352b1138e092cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анатолий вассерман, дмитрий чернышенко, госдума рф, общество
Россия, Анатолий Вассерман, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ, Общество
Вассерман рассказал, почему школьники массово уходят в колледжи
Вассерман: школьники массово уходят в колледжи из-за спроса производств
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Школьники массово уходят в колледжи из-за спроса производств, рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
"Повышенный переход в колледжи является следствием развертывания производства. Производство стало нуждаться в высококвалифицированной рабочей силе, а уже потом спрос дошел и до неквалифицированной", - сказал Вассерман
порталу NEWS.ru
.
По мнению депутата, поэтому поток в колледжи обусловлен требованиями производства. Вассерман отметил, что по тем экономическим теориям, на которые он ориентируется, желательно, чтобы люди делали работу, требующую высокой квалификации, а со всем остальным справлялась техника, но, по его словам, далеко не все можно полноценно автоматизировать.
В июле 2025 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
сообщил, что 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи РФ.